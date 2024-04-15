Киркорову пластические хирурги делали пресс, а Леонтьеву — глаза. Кто еще из российских звезд ложился под нож, чтобы стать моложе

Так 56-летний Филипп Киркоров чувствовал себя после операции — красота потребовала от него терпения Источник: official_kirkorov / T.me











Сбросить лет 20 с помощью операций красоты решались многие звезды-женщины, а теперь всё больше известных мужчин идут в клиники и салоны.



— Я считаю, что мужчин ведет к пластическому хирургу основной инстинкт, — говорит Тигран Алексанян, доктор медицинских наук, профессор, пластический хирург, руководитель клиники Art Plastic. — Среди моих клиентов очень много тех, кто в 50–60 лет снова женился и хочет рядом с молодой супругой выглядеть привлекательно и моложаво. Не все, правда, открыто признаются в такой мотивации.

Мы решили рассказать о тех, кто на это решился. Все подробности о мужской звездной пластике — в материале MSK1.RU



Стас Михайлов делал инъекции красоты

Многие звезды о своей пластике говорят открыто. Но есть и те, кто стесняются, например актер Никита Джигурда.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Еще в 2013 году, когда шоумену было 52 года, он решился на блефаропластику — операцию, убирающую излишки верхнего века и мешки — грыжи под нижними веками.



— Хотел сделать Маринке подарок на День всех влюбленных, — рассказал артист. — Из-за этих мешков под глазами страшно мучился и выглядел рядом с моей красавицей старше.

Кстати, сделать блефаропластику подсказала Джигурде сама Анисина.



— Говорит, что ты мучаешься, сходи и сделай блефаропластику. Я и сделал, — признался Джигурда.

Женщины не только мотивируют мужчин выглядеть лучше, но часто и приводят их к косметологам и пластическим хирургам. Это тоже тенденция последних лет.



— Мои клиентки всё чаще приводят своих мужей вместе с собой, — рассказывает косметолог-эстетист Елена Бортникова. — Сначала для консультации, но процентов восемьдесят выбирают различные процедуры. Если говорить о популярности, то сегодня на первом месте инъекции ботулотоксинов, чтобы уменьшить мимические морщины. Затем по популярности идут процедуры чистки и ухода за лицом. И на третьем месте — уколы различными филерами на основе гиалуроновой кислоты, которыми заполняются глубокие морщины, сглаживаются видимые признаки старения. И большинство мужчин, которые начали ходить к косметологу, дальше идут уже к пластическим хирургам, понимая, что заниматься своей внешностью не стыдно и это не делает тебя менее мужественным.



Например, 54-летний певец Стас Михайлов признался в интервью рэперу Басте, что делал уколы ботулотоксина, правда, неудачно — у него до сих пор не поднимается одна бровь. А также у него были медицинские вмешательства, связанные с волосами.

Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Пандемия заставила мужчин взглянуть на себя

Интерес мужчин к эстетическим процедурам и пластическим операциям спровоцировал, как ни удивительно, коронавирус. Во время пандемии большинство бизнесменов, руководителей различных компаний проводили совещания в разнообразных видеочатах. Изображение в них не только позволило многим оценить свою внешность, но и заставило удивиться: камеры телефонов и компьютеров безжалостно подчеркивали возрастные изменения лиц или следы перенесенной болезни.



Мужчины сначала расстроились, а потом начали принимать меры. По данным Международного общества эстетической, пластической хирургии ISAPS, со времен пандемии число пластических операций увеличилось на 51% и где-то треть из них проведена пациентам-мужчинам.



А сейчас пластические операции переживают новый бум, и связано это с «эпидемией оземпикового похудения». В США и странах Европы люди с избыточным весом, но не страдающие диабетом, садятся на препарат «Оземпик» и его аналоги, чтобы быстро скинуть лишние килограммы. За два месяца можно избавиться от 25–30 килограммов, что, естественно, отражается на внешнем виде — кожа провисает, не успевая за тающим жиром. И клиенты бегут к пластическим хирургам удалять ее излишки.



— Люди быстро теряют вес, это делает их дряблыми, кожа приобретает более рыхлую консистенцию, и это меняет наш подход к подтяжкам нижней трети лица, операциям по абдоминопластике, — говорит Джулиус Фью, доктор медицинских наук, пластический хирург из Чикаго журналу Medscape.org. — Я считаю практику похудения на диабетических препаратах вредной и опасной.



Но, несмотря на предупреждения врачей, люди продолжают худеть таким способом. Даже те, кто выступал за бодипозитив, как телеведущая Опра Уинфри. 70-летняя теледива призналась, что похудела на 18 килограммов благодаря инъекциям препарата для диабетиков и даже вышла из совета директоров клуба для худеющих Weight Watchеrs.

