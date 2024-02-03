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«Слово пацана» продлили сразу на два сезона. О чем они будут?

Режиссер планирует показать Казань в 1991 и 1993 годах

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Сериал «Слово пацана» продлили сразу на два сезона. Режиссер Жора Крыжовников рассказал об этом на YouTube-канале «Что посмотреть».

Если первый сезон рассказал о Казани в 1989 году, то следующие два покажут 1991 и 1993 годы. Обстановка в эти годы быстро менялась, хулиганы превращались в бандитов, а делить начинали большие земли и деньги. Это режиссер и планирует показать.

При этом готовых сценариев к будущим сезонам пока нет. Идея остается на этапе обсуждений со сценаристом Андреем Золотаревым. Пока что команда режиссера решила отдохнуть, заняться другими проектами и вернуться к съемкам «Слова пацана» примерно через год.

Слово пацанаРежиссерЖора КрыжовниковСериалСезонКазань
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