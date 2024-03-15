Неприличные Прилучные: Павел и Зепюр снялись вместе в комедийном фильме о премудростях брака

Павел Прилучный снялся в кино вместе со своей женой Зепюр Брутян — актеры анонсировали в соцсетях трейлер к будущему фильму. «Неприличные гости» — это комедия, где супруги играют необычную семейную пару.
— Были рады снова сниматься в кино вместе, — написала Зепюр у себя в Instagram*.
— Счастье сниматься вместе с женой, играем с Зепюр пару даже на площадке», — написал Прилучный в своем Telegram-канале.
В съемках также приняли участие актеры Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Владимир Сычев, Янина Студилина и другие. В прокат кино выйдет 25 апреля.
Сюжет фильма строится вокруг семейной пары, чьи отношения за годы брака превратились в рутину и начали угасать. Ольга и Виктор только что закрыли ипотеку и подумали, что наконец-то смогут насладиться спокойной жизнью, но слишком страстные соседи сбоку не дают им такой возможности. Однажды неприличные соседи пришли к Ольге и Виктору в гости с неприличным предложением.
Для Павла Прилучного и Зепюр Брутян это не первая совместная работа — их отношения начались на съемочной площадке сериала «В клетке», супруги также появлялись вместе в сериале «Предпоследняя инстанция».
18 февраля Зепюр Брутян отмечала день рождения — Прилучный устроил для жены сюрприз: полет на воздушном шаре. Семья актеров отдыхала на горнолыжном курорте в Сочи.
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