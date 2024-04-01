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Развлечения обзор Ему 53, ей 29: «нанаец» Владимир Политов впервые показал молодую жену и сына

Ему 53, ей 29: «нанаец» Владимир Политов впервые показал молодую жену и сына

Она годится ему в дочери, но пара этой разницы не замечает

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Владимир Политов женился в 2021 году, но пышной свадьбы не было. Не потому что молодые хотели провести ее тайно

За артистами группы «На-На» девушки стайками выстраивались еще с конца 80-х. Один из музыкантов, Владимир Политов, раньше признавался, что на гастролях то и дело возникали мимолетные связи с поклонницами. Тем не менее с 1999 года, после развода с первой женой, Политов больше 20 лет оставался холостяком. В 2021 году он женился вновь, но до сих пор скрывал новую возлюбленную от широкой публики. Известно было только, что разница между влюбленными больше 20 лет. В общем-то, дочь Политова от первого брака Алена всего на два года младше очередной избранницы отца.

В дочери годится

Несколько лет назад, собираясь на гастроли в Благовещенск, Владимир получил сообщение от девушки Ольги, которая рассказывала, что ее отец хотел бы побывать на концерте «На-На», но у него сломана нога.

— Он сидит дома, я хочу ему устроить сюрприз, сводить его на ваш концерт, — пересказывает слова девушки музыкант. — Я говорю, вообще без проблем, когда приедем, давай созвонимся и всё организуем.

После концерта Владимир сдержал слово, встретился с девушкой и ее отцом, они немного поболтали и сфотографировались, и на этом общение закончилось. Но вскоре Политов получил новое сообщение от поклонницы. Она просто любопытствовала, как он долетел. С тех пор у пары завязалась переписка, а спустя полтора года эпистолярного романа Оля написала, что переезжает в Москву по работе.

— У меня был сложный период на тот момент. У меня подходили к концу мои взаимоотношения с подругой, и я не спешил с принятием решений. И в один прекрасный момент, когда я уже понял, что я окончательно свободен, я предложил Оле: давай попробуем пожить вместе. Мне было достаточно сложно, потому что длительный период холостяцкой жизни, и снова в совместное проживание войти для меня было сложно. Я сомневался, как оно сложится. Больше боялся не за себя, а за то, как бы ее не обидеть. Сначала у нас отношения не очень складывались. То мы жили вместе, то потом расходились, опять сходились. Поначалу не клеилось немножко у нас. Потом в один прекрасный момент меня переклинило, и я понял, что это мой человек.

После трех лет совместной жизни Владимир решился на предложение. Сначала хотел всё сделать красиво и в Париже, но началась пандемия коронавируса, и всё вышло по-домашнему скромно.

— На Новый год я Оле подарил колечко с бриллиантиком, говорю, давай пойдем в ЗАГС, и на старый Новый год мы расписались, — рассказывает Политов.

Пышной свадьбы тоже не закатывали. Потому что родители молодых живут далеко, а у самого Владимира напряженный гастрольный график — ну какая здесь свадьба.

Роды длились 16 часов, а муж был на репетиции

Родителям Ольга о своих отношениях со взрослым мужчиной рассказала только через год после начала романа с Политовым.

— Не было такого, что я преподнесла, что это Владимир Политов. Была информация, что вот мужчина, он старше. Конечно, когда речь зашла о том, чем он занимается, пришлось рассказать. Мама спокойно отнеслась. Папа отнесся с опаской, — рассказывает Ольга.

Избранница Политова говорит, что о пышном торжестве тоже не задумывалась — вместе с Владимиром они больше размышляли о будущем ребенка, о рождении которого вне брака никто не мыслил.

— Свадьбы как таковой, наверное, уже и не хотелось. Мне, в принципе, уже не 20 лет было. Это в 20 лет ты мечтаешь о белом платье.

Правда, с зачатием ребенка всё оказалось не так уж гладко. По словам Ольги, она пыталась забеременеть около двух лет и тяжело переживала неудачи, думала даже о том, что у нее никогда не будет детей.

Когда же Ольге все-таки удалось забеременеть, у нее начался жуткий токсикоз. Сами роды длились 16 часов, а муж в это время был на репетиции.

После рождения сына Артема семья переехала в одноэтажный частный дом, где воспитывает малыша.

Отец в 52

Владимир Политов признаётся, что с появлением ребенка он стал вставать раньше и ложиться позже, появился недосып, но он не видит в этом ничего сверхъестественного. А быть отцом в 52, по его признанию, — огромное счастье.

— Тяжело только в том плане, что переживаешь, волнуешься, когда на гастролях.

Сейчас о мимолетных связях с поклонницами Политов даже не заикается и после каждого концерта стремится скорее оказаться дома.

— Даже если он по каким-то делам куда-то уходит, у кого-то там праздник, мероприятие какое-то, он всегда приходит домой очень быстро. Он быстрей домой бежит. Не было такого, что он после 12 говорит: «Я еще здесь погуляю». Если какое-то мероприятие: «Я скоро буду, я уже еду». То есть я вижу, как он стремится домой.

— Дома сидим, она видит, что я маюсь, говорит, ну иди куда-нибудь, к друзьям съезди, посидите, отдохните. Я говорю, ну куда я поеду? Я домашний, — подтверждает Политов.

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