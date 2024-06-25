«Есть те, кому это кино не нужно»: Софья Зайка поспорила с Никитой Кологривым о новосибирских актерах

По словам артистки, город богат хорошими постановками и талантливыми людьми Источник: ОТС Life, ОТС-Горсайт/vk.com











Новосибирская актриса Софья Зайка опровергла слова своего коллеги Никиты Кологривого о родном городе во время интервью на телеканале ОТС Life.

Журналисты спросили у актрисы, согласна ли она со словами Кологривого, который якобы назвал Новосибирск местом, где нечего «ловить» актерам.

Зайка в ответ заявила, что в городе «громадное количество» талантливых актеров.

— Можно заниматься профессией, служа в крутом театре. У нас огромное количество… Да не огромное, у нас громадное количество безумно талантливых актеров, которые предано служат своей профессии, — сказала Софья Зайка. — Служат в театре «Красный факел», театре Афанасьева, в «Глобусе», «Старом доме». И они абсолютно честны и занимаются своим делом. И им это нравится, они получают от этого удовольствие. Они приносят счастье сибирякам.



Во время интервью артистка предположила, что в своем высказывании Никита Кологривый имел в виду сферу кинематографа в Новосибирске.



— Я знаю актеров, которые служат в городах не московских, которым этот кинематограф и не нужен. Есть такие, которые не хотят, которые служат в театре и им это нравится, — рассказала Софья Зайка. — Кино, конечно, здесь нет. Но у нас очень культурный город: очень творческий, очень богат театрами, хорошими постановками и талантливыми людьми. Поэтому нет, Новосибирск — очень-очень про актерство. Вопрос в другом: просто не про кино, но про театр — безусловно.



В середине июня стало известно, что Софья Зайка сыграет фельдшера в комедийном сериале.

