«Свой вес узнаю на грузовых весах»: как живет девушка, которая весит 242 килограмма

— Мне 27 лет. Мой вес составляет больше 220 килограмм. Вес я узнаю на работе, спасибо грузовым весам, — в привычной для себя шутливой форме представляется Алена Костюк.



Отметку в 200 килограммов Алена увидела на весах после двадцати лет. Хотя с самого детства ее нельзя было назвать маленькой. При рождении она весила 4,2 кг, что для новорожденных считается довольно высоким показателем. В школе она тоже выделялась ростом и телосложением, была больше одноклассников. Естественно, ровесники быстро определили себе козла отпущения.

