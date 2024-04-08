Опытные географы не справились с этим тестом. А вы сможете узнать десять стран по карте?

Как давно вы смотрели на карту, не считая навигатора? Если думали, что вам это не пригодится, то как бы не так! Наш тест покажет, кто настоящий знаток географии, а кто и Австрию с Австралией перепутает.
Начнем с Южной Америки — границы какой страны отмечены на этой карте?
- Перу
- Уругвай
- Парагвай
- Боливия
Переходим к Африке. Небольшая подсказка: это название вы слышали на уроках литературы.
- Либерия
- Мали
- Нигер
- Чад
А эту страну узнаете?
- Вьетнам
- Лаос
- Таиланд
- Малайзия
До недавних событий об этой стране мало кто слышал. Догадываетесь, про какое государство идет речь?
- Саудовская Аравия
- Сирия
- Йемен
- Оман
Что за государство здесь находится?
- Эквадор
- Перу
- Колумбия
- Венесуэла
Дадим небольшую подсказку: на карте — Балтийское море.
- Латвия
- Литва
- Эстония
- Беларусь
И снова Африка. Что это за страна?
- Нигерия
- Эфиопия
- ЮАР
- Зимбабве
Какое государство расположено здесь?
- Словения
- Албания
- Хорватия
- Сербия
Эту страну точно узнают немногие. Справитесь?
- Панама
- Гондурас
- Гватемала
- Коста-Рика
Последний вопрос: что это за государство?
- Туркменистан
- Казахстан
- Узбекистан
- Афганистан