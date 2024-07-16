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Развлечения тест Быстрый тест: выберите форму своего пупка, а мы расскажем всё о вашем характере

Быстрый тест: выберите форму своего пупка, а мы расскажем всё о вашем характере

Думаете, не совпадет?

1 621
10 комментариев
Пусть лучезарная улыбка этой девушки вас не обманывает. Судя по пупку, с ней шутки плохи!

Даже если каждый человек начнет внимательно следить за своими словами, действиями и внешним видом, полностью скрыть собственный характер не сможет никто. Хотя бы потому, что его с головой выдают и некоторые врожденные признаки, например форма пупка. Думаете, у нас разыгралась фантазия и такая незначительная деталь не имеет ничего общего с вашей личностью? Предлагаем вам проверить самим — этот тест не займет и пяти минут.

ТЕСТ
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Какая у вас форма пупка?
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Но что делать, если разузнать всё о человеке очень хочется, а форму его пупка выяснить не удается? Достаточно взглянуть на его походку, которая прольет свет на самые потаенные черты его характера. А еще читать человека как открытую книгу можно, посмотрев на форму и цвет его ногтей.

Мы угадали ваш характер?

На все сто, я именно такой человек
Какие-то из этих черт точно принадлежат мне
Мой пупок меня не выдал — у меня совсем другой характер

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Пупок Характер Тест Психология Психологический портрет
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Комментарии
11
трям-брям
16 июля 2024, 14:06
Ждём статью о том, как судить о характере мужчины по форме его члена
LG>
16 июля 2024, 14:11
а по форме пятки слабо? а по локтю или подмышке?
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