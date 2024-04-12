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Развлечения тест Товарищ, тебе это нужно! Сложный тест для тех, кто не жил в Советском Союзе и не пользовался обычными вещами

Товарищ, тебе это нужно! Сложный тест для тех, кто не жил в Советском Союзе и не пользовался обычными вещами

А вы вспомните, зачем это было нужно?

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14 комментариев
Некоторые вещи из недалекого прошлого сейчас выглядят невероятно

Молодежь смеется над старшим поколением — мол, не умеют пользоваться доставкой, гаджетами, да всякими различными приспособлениями. Предлагаем ответку — жившие в СССР люди с легкостью вспомнят и сразу же скажут, зачем нужны были такие вещи буквально 40 лет назад. А вот что молодежь? Давайте и стар, и млад проверит знания и попробует ответить на 12 (не)легких вопросов.

ТЕСТ
1 / 12
Начнем с достаточно простого. Видите штуку по центру? Ну и для чего она нужна?
  • Это просто украшение. Красивый дракон!
  • Это заколка для галстука
  • Это для того, чтобы колоть орехи
2 / 12
Вопрос к хозяюшкам и хозяевам кухни. Что за щипцы?
  • Вытаскивать стерилизованные банки
  • Для фиксирования рыбы, чтобы чистить ее
  • Это вообще медицинские щипцы, меня не запутать
3 / 12
Мальчишки и девчонки, помните, для чего нужна эта штука?
  • Это просто игрушка
  • С помощью этого мы газировку делали
  • Это водяной пистолет
4 / 12
Догадаетесь по форме, для чего это было нужно на кухне?
  • Делать самые вкусные в мире орешки
  • Для лепки пельменей
  • Это одноразовые подставки под блюда
5 / 12
Казалось бы, обычная баночка. Но с секретом! Для чего она нужна?
  • Просто банка для молока
  • Туда складывали всякую мелочь
  • Для прогрева
6 / 12
Что за необычный аппарат и для чего он нужен?
  • Какой необычный пылесос
  • Это же фен!
  • Обычная шапочка для плавания
7 / 12
Доски, конечно, обычные. А вот для чего их придумали?
  • Обычные доски. Меня не проведешь
  • Для теста. Можно было сделать разную пиццу
  • Для пельменей
8 / 12
Что за непонятная штука?
  • Понятная. Арифмометр
  • Швейная машинка
  • Это на заводах использовалось, станок
9 / 12
Что за инопланетное устройство?
  • Это светильник
  • Сушилка для одежды
  • Обогреватель
10 / 12
Поколение 2000-х подумает, что это покеболл из Покемонов — неверно, конечно же. А что там было внутри и что видели советские дети?
  • Ничего. Это покеболл
  • Фотографию или другие изображения
  • Это обычный мячик
11 / 12
Возвращаемся на советскую кухню. Что можно было получить с помощью этой штуки?
  • Сливки и творог
  • Моторное масло и бензин
  • Газировку и воду
12 / 12
И последняя штука. Что за бесформенная масса?
  • Смола. Использовали при выжигании
  • Ого! Так выглядел раньше черный перец?
  • Это гудрон. Жвачка моего детства!
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Тест СССР Сложный тест
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