Дочь скандальной актрисы, модель из Минска и деревенский парень: кто сыграл шпану в «Слове пацана»

Последние несколько недель все только и обсуждают что сериал «Слово пацана» (18+). Опустим криминальную суть всей этой истории и заметим, что ее герои получились настолько фактурными, что от этих образов тем, кто их видел, еще долго не избавиться. Но рано или поздно актеры снимают грим и костюмы, становятся нормальными людьми, в которых уже не узнать отморозков. Мы решили показать вам новых героев отечественного кино такими, какие они есть на самом деле. И если о Иване Янковском и Никите Кологривом мы уже хорошо наслышаны, то для остальных актеров «Слово пацана» стало прорывом.
Леон Кемстач — Андрей Пальто
15-летний Леон Кемстач вырос в актерской семье. Его отчим — Антоха из «Реальных пацанов» (16+), актер и режиссер Антон Богданов. И в кино Леон дебютировал в фильме отчима «Нормальный только я» (12+). Мать Леона — Лаура Кемстач, предпринимательница, владелица фитнес-студии и медицинского центра в Санкт-Петербурге.
Леон учился в частных школах Петербурга и Москвы, с раннего детства изучал английский язык, в школе начал изучать китайский, немецкий и французский. Сейчас он учится в школе в Дубае, где его и нашел режиссер Жора Крыжовников за месяц до съемок.
С будущей профессией Леон еще не определился, но в мире кино он уже точно прославился. Рецензенты, оценивая его работу в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), назвали его одним из двух главных открытий сериала вместе с Рузилем Минекаевым. Да и в звездной тусовке парень с самых юных лет, так что мы ждем его новых появлений на экране.
Леон признаётся, что на кастинг он попал случайно.
— В тот день выходили лимитированные кроссовки, мы с друзьями стояли в очереди, чтобы купить их. А до этого сидели с друзьями и моей мамой в кафе, — рассказал Леон «Кинопоиску». — В тот момент наш друг, актер Саша Петров, выложил пост, что идет кастинг на сериал «Слово пацана», отправил маме и посоветовал мне попробоваться. Мама в шутку предложила записать видеовизитку, а я сначала не хотел, думал, чего зря время тратить, всё равно не примут. Но в итоге снял, а потом меня позвали уже в Москву на пробы.
По словам Леона, слава настигла его пока что в виде прироста подписчиков в соцсетях. По телефону фанаты его не одолевают.
— Это очень приятно, когда пишут огромные сообщения, много комплиментов: «Отлично сыграл», «вписался получше бывалых актеров». Другие актеры тоже писали комплименты. Марк Эйдельштейн, например. Еще блогеры, тиктокеры, на которых я раньше подписан был. Это всё безумно приятно, — рассказал Леон.
Рузиль Минекаев — Марат Адидас-младший
Рузиль Минекаев, который по сценарию «Слова пацана» (18+) становится проводником Пальто в мир бандитизма, родился в Татарстане. Окончив Казанское театральное училище, он поступил в ГИТИС, где сейчас и учится. С 2021 года работает в театре «Школа современной пьесы».
Играть подростка Рузилю не впервой. До своей звездной роли он снимался в сериалах «Смычок» (18+), «Напарники» (16+), «Уличное правосудие» (16+).
В «Слове пацана» Рузиль изначально пробовался на роль Адидаса-старшего, но кастинг-директор сказала, что он на него вообще не похож, и предложила попробоваться на роль Андрея Пальто, но на эту роль лучше подошел Леон Кемстач. Еще через 10 минут Рузиль перевоплотился в Марата, и всем понравилось.
— Думаю, с Маратом мы немного похожи. Играя роль, я всегда пытаюсь найти в себе качества моего персонажа, оправдать его, понять, почему он поступил именно так. Марат — справедливый, верный парень, и в жизни я стараюсь быть таким же. Конечно, он еще наглый и напористый, но, мне кажется, это в силу возраста, — отметил Рузиль.
И роль Адидаса-младшего принесла Рузилю настоящую народную любовь. В интервью «Кинопоиску» актер рассказал, что, несмотря на то, что он везде скрыл свои контакты, поклонники умудрились найти его номер.
— Звонят и сначала молчат секунд десять, а потом выкрикивают что-то типа «Молодец!» и бросают трубку, — рассказал Рузиль. — Топ-вопросов, которые мне задают: а будут ли еще серии, а сколько всего серий, когда следующая. Просят даже записать кружок, с днем рождения поздравить. В целом всё ок, но напрягает, когда звонят.
Впрочем, поклонницам остается только мечтать о привлекательном брюнете.
Избранница актера — Азиза Бекманова, с ней Рузиль познакомился еще в подростковом возрасте. Она тоже снимается в кино. Ее можно было увидеть в эпизодических ролях в сериалах «И снова здравствуйте!» (16+), «Два холма» (18+) и «Сеструха» (16+).
Так что поцелуи девушкам Рузиль дарит исключительно по работе.
Анна Пересильд — Айгуль
А вот и та самая девушка, с которой Рузилю пришлось целоваться по долгу службы. Аня — дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Ей 14 лет, и поцелуй в кино стал ее первым опытом более тесного общения с юношами.
— С поцелуем это был такой волнительный момент, потому что это был первый в моей жизни поцелуй. Я переживала, но мне повезло с моим партнером, он относился ко мне как с сестренке, — рассказала Аня во время онлайн-эфира с поклонниками в социальных сетях. — Он понимал, что я переживаю, волнуюсь, поддерживал.
Впрочем, поддержка Рузиля не спасла участников романтического отрывка — в Сети из-за сцены поцелуя в сериале «Слово пацана» разгорелся нешуточный спор. Одни зрители говорили, что такая разница в возрасте (25 лет против 14) неприемлема для актеров, играющих влюбленность. Другие парировали тем, что для актеров это обычное дело. Позволим решить этот спор родителям девушки.
А родители девушки далеко не с первого раза согласились отпустить ее на съемки. Алексей Учитель относился к этой работе скептически из-за обилия откровенных и жестоких сцен и хотел оградить дочь от такого опыта в столь юном возрасте.
— Не могу сказать, что он запрещал сниматься в сериале. Мне сложно что-то запретить. Он был против, скорее. Тяжелый сценарий, тяжелая роль… Но я его как-то переубедила. Это было очень тяжело и долго, но я это сделала. Сказала, что мне это очень интересно, что я должна там сниматься, — объяснила Аня.
Юлия Пересильд тоже долго боролась с внутренними противоречиями, но в итоге смирилась с выбором дочери. Да и с Жорой Крыжовниковым она когда-то училась в театральном вузе, так что полностью доверилась старому приятелю.
Анастасия Красовская — младший лейтенант милиции Ирина Сергеевна
Анастасия Красовская родилась в 1999 году в Минске. Родители занимали ее как только могли и записали во все возможные кружки, на которые только ребенку хватало времени.
Окончив школу, девушка ушла в модельный бизнес, но верила, что это ненадолго, и понимала необходимость получения высшего образования и продолжения личностного роста. Анастасия хотела защищать интересы людей, оказавшихся не в ладах с законом, и видела себя в качестве юриста или адвоката. Она даже подала документы на юридический факультет, успешно прошла вступительные испытания, но одновременно с этим ее модельная карьера пошла в гору, и через год Анастасия перевелась на заочку из-за высокой занятости.
Два сезона Анастасия становилась лицом брендов и домов моды нескольких стран, ее приглашали принять участие в показах в Италии, Южной Корее и Китае, она часто снималась в рекламных роликах и клипах известных артистов и в итоге дошла до широкого экрана.
