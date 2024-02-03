«Слово пацана» продлили сразу на два сезона. О чем они будут?

При этом готовых сценариев к будущим сезонам пока нет. Идея остается на этапе обсуждений со сценаристом Андреем Золотаревым. Пока что команда режиссера решила отдохнуть, заняться другими проектами и вернуться к съемкам «Слова пацана» примерно через год.