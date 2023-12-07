Дочь скандальной актрисы, модель из Минска и деревенский парень: кто сыграл шпану в «Слове пацана»

Леон учился в частных школах Петербурга и Москвы, с раннего детства изучал английский язык, в школе начал изучать китайский, немецкий и французский. Сейчас он учится в школе в Дубае, где его и нашел режиссер Жора Крыжовников за месяц до съемок.



С будущей профессией Леон еще не определился, но в мире кино он уже точно прославился. Рецензенты, оценивая его работу в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), назвали его одним из двух главных открытий сериала вместе с Рузилем Минекаевым. Да и в звездной тусовке парень с самых юных лет, так что мы ждем его новых появлений на экране.