«Лицемеры! Кого вы пытаетесь обмануть?»: Алсу сделала недвусмысленный намек в сторону Решетовой

Алсу сейчас находится в Нью-Йорке — судя по всему, певица нашла время посмотреть интервью Источник: alsou_a / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Певица Алсу намекнула в соцсетях на то, что посмотрела интервью Анастасии Решетовой — певица опубликовала сторис с подтекстом в сторону бывшей Тимати.

— Меня удивляют лицемеры! Кого вы пытаетесь обмануть и ввести в заблуждение, когда: «Твой Господь знает о том, что кроется в груди», — написала Алсу и привела в пример строчку из Корана, а в конце приписала: «Кто знает, тот поймет».

Алсу опубликовала сторис с комментарием Источник: alsou_a / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Намек очень даже прямой: Анастасия Решетова, принявшая мусульманство, угодила в скандал — ее обвиняли в том, что соблазнила мужа Алсу. Анастасия же связь с Яном Абрамовым отрицает.

На Решетову обрушилась травля в Сети. В интервью, вышедшем в рамках шоу Алеко In My Bag, Анастасия рассказала, как переживала буллинг.

— Я воспринимаю кибербуллинг как путь. Мне нужно было через это пройти. Наверно, отчасти я заслужила такое. Но я не считаю себя человеком, которым меня называли, — сказала Анастасия.

Анастасия говорит, что этот год стал для нее трансформационным Источник: volkonskaya.reshetova / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Решетова призналась, что в какой-то период ей даже пришлось принимать препараты, чтобы она могла спать. Проблемы Анастасии со сном и самочувствием ушли, потому что она «научилась контролировать себя и бороться со стрессом».

Ян Абрамов — далеко не первый (а может и не последний), кого переманила Анастасия Решетова: рассказываем и про другие скандальные романы профессиональной разлучницы.