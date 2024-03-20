НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

2 м/c,

зап.

 748мм 88%
Подробнее
6 Пробки
USD 92,22
EUR 100,10
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Зачем на новосибирской трассе воткнули пять камер

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Деньги погибшего бойца ЧВК
Дома, о которых все говорят
Худшие супермаркеты
Доступное протезирование зубов
Репортаж из очереди к врачу
Школьники открыли заводик
За что хейтят звёзд
НГС в Telegram
Развлечения

В интернете выставили на продажу игрушки из «Киндер-сюрприза» — среди них множество коллекционных бегемотиков

Стоимость коллекции — меньше 3000 рублей

848
1 комментарий
Всего игрушек — 14

На сайте объявлений в Новосибирске девушка выставила игрушки из «Киндер-сюрприза» — все они из серии «Свадьба бегемотов». За них она хочет 2500 рублей.

Как утверждает продавец, всего коллекция включает в себя 14 экземпляров. На фото в объявлении видно, что среди них сразу несколько бегемотиков в различных нарядах, пингвины и другие игрушечные звери, а также праздничный тортик на подставке.

В комплекте с игрушками предлагается вкладыш, на котором изображены герои серии. По словам девушки, он оригинальный.

Вот так выглядит вкладыш

Она также уверяет, что коллекция в отличном состоянии.

Ранее еще одна сибирячка выставила в интернете открытки с советскими знаменитостями и попросила за них 100 000 рублей. Кроме того, мужчина продает на сайте объявлений больше 1500 виниловых пластинок: в среднем каждая из них обойдется по цене от 300 до 800 рублей, хотя некоторые стоят и дороже.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Продажа Авито Коллекция Объявления Киндер-сюрприз
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды
Марина Малкова
главный редактор NGS.RU
Мнение
Ракам — забыть о бывших, Стрельцам — выбросить одежду: что делать в день весеннего равноденствия всем знакам Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
«Пока не увидела вывески ушедших брендов, не поняла, что скучаю»: россиянка — о шопинге в Дубае
Полина Краснопевцева
корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Cerberus, 27

В активном поиске, 48

P140, 34

Сергей, 62

Павел, 40

Виталий, 53

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Отделка и ремонт

0 ₽

Добавить объявление