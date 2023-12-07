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«Слово пацана»Обзор

Дочь скандальной актрисы, модель из Минска и деревенский парень: кто сыграл шпану в «Слове пацана»

Некоторые «бандиты» оказались не так просты

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И вновь тебе подпоют ребята с нашего двора: «Ла-ла-ла, ла-ла-ла, поясни за чушпана»

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Последние несколько недель все только и обсуждают что сериал «Слово пацана» (18+). Опустим криминальную суть всей этой истории и заметим, что ее герои получились настолько фактурными, что от этих образов тем, кто их видел, еще долго не избавиться. Но рано или поздно актеры снимают грим и костюмы, становятся нормальными людьми, в которых уже не узнать отморозков. Мы решили показать вам новых героев отечественного кино такими, какие они есть на самом деле. И если о Иване Янковском и Никите Кологривом мы уже хорошо наслышаны, то для остальных актеров «Слово пацана» стало прорывом.

Леон Кемстач — Андрей Пальто

15-летний Леон Кемстач вырос в актерской семье. Его отчим — Антоха из «Реальных пацанов» (16+), актер и режиссер Антон Богданов. И в кино Леон дебютировал в фильме отчима «Нормальный только я» (12+). Мать Леона — Лаура Кемстач, предпринимательница, владелица фитнес-студии и медицинского центра в Санкт-Петербурге.

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Видео: Городские порталы

Леон учился в частных школах Петербурга и Москвы, с раннего детства изучал английский язык, в школе начал изучать китайский, немецкий и французский. Сейчас он учится в школе в Дубае, где его и нашел режиссер Жора Крыжовников за месяц до съемок.

С будущей профессией Леон еще не определился, но в мире кино он уже точно прославился. Рецензенты, оценивая его работу в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+), назвали его одним из двух главных открытий сериала вместе с Рузилем Минекаевым. Да и в звездной тусовке парень с самых юных лет, так что мы ждем его новых появлений на экране.

В этом юном парнишке не сразу разглядишь будущего бандита. Пусть и киношного

В этом юном парнишке не сразу разглядишь будущего бандита. Пусть и киношного

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Леон признаётся, что на кастинг он попал случайно.

— В тот день выходили лимитированные кроссовки, мы с друзьями стояли в очереди, чтобы купить их. А до этого сидели с друзьями и моей мамой в кафе, — рассказал Леон «Кинопоиску». — В тот момент наш друг, актер Саша Петров, выложил пост, что идет кастинг на сериал «Слово пацана», отправил маме и посоветовал мне попробоваться. Мама в шутку предложила записать видеовизитку, а я сначала не хотел, думал, чего зря время тратить, всё равно не примут. Но в итоге снял, а потом меня позвали уже в Москву на пробы.

К премьере сериала у Леона зажили бандитские раны

К премьере сериала у Леона зажили бандитские раны

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По словам Леона, слава настигла его пока что в виде прироста подписчиков в соцсетях. По телефону фанаты его не одолевают.

— Это очень приятно, когда пишут огромные сообщения, много комплиментов: «Отлично сыграл», «вписался получше бывалых актеров». Другие актеры тоже писали комплименты. Марк Эйдельштейн, например. Еще блогеры, тиктокеры, на которых я раньше подписан был. Это всё безумно приятно, — рассказал Леон.

Рузиль Минекаев — Марат Адидас-младший

Рузиль Минекаев, который по сценарию «Слова пацана» (18+) становится проводником Пальто в мир бандитизма, родился в Татарстане. Окончив Казанское театральное училище, он поступил в ГИТИС, где сейчас и учится. С 2021 года работает в театре «Школа современной пьесы».

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Видео: Городские порталы

Играть подростка Рузилю не впервой. До своей звездной роли он снимался в сериалах «Смычок» (18+), «Напарники» (16+), «Уличное правосудие» (16+).

В «Слове пацана» Рузиль изначально пробовался на роль Адидаса-старшего, но кастинг-директор сказала, что он на него вообще не похож, и предложила попробоваться на роль Андрея Пальто, но на эту роль лучше подошел Леон Кемстач. Еще через 10 минут Рузиль перевоплотился в Марата, и всем понравилось.

Известная пацанская пословица гласит: «Два Адидаса — пара»

Известная пацанская пословица гласит: «Два Адидаса — пара»

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— Думаю, с Маратом мы немного похожи. Играя роль, я всегда пытаюсь найти в себе качества моего персонажа, оправдать его, понять, почему он поступил именно так. Марат — справедливый, верный парень, и в жизни я стараюсь быть таким же. Конечно, он еще наглый и напористый, но, мне кажется, это в силу возраста, — отметил Рузиль.

