Суд оштрафовал Ивлееву за организацию «голой вечеринки»

Известно, что в суд также поступил коллективный иск к Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить один миллиард рублей, чтобы компенсировать моральный вред. Кроме того, ей заинтересовалась налоговая — как сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, 26 декабря ФНС начала выездную проверку по материалам ГУЭБиПК МВД России. По данным Мизулиной, проверка «имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела».