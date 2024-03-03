Просто красавица: как выглядит самая сексуальная спортсменка в мире

Вместе с этим самую горячую спортсменку мира стали чаще звать в сборную страны (хотя раньше она на треке не сильно блистала способностями) и брать на большие чемпионаты. Правда, поначалу она показывала в основном посредственные результаты, а на Олимпиаду в Токио и вовсе съездила как туристка. После этого она собиралась было завязать со спортивной карьерой, но в 2022 году на соревнованиях в Эрфурте побила рекорд Германии в закрытых помещениях в беге на 400 метров.