И роль Адидаса-младшего принесла Рузилю настоящую народную любовь. В интервью «Кинопоиску» актер рассказал, что, несмотря на то, что он везде скрыл свои контакты, поклонники умудрились найти его номер.

— Звонят и сначала молчат секунд десять, а потом выкрикивают что-то типа «Молодец!» и бросают трубку, — рассказал Рузиль. — Топ-вопросов, которые мне задают: а будут ли еще серии, а сколько всего серий, когда следующая. Просят даже записать кружок, с днем рождения поздравить. В целом всё ок, но напрягает, когда звонят.

Впрочем, поклонницам остается только мечтать о привлекательном брюнете. 24-летний Рузиль давно и счастливо женат и воспитывает сына.

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Избранница актера — Азиза Бекманова, с ней Рузиль познакомился еще в подростковом возрасте. Она тоже снимается в кино. Ее можно было увидеть в эпизодических ролях в сериалах «И снова здравствуйте!» (16+), «Два холма» (18+) и «Сеструха» (16+).

Так что поцелуи девушкам Рузиль дарит исключительно по работе.

Анна Пересильд — Айгуль

А вот и та самая девушка, с которой Рузилю пришлось целоваться по долгу службы. Аня — дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Ей 14 лет, и поцелуй в кино стал ее первым опытом более тесного общения с юношами.

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— С поцелуем это был такой волнительный момент, потому что это был первый в моей жизни поцелуй. Я переживала, но мне повезло с моим партнером, он относился ко мне как с сестренке, — рассказала Аня во время онлайн-эфира с поклонниками в социальных сетях. — Он понимал, что я переживаю, волнуюсь, поддерживал.

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Видео: anka.peresild / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Впрочем, поддержка Рузиля не спасла участников романтического отрывка — в Сети из-за сцены поцелуя в сериале «Слово пацана» разгорелся нешуточный спор. Одни зрители говорили, что такая разница в возрасте (25 лет против 14) неприемлема для актеров, играющих влюбленность. Другие парировали тем, что для актеров это обычное дело. Позволим решить этот спор родителям девушки.

А родители девушки далеко не с первого раза согласились отпустить ее на съемки. Алексей Учитель относился к этой работе скептически из-за обилия откровенных и жестоких сцен и хотел оградить дочь от такого опыта в столь юном возрасте.

— Не могу сказать, что он запрещал сниматься в сериале. Мне сложно что-то запретить. Он был против, скорее. Тяжелый сценарий, тяжелая роль… Но я его как-то переубедила. Это было очень тяжело и долго, но я это сделала. Сказала, что мне это очень интересно, что я должна там сниматься, — объяснила Аня.

Юлия Пересильд тоже долго боролась с внутренними противоречиями, но в итоге смирилась с выбором дочери. Да и с Жорой Крыжовниковым она когда-то училась в театральном вузе, так что полностью доверилась старому приятелю.

Анастасия Красовская — младший лейтенант милиции Ирина Сергеевна

Анастасия Красовская родилась в 1999 году в Минске. Родители занимали ее как только могли и записали во все возможные кружки, на которые только ребенку хватало времени.

Этот взгляд любого чушпана в краску загонит

Этот взгляд любого чушпана в краску загонит

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Окончив школу, девушка ушла в модельный бизнес, но верила, что это ненадолго, и понимала необходимость получения высшего образования и продолжения личностного роста. Анастасия хотела защищать интересы людей, оказавшихся не в ладах с законом, и видела себя в качестве юриста или адвоката. Она даже подала документы на юридический факультет, успешно прошла вступительные испытания, но одновременно с этим ее модельная карьера пошла в гору, и через год Анастасия перевелась на заочку из-за высокой занятости.

Два сезона Анастасия становилась лицом брендов и домов моды нескольких стран, ее приглашали принять участие в показах в Италии, Южной Корее и Китае, она часто снималась в рекламных роликах и клипах известных артистов и в итоге дошла до широкого экрана.

Время от времени Анастасия Красовская снимает милицейский китель — и такое показывает!

Время от времени Анастасия Красовская снимает милицейский китель — и такое показывает!

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Белорусская модель и актриса до сих пор была больше всего известна по главной роли в фильме Натальи Кудряшовой «Герда» (18+), где сыграла провинциальную студентку, по ночам подрабатывающую в стриптиз-клубе. За эту роль она, кстати, получила приз за лучшую женскую роль кинофестиваля в Локарно. Также она снималась в сериалах «Трудные подростки» (18+), «Стая» (18+), а в 2022 году сыграла главную женскую роль в спортивной драме «Бультерьер» (18+).

