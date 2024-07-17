«Классная была в Новосибирске! Езжай обратно»: модель Playboy показала, как она выглядела до переезда в Москву

Под видео сибирячка поинтересовалась у подписчиков, изменилась ли она и идет ли ей преображение.

— И там, и там хороша. Я бы акцент не делал на внешности, хотя она и важна — отметил alexyshevchukkz.

Но есть и те, кому новый стиль модели оказался не по вкусу.

Виктория Кузнецова в 19 лет приняла участие в шоу на ТНТ «Ты топ-модель» и вошла в десятку лучших участниц. Сибирячка обладает яркой внешностью, по ее словам, выделяться из толпы она начала еще в школе. После модельного проекта девушка кардинально сменила имидж, стала еще более дерзкой и эпатажной. В марте этого года девушка снялась для журнала Playboy. Фото сибирячки разместили на развороте.

