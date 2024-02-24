«Ощущение пресного дежавю»: чем плох «Лед-3», который ждали поклонники по всей стране

Объясняю коротко: целеустремленная девочка-фигуристка получает серьезную травму прямо перед соревнованиями. Во время реабилитации влюбляется во вспыльчивого «плохо мальчика» — хоккеиста. Тот помогает ей встать на ноги и блестяще выступить со сложнейшим номером. Это описание подходит и к первой, и к третьей части.

А теперь советую впечатлительным зажмуриться. Будут спойлеры. В первой части франшизы фигуристка Надежда Лапшина влюбляется в хоккеиста Сашу Горина (конечно же, его играет Александр Петров). Побеждает на соревнованиях. А потом они женятся, рожают дочку Надю. Счастье длилось для семьи недолго, ведь при родах перспективная фигуристка умерла. Во второй части «Льда» маленькая Надя взрослеет под надзором отца и тренера Ирины Шаталиной. Она делает свои первые шаги в фигурном катании, а потом... Почему-то полностью повторяет судьбу матери. Разве что не умирает в конце. Хотя кто его знает, какие планы у киноделов на четвертую часть.