Софья Зайка сыграет фельдшера в комедии о странной семье — фото со съемок

Софья Зайка сыграет мечтательного фельдшера Марину Источник: телеканал ТНТ











Новосибирская актриса Софья Зайка сыграет фельдшера в комедийном сериале «Полупановы» (16+), который стартует 24 июня на телеканале ТНТ. По обещаниям телеканала, Софья Зайка исполнит второстепенную, но яркую роль деревенского фельдшера.

Кроме нее в сериале можно будет увидеть авторов идеи — Дмитрия Степашина, Артёма Молоканова и Антона Просвирнина, а также звезд российского ТВ. Режиссером проекта стал автор интернет-сериала «Внутри Лапенко» (16+) и экс-резидент Comedy Club Алексей Смирнов.

— В центре сюжета сериала — семейство Полупановых: супруги Игорь Юрич и Татьяна, а также их сын Федерико. Полупановы — не совсем обычная семья, живущая в своей собственной вселенной, где можно вырыть яму без лопаты, пообедать без еды и сбежать из тюрьмы, не попав в неё. Поэтому, когда на пороге появляется социальный работник Наталья, от предложения переехать в более комфортные условия по государственной программе реновации Полупановы отказываются — им и тут хорошо, — описали завязку сюжета в пресс-службе телеканала.

По сюжету семья живет в настоящей развалюхе Источник: телеканал ТНТ











Чтобы убедить троицу переехать в более благоустроенный дом, соцработнице придется идти на хитрости: она будет пугать подопечных приведениями и устроит в деревне настоящий бунт против странной семьи.

Сериал вырос из 5-минутных скетчей на платформе, RuTube, и в процессе дорос до полноценного сериала. Софья Зайка исполнит в нем роль Марины — деревенского фельдшера, которая мечтает о принце. В итоге в нее влюбится местный житель.

— Я уверена на 100%, для российского зрителя этот сериал будет чем-то очень новым, смешным и с хорошим смыслом, благодаря забавнейшим персонажам, красивым съемкам, талантливым сценаристам и актерам. — рассказала Софья Зайка. — Жанр очень необычный, думаю, зритель оценит и будет приятно удивлен тому, что получилось.

У главных героев немало странностей Источник: телеканал ТНТ









