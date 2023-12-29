Суд оштрафовал Ивлееву за организацию «голой вечеринки»

Суд в Москве оштрафовал блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву за организацию «голой вечеринки» в клубе «Мутабор». Как сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции, постановление вынес Лефортовский районный суд города Москвы. Ивлееву обвинили в организации массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ)
— В ходе вечеринки были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте, — сообщает пресс-служба.
Суд назначил Ивлеевой в качестве наказания административный штраф в размере 100 тысяч рублей
Настя Ивлеева устроила две вечеринки в московском клубе Mutabor, на обеих был дресс-код almost Naked («почти голые»). На первой тусовке собрались селебрити — Джиган, Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан и другие. На вторую же, публичную, мог прийти любой желающий по билету.
Хотя первая вечеринка и была закрытой, фото оттуда попали в соцсети и СМИ, после чего у знаменитостей начались проблемы: рэпера Vacio, который пришел в одном носке на половом органе, арестовали на 15 суток, сайт Филиппа Киркорова заблокировали, а у Лолиты Милявской отменяются концерты. Участники вечеринки один за другим приносят извинения, выступила с ними и сама Анастасия.
Известно, что в суд также поступил коллективный иск к Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить один миллиард рублей, чтобы компенсировать моральный вред. Кроме того, ей заинтересовалась налоговая — как сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, 26 декабря ФНС начала выездную проверку по материалам ГУЭБиПК МВД России. По данным Мизулиной, проверка «имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела».