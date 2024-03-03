Просто красавица: как выглядит самая сексуальная спортсменка в мире

22 сентября 2017 года, за полтора месяца до своего
Откуда взялось такое гордое звание, кто еще был в списке номинантов и как проходило голосование, истории неизвестно. Авторы статьи написали разве что короткий текст, который можно сформулировать в еще более короткий текст: «просто мы можем себе это позволить». Что еще интересней, это звание за Алисой закрепилось так прочно, что никто до сих пор не рискует его оспорить.
Фотографии, опубликованные в Busted Coverage, были самыми обычными снимками из личного блога Алисы. Они не были постановочными, их сделали на самую простую камеру, фильтрами они тоже оказались не отягощены (ну какие там фильтры, в 2017 году). Вот для примера парочка фото из той самой подборки.
Алиса так полюбилась читателям, что они начали активно делиться друг с другом ее фотографиями, а за считаные дни число подписчиков спортсменки в соцсетях увеличилось с нескольких десятков до нескольких тысяч (сегодня их более пяти миллионов). А признаний в любви оказалось столько, что их можно было бы объединить в собрание сочинений, которому обзавидовался бы Ленин.
При этом к своей популярности красотка относилась довольно осторожно. В ее биографии есть даже момент, когда из скромности девушка отказала в съемке журналу Playboy.
Со временем от медийности стало никуда не деться, и Алиса стала всё чаще появляться на гламурных тусовках, приняла участие в Неделе моды в Милане, засветилась в одной компании с российской моделью Ириной Шейк, и в итоге стала амбассадором известных спортивных брендов.
Вместе с этим самую горячую спортсменку мира стали чаще звать в сборную страны (хотя раньше она на треке не сильно блистала способностями) и брать на большие чемпионаты. Правда, поначалу она показывала в основном посредственные результаты, а на Олимпиаду в Токио и вовсе съездила как туристка. После этого она собиралась было завязать со спортивной карьерой, но в 2022 году на соревнованиях в Эрфурте побила рекорд Германии в закрытых помещениях в беге на 400 метров.
— Честно говоря, меня не очень волнует, что меня считают самой сексуальной атлеткой мира, — рассказывала тогда Алиса в беседе с норвежским изданием Dagbladet. — Я просто стараюсь сосредоточиться на спорте. Мне не важно, что люди обо мне пишут или думают. Соцсети всего лишь мое хобби. Мне нравится вдохновлять других и показывать свою жизнь в спорте. Я рада, что большинство близких мне людей знают, как тяжело я трудилась, чтобы достичь тех высот, которых достигла.
Затем атлетка показала лучший результат в эстафетной сборной страны на чемпионате мира и передумала уходить из большого спорта. Более того, теперь она собирается участвовать в Олимпиаде в Париже.
Что-то нам подсказывает, что если Алиса действительно доберется до Олимпиады, во время эстафеты с ее участием на трибунах будет тесновато из-за большого количества желающих посмотреть на горячую красотку. Во всяком случае, на YouTube видео с ее участием без проблем набирают сотни тысяч просмотров, а одно видео собрало вообще удивительное для забегов на короткую дистанцию количество зрителей — 2,5 миллиона человек посмотрели, как Алиса бежала на чемпионате в Германии.
И хотя блондинка начала делать успехи на треке, она признается, что спортом до сих пор зарабатывает разве что на карманные расходы.
— Я должна сказать, что большинству немецких легкоатлетов сложно зарабатывать на жизнь спортом. Если мы попадаем в сборную, то получаем за это 700 евро, — жаловалась Алиса в одном из своих интервью.
Девушка также рассказывала, что некоторые спортсмены, бывает, каждый месяц получают небольшую надбавку от своих клубов, но этого всё равно недостаточно для жизни, а за поездки на соревнования часто приходится доплачивать из своего кармана — организаторы не всегда покрывают расходы на проезд и проживание.
Основной доход самой сексуальной спортсменке в мире приносят социальные сети. Девушка не уточняет, сколько конкретно они ей приносят, но благодарна за то, что может зарабатывать в соцсетях.