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Город Народная премия НГС Шесть альбомов и тысячи ярких снимков: ищите себя на фотографиях с шестой Народной премии НГС

Шесть альбомов и тысячи ярких снимков: ищите себя на фотографиях с шестой Народной премии НГС

Премия прошла в концертном зале имени А. М. Каца

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Награды вручили в 12 номинациях

Впечатляющие наряды, яркие эмоции, а также звездные гости и герои. Всё это было на шестой ежегодной Народной премии НГС. Наши фотографы сделали тысячи снимков с этого масштабного и яркого мероприятия.

В социальной сети «ВКонтакте» мы опубликовали шесть альбомов разных фотографов, в которых вы можете найти себя. Фотографы:

О том, как прошла премия, вы можете прочитать в нашем репортаже, там мы рассказали обо всех трогательных моментах. Посмотреть полный список победителей можно здесь — в него вошли 12 компаний города.

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