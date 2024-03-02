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От «Веселых ребят» до «Битлз»: сибиряк продает в интернете больше 1500 виниловых пластинок

Пластинки можно приобретать поштучно

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В коллекции множество пластинок с песнями группы The Beatles

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В Новосибирске на сайте объявлений мужчина выставил больше 1500 виниловых пластинок.

В среднем за каждый экземпляр продавец просит от 300 до 800 рублей, но некоторые стоят и дороже. В целом, говорит он, чем больше пластинок приобретаешь, тем ниже цена.

Автор объявления уверяет, что в числе пластинок, которые предлагаются покупателям, — с музыкой Rolling Stones, The Beatles, «Веселых ребят» и других исполнителей.

Продавец утверждает, что пластинки в отличном состоянии: зацарапанных нет

Продавец утверждает, что пластинки в отличном состоянии: зацарапанных нет

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— Много всего на любой вкус. Списков нет. Любые жанры: классика, инструменталка, джаз, рок, эстрада, металл, детские, новогодние, поп и так далее, — утверждается в описании.

Ранее другой мужчина выставил в интернете больше сотни миниатюрных советских авто — особенно он похвалил «Волгу». Сибиряк продает подпольное издание книги «Мастер и Маргарита» за 10 миллионов — уверяет, что книгу пытались жечь.

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