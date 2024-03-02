От «Веселых ребят» до «Битлз»: сибиряк продает в интернете больше 1500 виниловых пластинок

В Новосибирске на сайте объявлений мужчина выставил больше 1500 виниловых пластинок.



В среднем за каждый экземпляр продавец просит от 300 до 800 рублей, но некоторые стоят и дороже. В целом, говорит он, чем больше пластинок приобретаешь, тем ниже цена.