— Слава богу, у нас пока нет массового наплыва пациентов, худеющих на «Оземпике» и его аналогах, это очень опасный способ избавится от лишних килограммов, — говорит доктор медицинских наук, пластический хирург Тигран Алексанян. — Но тех, кто хочет очень быстро похудеть и получить красивую фигуру, много, и их число только растет, особенно среди мужчин. Для таких пациентов у нас есть липосакция и липоскульптурирование.

«Качаемся» под наркозом

Сразу после операции Источник: official_kirkorov / T.me

Можно долго и упорно трудиться над композицией тела в спортзале, и не факт, что результат будет достигнут. А можно последовать примеру Филиппа Киркорова — обратиться к пластическому хирургу и решить сразу две проблемы: лишнего веса и формы тела. До операции, по словам Киркорова, он весил 118 килограммов, что его не устраивало: лишний вес мешал красиво двигаться на сцене, не все костюмы для шоу хорошо сидели, да и не о здоровье нужно было подумать. В 56 лет артист решился лечь под нож. И вот в соцсетях он с удовольствием демонстрирует пресс из кубиков и называет свое преображение «новый я».

Источник: official_kirkorov / T.me

— Я подтянулся… Я, во-первых, следую каждой инструкции. Я каждый раз видео- и фотоотчеты посылаю… На весах 91 килограмм. Есть стимул, мотивация, — написал певец в своей социальной сети после реабилитации.



— У мужчин жир распределяется не так, как у женщин, он скапливается в основном в одном месте — на животе, — объясняет доктор медицинских наук, пластический хирург Тигран Алексанян. — Избавиться от живота при помощи системы питания и физических нагрузок можно, но это займет много времени, к тому же уйдет много сил. Поэтому операции по липосакции и липоскульптурированию, когда хирург не просто убирает жир, а «лепит» новую красивую фигуру, всё более популярны. И не только у звезд, как Киркоров. Обычные мужчины хотят тоже хорошо, подтянуто выглядеть.

К тому же операции по липосакции и липоскульптурированию хоть и непростые, но их техника давно отработана, у хирургов набиты руки. После операции есть период реабилитации, он может быть болезненным, придется носить специальное белье, но ради результата мужчины на это готовы.



Ровный нос и открытый взгляд

Однако самыми популярными у мужчин, по данным большинства российских пластических хирургов, остаются две операции: ринопластика и блефаропластика. Причем число пациентов в обоих случаях увеличивается.

У спортсменов часто страдает нос во время боев Источник: Максим Воробьев / E1.RU











— Наши мужчины остаются настоящими мужчинами, которые занимаются силовыми видами спорта, например, число бойцов ММА и других единоборств становится только больше. А завершив карьеру, они не хотят жить с разбитыми, кривыми, поломанными носами, — рассказывает доктор медицинских наук, пластический хирург Тигран Алексанян. — Часто мужчины попадают в ДТП, получают травмы на работе, поэтому ринопластика — операция по реконструкции носа — остается самой популярной среди пациентов.

Следующее место по популярности занимает блефаропластика.

— Нависающее верхнее веко, мешки — жировые грыжи под глазами — прибавляют возраст мужчинам, делают лицо усталым, поэтому от этих несовершенств хотят избавиться, — рассказывает Тигран Алексанян. — И число пациентов только увеличивается. Тем более что это не сложная операция, в тот же день можно уже уезжать из клиники домой, реабилитация длится недолго.

А те, кто еще сомневаются, могут посмотреть на звезд. Например, певец Николай Басков не скрывает, что в 2012 году дела круговую блефаропластику. По его словам, постоянный грим привел к тому, что кожа век истончилась, стала некрасиво нависать над глазом, и он решился на операцию.



Даже 69-летний Кузьмич из «Особенностей национальной охоты» и тот решился на блефаропластику, наверное, чтобы лучше видеть, в каком сарае водку прятали. Актер Виктор Бычков не захотел публично обсуждать операцию, но на сайте его пластического хирурга Георгия Карапетяна размещены фотографии глаз актера: до и после.

Источник: сайт хирурга Георгия Карапетяна











А, например, про Валерия Леонтьева и говорить нечего — к блефаропластике певец обращался не один раз. По мнению хирургов, во второй раз певец устранял последствия неудачной первой операции. А также делал круговую подтяжку, эндоскопическую подтяжку лба, инъекции филлеров в скулы. Месяц назад 75-летний артист заявил об окончании певческой карьеры из-за того, что зрители должны видеть энергичных и бодрых артистов, а он уже не соответствует этим критериям. Именно эта мотивация была у Леонтьева, когда он делал и пластические операции:

— Хорошая внешность артиста — долг перед зрителями, — считает Валерий Яковлевич.

Валерию Леонтьеву 75 лет Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Но, увы, желание улучшить внешность может привести к противоположным последствиям.