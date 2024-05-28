«Захватили город»: аплодисменты стоя, слезы новосибирцев и песни Валерии — короткое видео с премии НГС

Посмотрите ролик, который идет чуть больше трех минут, чтобы узнать, как прошла шестая народная премия НГС Источник: NGS.RU

22 мая в Новосибирске прошла шестая «Народная премия НГС», гости не сдерживали эмоции: плакали, аплодировали стоя и пели вместе со звездами. Посмотрите трехминутный ролик выше, в нем продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин признался, что несколько раз прослезился, а герои церемонии получили неожиданные подарки.

В видео попали самые яркие моменты мероприятия, например, как новосибирцы красовались на ковровой дорожке, блогер Ольга Платонова приехала в запряженной лошадью карете, Валерия своими песнями открывала и закрывала церемонию, вместе с ней пел весь зал. Зажигал на церемонии и Митя Фомин, ему даже удалось заставить спеть мэра Максима Кудрявцева.

На мероприятие пришла почти тысяча гостей, новосибирцы смеялись с шуток о городе и плакали, когда Ане Корчагиной, у которой диагностировали редкое заболевание — прогерию, блогеры подарили щенка мальтипу. Гости несколько раз аплодировали стоя героям, а представители бизнеса были удивлены победам в своих номинациях.

О том, как прошла премия вы можете прочитать в нашем репортаже, там мы рассказали обо всех трогательных моментах. Список лучших компаний, по версии новосибирцев, вы можете посмотреть в нашем материале, а найти себя на снимках — здесь. Все о Народной премии НГС читайте в нашем сюжете.