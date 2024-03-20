В интернете выставили на продажу игрушки из «Киндер-сюрприза» — среди них множество коллекционных бегемотиков

Всего игрушек — 14 Источник: «Авито»











На сайте объявлений в Новосибирске девушка выставила игрушки из «Киндер-сюрприза» — все они из серии «Свадьба бегемотов». За них она хочет 2500 рублей.



Как утверждает продавец, всего коллекция включает в себя 14 экземпляров. На фото в объявлении видно, что среди них сразу несколько бегемотиков в различных нарядах, пингвины и другие игрушечные звери, а также праздничный тортик на подставке.



В комплекте с игрушками предлагается вкладыш, на котором изображены герои серии. По словам девушки, он оригинальный.



Вот так выглядит вкладыш Источник: «Авито»











Она также уверяет, что коллекция в отличном состоянии.



Ранее еще одна сибирячка выставила в интернете открытки с советскими знаменитостями и попросила за них 100 000 рублей. Кроме того, мужчина продает на сайте объявлений больше 1500 виниловых пластинок: в среднем каждая из них обойдется по цене от 300 до 800 рублей, хотя некоторые стоят и дороже.

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