Белорусская модель и актриса до сих пор была больше всего известна по главной роли в фильме Натальи Кудряшовой «Герда» (18+), где сыграла провинциальную студентку, по ночам подрабатывающую в стриптиз-клубе. За эту роль она, кстати, получила приз за лучшую женскую роль кинофестиваля в Локарно. Также она снималась в сериалах «Трудные подростки» (18+), «Стая» (18+), а в 2022 году сыграла главную женскую роль в спортивной драме «Бультерьер» (18+).
Личная жизнь актрисы Анастасии Красовской не является достоянием широкой общественности. В интернете ходят упорные слухи о ее романе с коллегой по проекту «Стая» Павлом Табаковым. Никаких официальных комментариев по этому поводу молодые люди не дают.
Слава Копейкин — Валера Турбо
По ощущениям, Турбо больше остальных получает по морде во время уличных баталий. Во всяком случае, целым его лицо мы помним разве что в первой серии «Слова пацана». Еще одно его отличие от остальных бандюганов — кудрявые волосы, с которыми он не расстается на протяжении всего сериала. Возможно, он просто вхож в ту касту пацанов, которым можно не стричься под машинку, а ходить как захочется. Правда, учитывая, что действие разворачивается в холодное время года, Валера, как каждый уважающий себя пацан, бережет уши смолоду и прячет кудри под шапкой.
Славе Копейкину 25 лет. Он родился в 1998 году и всё детство провел в сельской местности. Деревню Слава и сейчас любит всем сердцем и называет ее краем, где каждый предмет на своем месте и максимально осмыслен.
Отец научил Славу всему, что должен уметь мужчина. Даже готовить. Вместе с «мужскими» увлечениями будущий актер занимался музыкой: освоил гитару и аккордеон, а в студенческие годы начал играть на саксофоне. А вот с учебой в школе у Славы немного не задалось, и в шестом классе он остался на второй год.
Окончив школу, он поступил в ГИТИС, где перенимал актерское мастерство у Олега Меньшикова. В 2022 году он получил диплом, но в кино дебютировал еще за три года до этого — в 2019 году он снялся в одном из эпизодов сериала «Трудные подростки» (18+), позже его фильмография пополнилась проектами «Васнецова» (12+) и «Стрим» (18+).
В 2020 году Слава дебютировал на театральной сцене. Сотрудничал с труппами драмтеатра имени Ермоловой и РАМТа.
По признанию Славы, для него было сложно войти в образ Турбо, потому что он совсем не похож на него по характеру и взглядам. Однако актер сумел найти точки соприкосновения с персонажем и показать его не только как бандита, но и как человека с чувствами и проблемами. В результате актер максимально вжился в шкуру своего героя. Для этого он изучал особенности казанского говора, манеры и образ жизни местных жителей, историю и культуру Татарстана.
Лев Зулькарнаев — Зима
Зима, который то и дело встревал в споры с Валерой Турбо, родился в Тюмени. В подростковом возрасте он, как и многие юноши, писал стихи, выпустил собственный поэтический сборник,
начал играть в Орлянку и покатился.
Отец актера в прошлом работал индивидуальным предпринимателем, позже стоял у руля промышленных компаний. Мать в молодости работала на радио, а затем связала свою жизнь с телевидением.
В девять лет Лев увлекся геологией, начал изучать и коллекционировать камни, предложил учителям организовать музей минералов. Позже стал заниматься любимой наукой в других средних учебных заведениях и нефтегазовом университете.
Как зародился тот импульс, что привел его к актерской профессии, актер не знает — помнит только, как в пять лет внутренний голос приказал ему «надеть шляпу, облачиться в плащ, позвать в зал маму, папу и бабушку и начать действо».
Переехав в Москву, Лев оттачивал актерские навыки в Московском дворце пионеров и Театре юных москвичей, а в 2018 году поступил в ГИТИС на режиссерский факультет. К своим 23 годам он успел поучаствовать в спектаклях театра «Практика», сняться в детективном триллере «Коса» (18+) и попасть в список 100 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет от Forbes.