Товарищ, тебе это нужно! Сложный тест для тех, кто не жил в Советском Союзе и не пользовался обычными вещами

Молодежь смеется над старшим поколением — мол, не умеют пользоваться доставкой, гаджетами, да всякими различными приспособлениями. Предлагаем ответку — жившие в СССР люди с легкостью вспомнят и сразу же скажут, зачем нужны были такие вещи буквально 40 лет назад. А вот что молодежь? Давайте и стар, и млад проверит знания и попробует ответить на 12 (не)легких вопросов.
- Это просто украшение. Красивый дракон!
- Это заколка для галстука
- Это для того, чтобы колоть орехи
- Вытаскивать стерилизованные банки
- Для фиксирования рыбы, чтобы чистить ее
- Это вообще медицинские щипцы, меня не запутать
- Это просто игрушка
- С помощью этого мы газировку делали
- Это водяной пистолет
- Делать самые вкусные в мире орешки
- Для лепки пельменей
- Это одноразовые подставки под блюда
- Просто банка для молока
- Туда складывали всякую мелочь
- Для прогрева
- Какой необычный пылесос
- Это же фен!
- Обычная шапочка для плавания
- Обычные доски. Меня не проведешь
- Для теста. Можно было сделать разную пиццу
- Для пельменей
- Понятная. Арифмометр
- Швейная машинка
- Это на заводах использовалось, станок
- Это светильник
- Сушилка для одежды
- Обогреватель
- Ничего. Это покеболл
- Фотографию или другие изображения
- Это обычный мячик
- Сливки и творог
- Моторное масло и бензин
- Газировку и воду
- Смола. Использовали при выжигании
- Ого! Так выглядел раньше черный перец?
- Это гудрон. Жвачка моего детства!