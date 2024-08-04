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Развлечения Модель журнала Playboy в Черногории: горячая сибирячка отправилась покорять горы и исследовать старинные замки — видео

Модель журнала Playboy в Черногории: горячая сибирячка отправилась покорять горы и исследовать старинные замки — видео

На отдых девушка поехала вместе со своим парнем

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22 комментария
Модель Виктория Кузнецова родилась в Новосибирске, сейчас ей 22 года

Новосибирска модель Playboy Виктория Кузнецова вместе с молодым человеком отправилась на отдых в Черногорию. Кадры из путешествия сибирячка опубликовала в личных соцсетях.

Как отметила модель в Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России), они посетили город Котор. Судя по видео, первым делом девушка отправилась покорять хребет Ловчен. Также пара исследовала старинные замки и посетила парк аттракционов.

Ранее Виктория опубликовала кадры с отдыха на острове Пханган в Таиланде. Модель уже успела позагорать под ярким солнцем, искупаться в море и даже поплавать на лодке по заливу.

Виктория Кузнецова в 19 лет приняла участие в шоу на ТНТ «Ты топ-модель» и вошла в десятку лучших участниц. Сибирячка обладает яркой внешностью, по ее словам, выделяться из толпы она начала еще в школе. После модельного проекта девушка кардинально сменила имидж, стала еще более дерзкой и эпатажной. В марте этого года девушка снялась для журнала Playboy. Фото сибирячки разместили на развороте.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее мы рассказали истории пяти моделей из Сибири, которые покорили мир высокой моды.

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Комментарии
22
жму 200
4 августа 2024, 23:13
с пьяной дороги их, чтоли берёте, их там хоть отбавляй
Я не Ты и это Прекрасно!
4 августа 2024, 23:19
Удачи девочке в поиске своего раба!
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