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Развлечения обзор Ответил за попрошайку: Филипп Киркоров проиграл суд Любови Успенской

Ответил за попрошайку: Филипп Киркоров проиграл суд Любови Успенской

В последнее время артист часто попадает в скандалы. С кем еще успел поссориться поп-король?

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9 комментариев

Конфликт между артистами продолжается с прошлого года

Конфликт Филиппа Киркорова и Любови Успенской активно продолжается, на этот раз не в пользу поп-короля. Суд взыскал с него 90 тысяч рублей за то, что он назвал ее попрошайкой. Любовь хотела взыскать с обидчика 10 миллионов.

Напомним, что после слушания в июле, суд встал на сторону Филиппа Киркорова: тот также хотел взыскать с бывшей подруги сначала 10 миллионов, потом 5 миллионов, но в итоге Любовь Успенская выплатила ему 280 тысяч рублей за оскорбительное слово «женоненавистник».

Ссора между артистами длится с декабря прошлого года: адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский подал иск о защите чести и достоинства своего подопечного. Он уверен, что за счет высказываний в адрес коллеги артистка пытается обрести популярность.

С кем еще поссорился Филипп Киркоров?

Со Славой Филипп поссорился из-за увеличения груди певицы

Конфликт между Филиппом и певицей Славой произошел летом. Причина — пластика груди последней. Оказывается, у артистов общий врач Тимур Хайдаров. Слава назвала работу пластического хирурга неудачной и показала шрамы. Исправлять ошибки ей пришлось в другой клинике.

Постройневший благодаря хирургу Филипп поспешил вступиться за Тимура Хайдарова и заявил, что Слава сама во всем виновата — плохо соблюдала рекомендации доктора во время реабилитации. Оба устроили публичную разборку в соцсетях, поочередно высказываясь в сторону друг друга.

В прошедшую субботу — 21 сентября, Слава и Филипп оказались на светском мероприятии, где сумели найти общий язык и помирились. Слава наговорила комплиментов в сторону поп-короля

Снова оскандалился из-за Примадонны

Филипп Киркоров на «Новой волне» в Сочи

На прошедшем в Сочи фестивале «Новая волна» Филипп Киркоров исполнил песню, которую ему подарила Алла Пугачева — «Корона». У слушателей выступление вызвало негативную реакцию.

«Как это так получилось, что песня опальной певицы звучит со сцены в наше время?», «Пусть берет свою корону и едет к Пугачевой!», «Остановите это безобразие, пожалуйста!» — писали разгневанные интернет-пользователи.

Сам же Киркоров никак не ответил на критику.

— Эта песня — подарок на Новый год от великой певицы, от человека, который мне небезразличен, — заявил он со сцены.

Еще один звездный конфликт притягивает интернет-пользователей как сериал: Алсу высказалась в сторону Анастасии Решетовой (модель увела у нее мужа).

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

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Комментарии
9
277245842
44 минуты
Зато Добровинский зарабатыввает...
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
40 минут
зато патриоты, никуда не уехали...а может и не уехали потому, что извилин не хватило, хватило извилины только не в ту дверь зайти...))
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