Личная жизнь актрисы Анастасии Красовской не является достоянием широкой общественности. В интернете ходят упорные слухи о ее романе с коллегой по проекту «Стая» Павлом Табаковым. Никаких официальных комментариев по этому поводу молодые люди не дают.

Слава Копейкин — Валера Турбо

По ощущениям, Турбо больше остальных получает по морде во время уличных баталий. Во всяком случае, целым его лицо мы помним разве что в первой серии «Слова пацана». Еще одно его отличие от остальных бандюганов — кудрявые волосы, с которыми он не расстается на протяжении всего сериала. Возможно, он просто вхож в ту касту пацанов, которым можно не стричься под машинку, а ходить как захочется. Правда, учитывая, что действие разворачивается в холодное время года, Валера, как каждый уважающий себя пацан, бережет уши смолоду и прячет кудри под шапкой.

Что это, обложка нового альбома Славы КПСС?

Что это, обложка нового альбома Славы КПСС?

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Славе Копейкину 25 лет. Он родился в 1998 году и всё детство провел в сельской местности. Деревню Слава и сейчас любит всем сердцем и называет ее краем, где каждый предмет на своем месте и максимально осмыслен.

Отец научил Славу всему, что должен уметь мужчина. Даже готовить. Вместе с «мужскими» увлечениями будущий актер занимался музыкой: освоил гитару и аккордеон, а в студенческие годы начал играть на саксофоне. А вот с учебой в школе у Славы немного не задалось, и в шестом классе он остался на второй год.

Виктор Сухоруков показывает Славе Копейкину, какую прическу носят нормальные пацаны. Но Славу эта участь обошла стороной

Виктор Сухоруков показывает Славе Копейкину, какую прическу носят нормальные пацаны. Но Славу эта участь обошла стороной

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Окончив школу, он поступил в ГИТИС, где перенимал актерское мастерство у Олега Меньшикова. В 2022 году он получил диплом, но в кино дебютировал еще за три года до этого — в 2019 году он снялся в одном из эпизодов сериала «Трудные подростки» (18+), позже его фильмография пополнилась проектами «Васнецова» (12+) и «Стрим» (18+).

Без пацанской униформы Славу Копейкина так сразу и не узнаешь

Без пацанской униформы Славу Копейкина так сразу и не узнаешь

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В 2020 году Слава дебютировал на театральной сцене. Сотрудничал с труппами драмтеатра имени Ермоловой и РАМТа.

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Видео: Слава Копейкин / Youtube.com

По признанию Славы, для него было сложно войти в образ Турбо, потому что он совсем не похож на него по характеру и взглядам. Однако актер сумел найти точки соприкосновения с персонажем и показать его не только как бандита, но и как человека с чувствами и проблемами. В результате актер максимально вжился в шкуру своего героя. Для этого он изучал особенности казанского говора, манеры и образ жизни местных жителей, историю и культуру Татарстана.

Лев Зулькарнаев — Зима

Зима, который то и дело встревал в споры с Валерой Турбо, родился в Тюмени. В подростковом возрасте он, как и многие юноши, писал стихи, выпустил собственный поэтический сборник, начал играть в Орлянку и покатился.

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Видео: Lenakino / Vimeo.com

Отец актера в прошлом работал индивидуальным предпринимателем, позже стоял у руля промышленных компаний. Мать в молодости работала на радио, а затем связала свою жизнь с телевидением.

В девять лет Лев увлекся геологией, начал изучать и коллекционировать камни, предложил учителям организовать музей минералов. Позже стал заниматься любимой наукой в других средних учебных заведениях и нефтегазовом университете.

Ну и как с такими лицами можно пропагандировать какой-то там бандитизм?

Ну и как с такими лицами можно пропагандировать какой-то там бандитизм?

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Как зародился тот импульс, что привел его к актерской профессии, актер не знает — помнит только, как в пять лет внутренний голос приказал ему «надеть шляпу, облачиться в плащ, позвать в зал маму, папу и бабушку и начать действо».

Льва Зулькарнаева можно увидеть и в образе Пушкина. Правда, не в «Слове пацана»

Льва Зулькарнаева можно увидеть и в образе Пушкина. Правда, не в «Слове пацана»

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Переехав в Москву, Лев оттачивал актерские навыки в Московском дворце пионеров и Театре юных москвичей, а в 2018 году поступил в ГИТИС на режиссерский факультет. К своим 23 годам он успел поучаствовать в спектаклях театра «Практика», сняться в детективном триллере «Коса» (18+) и попасть в список 100 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет от Forbes.

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