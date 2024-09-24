Ответил за попрошайку: Филипп Киркоров проиграл суд Любови Успенской

Конфликт между артистами продолжается с прошлого года Источник: uspenskayalubov_official, fkirkorov / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Конфликт Филиппа Киркорова и Любови Успенской активно продолжается, на этот раз не в пользу поп-короля. Суд взыскал с него 90 тысяч рублей за то, что он назвал ее попрошайкой. Любовь хотела взыскать с обидчика 10 миллионов.

Напомним, что после слушания в июле, суд встал на сторону Филиппа Киркорова: тот также хотел взыскать с бывшей подруги сначала 10 миллионов, потом 5 миллионов, но в итоге Любовь Успенская выплатила ему 280 тысяч рублей за оскорбительное слово «женоненавистник».

Ссора между артистами длится с декабря прошлого года: адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский подал иск о защите чести и достоинства своего подопечного. Он уверен, что за счет высказываний в адрес коллеги артистка пытается обрести популярность.

С кем еще поссорился Филипп Киркоров?

Со Славой Филипп поссорился из-за увеличения груди певицы Источник: Телеграм-канал Ваша СЛАВА











Конфликт между Филиппом и певицей Славой произошел летом. Причина — пластика груди последней. Оказывается, у артистов общий врач Тимур Хайдаров. Слава назвала работу пластического хирурга неудачной и показала шрамы. Исправлять ошибки ей пришлось в другой клинике.

Постройневший благодаря хирургу Филипп поспешил вступиться за Тимура Хайдарова и заявил, что Слава сама во всем виновата — плохо соблюдала рекомендации доктора во время реабилитации. Оба устроили публичную разборку в соцсетях, поочередно высказываясь в сторону друг друга.

В прошедшую субботу — 21 сентября, Слава и Филипп оказались на светском мероприятии, где сумели найти общий язык и помирились. Слава наговорила комплиментов в сторону поп-короля

Снова оскандалился из-за Примадонны

Филипп Киркоров на «Новой волне» в Сочи Источник: fkirkorov / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











На прошедшем в Сочи фестивале «Новая волна» Филипп Киркоров исполнил песню, которую ему подарила Алла Пугачева — «Корона». У слушателей выступление вызвало негативную реакцию.

«Как это так получилось, что песня опальной певицы звучит со сцены в наше время?», «Пусть берет свою корону и едет к Пугачевой!», «Остановите это безобразие, пожалуйста!» — писали разгневанные интернет-пользователи.

Сам же Киркоров никак не ответил на критику.

— Эта песня — подарок на Новый год от великой певицы, от человека, который мне небезразличен, — заявил он со сцены.

Еще один звездный конфликт притягивает интернет-пользователей как сериал: Алсу высказалась в сторону Анастасии Решетовой (модель увела у нее мужа).