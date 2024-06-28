Бородина считает дни, чтобы вернуться в Москву с Алтая — звезда жила в небольшой деревне

В своих социальных сетях телеведущая показывала красоты Алтая, рассказывала о съемках и даже привезла детей в Республику Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ), Татьяна Фатеева / NGS.RU











Ксения Бородина считает дни, чтобы вернуться домой в Москву из деревни Алтая. Звезда привезла в Республику детей, пока участвовала в шоу «Последний герой» (16+).



— Остались считанные дни и я вернусь домой, — написала телеведущая в своих социальных сетях.

Информация о том, что Бородина улетела на Алтай, появилась в начале июня. Она поселилась в сибирской деревне, доила корову, жаловалась на переменчивую погоду в горах и разбитые дороги региона. Телеведущая прилетела на Алтай для шоу «Последний герой» (16+), сезон впервые снимают в России, для выживания выбрали Телецкое озеро.

Телеканал ТВ-3 уже раскрыл имени 12 участников, которые борются за 5 миллионов рублей, еще двух держат в секрете. Первый выпуск должен выйти в субботу.

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Недавно Бородина привезла на Алтай своих дочерей, вместе с ними она устроила пикник в горах и пролетела на вертолете над горой Белухой, телеведущая даже встретила медведицу с медвежатами. Чуть позже она разглядывала свои фотографии и даже напугалась, потому что увидела лицо одного из духов на горе.