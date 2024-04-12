Товарищ, тебе это нужно! Сложный тест для тех, кто не жил в Советском Союзе и не пользовался обычными вещами

Молодежь смеется над старшим поколением — мол, не умеют пользоваться доставкой, гаджетами, да всякими различными приспособлениями. Предлагаем ответку — жившие в СССР люди с легкостью вспомнят и сразу же скажут, зачем нужны были такие вещи буквально 40 лет назад. А вот что молодежь? Давайте и стар, и млад проверит знания и попробует ответить на 12 (не)легких вопросов.