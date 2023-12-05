«Для меня не иметь детей лучше, чем если я рожу»: Зоя Яровицына высказалась о материнстве на шоу у Меньшовой

Новосибирский стендап-комик Зоя Яровицына приняла участие в шоу «Сама Меньшова» Юлии Меньшовой. Сибирячка рассказала, почему пока не планирует заводить детей, а также заявила, что ощущает в себе изменения, связанные с материнством.
— Часики правда тикают. Генетически это в нас есть. Вот недавно я заметила изменение, которое произошло, и, как мне кажется, связано непосредственно с часиками. Меня всегда очень сильно раздражал детский плач в общественных местах. И недавно заметила, что, оказывается, уже несколько месяцев меня абсолютно перестал раздражать этот звук, — говорит артистка. — Я подумала, что у меня организм такой: «Так, время уже
Ранее стендап-комик публиковала монолог, который, по словам интервьюера, вызвал «огромную волну хейта». Речь идет о чайлдфри — идеологии, для которой характерно сознательное нежелание иметь детей. Зоя отметила, что она стала ребенком родителей, которые не были готовы к детям и браку, что привело к «травмирующим событиям» для нее и ее брата. Девушка добавила, что у нее было несчастливое детство и не было ситуаций, в которых она бы проснулась и подумала: «Я хочу жить этот день».
— Я несуицидальный человек, не пытаюсь от нее отказаться — это противоречит моим убеждениям. Но и жить я не хочу. Меня никто не спрашивал, привели в этот мир люди, которые не разбирались ни в чем. Я говорю о себе, а не о том, что хочу как-то переубедить людей. Вам нравится мир, в котором мы живем? Мне тоже он не нравится, но я властна над тем, чтобы сюда не приводить другого человека, который тоже будет страдать. Я не бездушный человек, прекрасно понимаю, что, если у меня родится ребенок, буду любить его и обожать, — отметила Яровицына.
— И вы не справитесь с тем, что ему будет больно? — предположила интервьюер.
— Да. