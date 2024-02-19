Улетели на воздушном шаре: Павел Прилучный устроил романтичный сюрприз для жены в день ее рождения

Актёр и уроженец Новосибирска Павел Прилучный устроил для жены романтичный сюрприз ко дню рождения — в воскресенье 18 февраля Зепюр Брутян отметила 28-летие. Пара отдыхает на горном курорте Красная Поляна в Сочи. В праздничное утро Зепюр получила большой букет белых роз, торт, шампанское и открытку, где было написано расписание на день.
День рождения актрисы начался с посещения банного комплекса, после был праздничный обед в номере отеля, а главный сюрприз Прилучный держал в тайне. «Немного интриги для блеска в твоих глазах», — так было написано в открытке. Удивить жену у Павла получилось: полет на воздушном шаре с видом на горы вызвал у Зепюр массу эмоций и впечатлений, она даже попробовала управлять им самостоятельно.
— Муж, который всегда устраивает мне экстремальные сюрпризы, — поделилась актриса в своем Telegram-канале, где опубликовала видео и фото на фоне красного воздушного шара.
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