Роковая красотка рушит звездные браки: скандальные романы Анастасии Решетовой, которая увела мужа Алсу

Анастасию Решетову не интересуют женатые мужчины — поэтому сначала она доводит их до развода Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Судя по новостям шоу-бизнеса, скоро у девушек появится идеальный способ проверить свои отношения на прочность — достаточно просто познакомить своего мужчину с Анастасией Решетовой. Последние несколько недель только и обсуждают то, что она увела Яна Абрамова у Алсу. Но поговаривают, что это не единственный женатый мужчина, которого она охомутала. Рассказываем, кто такая Анастасия Решетова и за что Алсу назвала ее «представительницей древней профессии».

Тяжелое детство

Детство обворожительной красотки не назвать счастливым. Отец, страдавший от тяжелого заболевания, срывался на дочери и жене. Дело закончилось разводом, после которого мужчина забрал девочку себе. По всей видимости, полковник запаса решил воспитать вместо любимой дочери достойного кадета: в доме Решетовых воцарились казарменные устои. Вставала Настя в шесть утра, после обязательной зарядки отправлялась в школу, а вернувшись с уроков, принималась за готовку и уборку квартиры.

В школе дела обстояли не лучше: сверстницы невзлюбили Анастасию и обзывали ее «лошадью» и «дылдой» за высокий рост и худобу. Однажды одноклассницы и вовсе поколотили Настю, но она даже не подумала жаловаться на обиды.



— Я пришла домой, замазала синяки тоналкой, надела капюшон и решила ничего никому не говорить, — рассказывала Анастасия. — Ненавижу жаловаться, считаю это унизительным.



Давление отца и ненависть одноклассниц сделали из девочки бунтарку: Анастасия прогуливала школу и срывала установленный отцом режим, а любовь, которой так не хватало от родителя, получала сполна от мальчишек.

Источник: Анастасия Решетова | Anastasia Reshetova / Vk.com











В 17 лет, после очередной перепалки с отцом, Настя взяла вещи и ушла из дома. Первое время сводить концы с концами красотке помогал ее молодой человек, однако всего через год уже она без проблем могла содержать любого мужчину.



Случайная модель

Уйдя из дома, Анастасия Решетова поступила в Московский институт экономики, политики и права. Так бы и работала она по профессии, если бы не зашла посмотреть на конкурс «Мисс Университет». В зале ее увидели организаторы «Мисс Россия» и решили, что их конкурс без такой красотки точно будет необъективен.



Анастасию тут же пригласили на кастинг. Девушка согласилась и глазом моргнуть не успела, как прошла все отборочные этапы и оказалась в основном шоу.

Источник: Анастасия Решетова | Anastasia Reshetova / Vk.com











Настя Решетова особо не рассчитывала на победу и даже не готовилась к конкурсу — красавица признавалась, что много импровизировала на сцене. Возможно, именно это и подкупило жюри, ведь в итоге она стала «Первой Вице-Мисс России — 2014».

Источник: Анастасия Решетова | Anastasia Reshetova / Vk.com











После победы в конкурсе девушка проснулась звездой — подписчики в соцсетях Анастасии росли как на дрожжах, а бренды косметики и одежды дрались за право появиться на следующей фотографии красотки.



Поймав удачу за хвост, Анастасия Решетова не забывала и об учебе: девушка продолжала ходить в университет, а также начала посещать курсы актерского мастерства. Уже скоро у красавицы было всё: ум, деньги, слава. Не хватало только одного — достойного мужчины рядом. Так бы и искала она его дальше, если бы однажды вечером на ее страничку в соцсетях не подписался популярный на тот момент исполнитель — Тимати.

Источник: Анастасия Решетова | Anastasia Reshetova / Vk.com











Горячая разлучница

Взаимными подписками дело не ограничилось. Вскоре выяснилось, что у Тимати и Решетовой есть общая знакомая. Она-то и свела однажды парочку. Анастасия вспоминала, что при первом же личном знакомстве поняла: это ее будущий мужчина. И какая разница, что он женат на Алене Шишковой и воспитывает с ней общую дочь.



Источник: Анастасия Решетова | Anastasia Reshetova / Vk.com











Звездная пара долгое время не признавалась в любви на публику: фанаты могли лишь догадываться об отношениях по намекам — сначала Тимати подарил своей возлюбленной дорогущее кольцо и автомобиль, потом Анастасия появилась на фотографиях со звездой и засветилась в клипе «Ключи от рая».



Вскоре тайный роман стал явным, и на Настю Решетову обрушился шквал ненависти от подписчиков Тимати. Фанаты рэпера посчитали, что красотка-разлучница увела лидера Black Star из семьи. Не унимались и СМИ, регулярно «сводящие» и «разводящие» звездную парочку.



