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«Сделаю лучше, чем любой артист в стране»: Никита Кологривый заявил о новой роли — он сыграет Жириновского

Об этом он сообщил на встрече с председателем ЛДПР

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Актер договорился об участии в проекте на встрече с председателем ЛДПР

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Новосибирский актер Никита Кологривый объявил о новой роли. Сибиряк может сыграть Владимира Жириновского в фильме о жизни политика.

Об этом сообщает издание News.ru. Уточняется, что актер договорился об участии в проекте на встрече с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким.

— Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу, дорогие друзья, что не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! Я докажу вам это и покажу. Так что ждите, — заявил артист в видео, которое опубликовало издание.

О том, что сибиряк может исполнить роль Владимира Жириновского в фильме, также сообщает ТАСС. Агентство приводит слова Леонида Слуцкого.

— Встретился с Никитой Кологривым. Он исполнит роль Владимира Вольфовича Жириновского в художественном фильме об основателе ЛДПР, — сообщил Слуцкий. — Нельзя отрицать народное мнение о его схожести с молодым основателем ЛДПР. Приходит много обращений от людей, на встречах в регионах многие подходили с вопросом, кто же будет играть роль Владимира Вольфовича.

В начале февраля стало известно, что актер снимется в семейной комедии «Возвращение попугая Кеши». Он появится на экране в роли Митяя — учителя географии из Сочи, к которому попадает говорящая птица.

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