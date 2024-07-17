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Развлечения «Классная была в Новосибирске! Езжай обратно»: модель Playboy показала, как она выглядела до переезда в Москву

«Классная была в Новосибирске! Езжай обратно»: модель Playboy показала, как она выглядела до переезда в Москву

Виктория Кузнецова родом из Новосибирска

1 882
34 комментария
Виктории 22 года

Новосибирская модель журнала Playboy Виктория Кузнецова показала кадры, как она выглядела до переезда в Москву. Видео сибирячка опубликовала в личных социальных сетях.

Под видео сибирячка поинтересовалась у подписчиков, изменилась ли она и идет ли ей преображение.

— Изменилась в лучшую сторону, — прокомментировал va.lera2540

— Просто пожар, — написала viktoria.shell.

— И там, и там хороша. Я бы акцент не делал на внешности, хотя она и важна — отметил alexyshevchukkz.

Но есть и те, кому новый стиль модели оказался не по вкусу.

— Классная была в Новосибе! Езжай обратно скорее, пока не пришила лишнего себе — прокомментировал roman_a_shihkin.

— Москва тебя испортила. Отписка, — написал maksim_lykoshev.

Виктория Кузнецова в 19 лет приняла участие в шоу на ТНТ «Ты топ-модель» и вошла в десятку лучших участниц. Сибирячка обладает яркой внешностью, по ее словам, выделяться из толпы она начала еще в школе. После модельного проекта девушка кардинально сменила имидж, стала еще более дерзкой и эпатажной. В марте этого года девушка снялась для журнала Playboy. Фото сибирячки разместили на развороте.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

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Комментарии
34
LG>
17 июля 2024, 19:42
как сделать что бы такие "новости" не отображались? это вообще зачем и для чего?!
acs
17 июля 2024, 20:12
так вот с кого Ридли Скотт "Чужого" срисовал !
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