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Улетели на воздушном шаре: Павел Прилучный устроил романтичный сюрприз для жены в день ее рождения

В воскресенье 18 февраля Зепюр Брутян исполнилось 28 лет — она встретила праздник в Сочи

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Павел и Зепюр Прилучные отдыхают в Сочи на курорте Красная Поляна

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Актёр и уроженец Новосибирска Павел Прилучный устроил для жены романтичный сюрприз ко дню рождения — в воскресенье 18 февраля Зепюр Брутян отметила 28-летие. Пара отдыхает на горном курорте Красная Поляна в Сочи. В праздничное утро Зепюр получила большой букет белых роз, торт, шампанское и открытку, где было написано расписание на день.

Актриса поделилась красивыми кадрами с подписчиками

Актриса поделилась красивыми кадрами с подписчиками

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День рождения актрисы начался с посещения банного комплекса, после был праздничный обед в номере отеля, а главный сюрприз Прилучный держал в тайне. «Немного интриги для блеска в твоих глазах», — так было написано в открытке. Удивить жену у Павла получилось: полет на воздушном шаре с видом на горы вызвал у Зепюр массу эмоций и впечатлений, она даже попробовала управлять им самостоятельно.

— Муж, который всегда устраивает мне экстремальные сюрпризы, — поделилась актриса в своем Telegram-канале, где опубликовала видео и фото на фоне красного воздушного шара.

Еще одни новосибирская звезда поделилась подробностями личной жизни — актриса Мария Шумакова рассказала поклонникам о своей беременности. Звезда сериала «Сладкая жизнь» впервые станет мамой в 35 лет.

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