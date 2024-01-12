Детство в интернате, хейт, санкции и бешеные доходы: чем сегодня занимается дочь Дмитрия Пескова

«У нее была очень непростая жизнь»

Лиза Пескова могла бы стать потомственным дипломатом. Оба ее деда работали за границей, а ее родители познакомились в Анкаре.

Будущая мать Лизы, Екатерина Солоцинская, росла в турецкой столице и была дочерью дипломата Владимира Солоцинского. Когда ей было 14 лет, в посольство с делегацией дипломатов приехал привлекательный переводчик Дима Песков. По случайности его поселили на одном этаже с Катей, и вскоре между ними завязалась дружба, а позднее вспыхнул роман. На момент свадьбы невесте только исполнилось 18, а Пескову было 27, но тогда разница в возрасте не казалась критичной.