Источник: Анастасия Решетова | Anastasia Reshetova / Vk.com











Немало нервов Анастасии потрепала и история с Егором Кридом. Когда музыкант ушел в свободное плавание, в Сети быстро расползлись слухи о том, что именно из-за тайного романа с красоткой певец разорвал контракт с Black Star. И несмотря на то, что все участники слуха опровергали тайную связь, некоторые до сих пор верят, что между Решетовой и Кридом что-то было.



Даже в доме Тимати не приняли Настю: мать рэпера Симона Яковлевна невзлюбила невестку, регулярно упрекая Решетову в том, что и отличную семью она разрушила, и как жена она никакая — ни еду приготовить не может, ни белье постирать.

Источник: Анастасия Решетова | Anastasia Reshetova / Vk.com











Анастасия терпела все нападки и продолжала стараться ради своего избранника. В 2018 году пара поженилась, а всего через год модель подарила рэперу первенца. Сына назвали Ратмиром — в честь погибшего друга Тимати.



— В первые месяцы после рождения Ратмира всем вокруг казалось, что у нас идеальная семья, да и сама я так думала. Но 2020 год просто всё разнес к чертовой матери, — признавалась Анастасия. — Произошли такие вещи, о которых я и помыслить не могла.

Источник: Анастасия Решетова | Anastasia Reshetova / Vk.com











По непонятной причине не складываются у Тимати отношения с женщинами, родившими ему детей. После тяжелых родов Анастасия надеялась, что рэпер проявит хоть толику заботы, но этого не произошло. Решетова жаловалась на то, что он лишь причиняет ей боль и постоянно предает. Не выдержав такого отношения, модель рассталась с избранником.



— Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные шесть лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами, — признавалась Анастасия Решетова. — Но в этой жизни нет ничего вечного, и всё имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, мои взгляды — тоже.



Ислам и новые слухи

После разрыва с Тимати взгляды Насти Решетовой и правда серьезно изменились — через год после разрыва девушка решила уйти в ислам.



— У меня есть подруга — мусульманка Назима, певица, она меня поддержала в этом вопросе, мне было стыдно, потому что мой папа — верующий христианин, я росла в православной культуре, — рассказывала Решетова. — Но я тот человек, который слушает свое сердце.

Источник: Анастасия Решетова | Anastasia Reshetova / Vk.com











При этом красотка признавала, что неправедно себя ведет и ходит с непокрытой головой. Но ее новому возлюбленному-мусульманину, кажется, не было до этого никакого дела. Об отношениях с верующим молодым человеком красотка рассказывала в соцсетях. Там же она объявила о расставании — меньше чем через год.

Источник: Анастасия Решетова | Anastasia Reshetova / Vk.com











Без защиты Тимати на девушку полилось вдвое больше грязи: Анастасию и обвиняли в работе в эскорте, и сватали к миллионеру Хассану Джамилю — но модель каждый раз отвечала, что это всё чушь и вымысел.



Опровергала Анастасия Решетова и слухи о том, что летом 2023 года она стала встречаться с мужем Алсу Яном Абрамовым. Но, в отличие от других слухов о жизни девушки, сплетня о романе с женатым мужчиной получила подтверждение в июне 2024 года.



Еще один разрушенный брак

Если в 2023 году о связи с Абрамовым шептались лишь подписчики в соцсетях красотки, то через полгода о скандальной связи заявила сама Алсу.



В мае 2024 года певица внезапно объявила о разводе с Абрамовым, с которым прожила 18 лет вместе. Позже стало известно, что они уже больше полугода не живут вместе, а затем появились сведения о том, что еще пару лет назад Яна видели на вертолетной экскурсии с Анастасией Решетовой.

В свое оправдание женщина дала интервью, где заявила, что для нее романтические отношения с женатыми мужчинами неприемлемы. На это Алсу ответила коротко, но емко: «Врет».



Источник: bloknot_stars / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Затем на премии «Мама года — 2024» певице стали задавать вопросы об изменах мужа. На них она ответила, что не хотела бы «опускаться до этого уровня и говорить о девушках с низкой социальной ответственностью». Позже она пояснила эти свои слова.

— Я всегда молчала в тряпочку, но, честно говоря, даже у таких, как я, наступает предел терпения. Я не люблю вранье, не люблю лицемерие и притворство. Вещи надо называть своими именами, — заявила Алсу.

Источник: Алсу / Vk.com











Сейчас Алсу и Ян Абрамов приостановили развод на два месяца, чтобы урегулировать условия раздела имущества, нажитого за долгие 18 лет.



Анастасия Решетова, в свою очередь, не спешит опровергать свой новый роман. Она лишь раз заявляла, что у нее «табу» на женатых мужчин, после чего закрыла комментарии у себя в соцсетях и дала понять, что негативные комментарии ее не трогают.