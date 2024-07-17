«Классная была в Новосибирске! Езжай обратно»: модель Playboy показала, как она выглядела до переезда в Москву

Новосибирская модель журнала Playboy Виктория Кузнецова показала кадры, как она выглядела до переезда в Москву. Видео сибирячка опубликовала в личных социальных сетях.
Под видео сибирячка поинтересовалась у подписчиков, изменилась ли она и идет ли ей преображение.
— Изменилась в лучшую сторону, — прокомментировал va.lera2540
— Просто пожар, — написала viktoria.shell.
— И там, и там хороша. Я бы акцент не делал на внешности, хотя она и важна — отметил alexyshevchukkz.
Но есть и те, кому новый стиль модели оказался не по вкусу.
— Классная была в Новосибе! Езжай обратно скорее, пока не пришила лишнего себе — прокомментировал roman_a_shihkin.
— Москва тебя испортила. Отписка, — написал maksim_lykoshev.
Виктория Кузнецова в 19 лет приняла участие в шоу на ТНТ «Ты топ-модель» и вошла в десятку лучших участниц. Сибирячка обладает яркой внешностью, по ее словам, выделяться из толпы она начала еще в школе. После модельного проекта девушка кардинально сменила имидж, стала еще более дерзкой и эпатажной. В марте этого года девушка снялась для журнала Playboy. Фото сибирячки разместили на развороте.
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