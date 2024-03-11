«Мне было прикольно»: Митя Фомин промяукал песню на телеканале ТНТ во время шоу

Митя Фомин признался, что был счастлив перепеть несвойственную для себя мелодию Источник: шоу «Конфетка» / Rutube











Уроженец Новосибирска Митя Фомин перепел песню со звуками «мяу» в припеве на телеканале ТНТ. Жюри решили, что композиция может стать хитом, особенно у молодежи.

Песня посвящена любви, в ней девушка сравнивается с кошкой, а в припеве звучит только слова «мяу» в разной интонации. Члены жюри похвалили композицию и решили, что потенциал у песни точно есть, также им понравился голос исполнителя. В жюри добавили, что подобная мелодия могла бы подойти для молодежных видео в TikTok.

Оригинальную мелодию исполнил Антон Аполлонов из города Караганда, он работает промышленным альпинистом, но боится высоты. Мужчина мечтал стать олимпийским чемпионом, но из-за травмы ушел из спорта, и тогда решил связать свою жизнь с творчеством. По его словам, если сможет выиграть в шоу, то потратит деньги на продвижение своего творчества и себя как артиста.

Как только вышел автор трека, певица Клава Кока, которая является членом жюри, начала мяукать и мурлыкать, привлекая внимание. Сам же автор признался, что написал песню за 20 минут.

По правилам шоу композицию должна перепеть одна из российских звезд, участники предлагали разные варианты, в том числе, что споет песню Ольга Бузова или Витас. Но на сцену вышел новосибирец Митя Фомин, который исполнил трек в другом настроении, но продолжил мяукать, как в оригинале. На подтанцовке были девушки, одетые в костюмы кошек.



— Мне было прикольно, потому что я никогда не пел про кошек, не пел про животных. Я в основном про любовь, про чувства, про тоску, а здесь кошки, так необычно, — признался Митя Фомин. — Очень лирическая песня получилась, светлая, добрая.

Митя Фомин исполнил песню Антона Аполлонова в шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ Источник: шоу «Конфетка», телеканал ТНТ / Rutube

Жюри похвалили Митю Фомина за стилизацию, образ и настроение мелодии. Но выиграла шоу другая исполнительница.



Недавно НГС пообщался с Митей Фоминым. В 2023 году он стал участником реалити-шоу «Выжить в Самарканде». Главный приз проекта — 10 миллионов рублей, но во время одного из испытаний артист сломал фалангу мизинца. Митя Фомин рассказал, как получил травму, и продолжил ли он участвовать в съемках. Заодно артист поделился тем, какие подарки получил на свой юбилей — в 2024 году певцу исполнилось 50 лет.

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