Шесть альбомов и тысячи ярких снимков: ищите себя на фотографиях с шестой Народной премии НГС

Впечатляющие наряды, яркие эмоции, а также звездные гости и герои. Всё это было на шестой ежегодной Народной премии НГС. Наши фотографы сделали тысячи снимков с этого масштабного и яркого мероприятия.
В социальной сети «ВКонтакте» мы опубликовали шесть альбомов разных фотографов, в которых вы можете найти себя. Фотографы:
О том, как прошла премия, вы можете прочитать в нашем репортаже, там мы рассказали обо всех трогательных моментах. Посмотреть полный список победителей можно здесь — в него вошли 12 компаний города.