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Развлечения Муцениеце составила рейтинг актеров по поцелуям — в топ вошли Дава и звезда «Медиатора»

Муцениеце составила рейтинг актеров по поцелуям — в топ вошли Дава и звезда «Медиатора»

Актриса не включила в рейтинг своего бывшего мужа Павла Прилучного

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19 комментариев
Всего актриса назвала 5 имен

Бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце составила рейтинг актеров по уровню поцелуев, в него вошел Дава и звезда сериала «Медиатор» (16+) Андрей Бурковский. Об этом она сама рассказала в выпуске «Шоу Воли» (16+) на телеканале ТНТ.

На телешоу звезда поделилась личной историей о том, что ей предлагали получить роль через постель, в юности она даже пресекла намеки режиссера. Агата призналась, что гордится тем, что смогла добиться всего сама. Также она рассказала, кто из российских актёров лучше всех целуется. В рейтинг актрисы вошли Владимир Селиванов, Александр Робак, Денис Кукояка, Дава и Андрей Бурковский.

А вот бывший актер Агаты Павел Прилучный в списке упомянут не был.

Ответила она и на вопрос о романе с Никитой Кологривым, признавшись, что они действительно встречались, но роман как быстро начался, так быстро и закончился. Выпуск со звездой выйдет в воскресенье в 23:20 на телеканале ТНТ.

Недавно Муцениеце заявила, что ее бывший муж не платит алименты. Актриса пожаловалась на большие расходы, например, она строит баню, чинит автомобиль, а еще тратит деньги на суды. При этом налоговики заблокировали счета новосибирского актера, Прилучный заявил, что это связано с тем, что он вовремя не подал декларацию, так как постоянно снимался в кино и попросту забыл.

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Комментарии
20
Фродо Бэггинс
19 июля 2024, 17:21
мстительность бабы бывшему - не знает границ
Фродо Бэггинс
19 июля 2024, 17:23
т.е. она со всеми лизалась что ли??? ниче се, у нее пробег по рф...
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