Проблемы с наркотиками, развод родителей, концерт с Bon Jovi: как выглядят и чем занимаются дочки российских звезд

Девушка не раз признавалась, что в детстве часто хвасталась своим происхождением:

— Я приходила в класс [и говорила]: «Вы знаете, чья я дочь?» Это была моя любимая фраза, — вспоминала Меладзе.

Правда, Лию огорчало то, что она с детства слышала ссоры родителей и жила в постоянном напряжении.