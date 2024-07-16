Быстрый тест: выберите форму своего пупка, а мы расскажем всё о вашем характере

Даже если каждый человек начнет внимательно следить за своими словами, действиями и внешним видом, полностью скрыть собственный характер не сможет никто. Хотя бы потому, что его с головой выдают и некоторые врожденные признаки, например форма пупка. Думаете, у нас разыгралась фантазия и такая незначительная деталь не имеет ничего общего с вашей личностью? Предлагаем вам проверить самим — этот тест не займет и пяти минут.
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Но что делать, если разузнать всё о человеке очень хочется, а форму его пупка выяснить не удается? Достаточно взглянуть на его походку, которая прольет свет на самые потаенные черты его характера. А еще читать человека как открытую книгу можно, посмотрев на форму и цвет его ногтей.
Мы угадали ваш характер?