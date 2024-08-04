Модель журнала Playboy в Черногории: горячая сибирячка отправилась покорять горы и исследовать старинные замки — видео

Модель Виктория Кузнецова родилась в Новосибирске, сейчас ей 22 года Источник: Источник: babietery / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Новосибирска модель Playboy Виктория Кузнецова вместе с молодым человеком отправилась на отдых в Черногорию. Кадры из путешествия сибирячка опубликовала в личных соцсетях.



Как отметила модель в Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России), они посетили город Котор. Судя по видео, первым делом девушка отправилась покорять хребет Ловчен. Также пара исследовала старинные замки и посетила парк аттракционов.

Источник: Источник: babietery / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)

Ранее Виктория опубликовала кадры с отдыха на острове Пханган в Таиланде. Модель уже успела позагорать под ярким солнцем, искупаться в море и даже поплавать на лодке по заливу.



Виктория Кузнецова в 19 лет приняла участие в шоу на ТНТ «Ты топ-модель» и вошла в десятку лучших участниц. Сибирячка обладает яркой внешностью, по ее словам, выделяться из толпы она начала еще в школе. После модельного проекта девушка кардинально сменила имидж, стала еще более дерзкой и эпатажной. В марте этого года девушка снялась для журнала Playboy. Фото сибирячки разместили на развороте.



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