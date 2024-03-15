Неприличные Прилучные: Павел и Зепюр снялись вместе в комедийном фильме о премудростях брака

Павел Прилучный снялся в кино вместе со своей женой Зепюр Брутян — актеры анонсировали в соцсетях трейлер к будущему фильму. «Неприличные гости» — это комедия, где супруги играют необычную семейную пару.

— Были рады снова сниматься в кино вместе, — написала Зепюр у себя в Instagram*.

Сюжет фильма строится вокруг семейной пары, чьи отношения за годы брака превратились в рутину и начали угасать. Ольга и Виктор только что закрыли ипотеку и подумали, что наконец-то смогут насладиться спокойной жизнью, но слишком страстные соседи сбоку не дают им такой возможности. Однажды неприличные соседи пришли к Ольге и Виктору в гости с неприличным предложением.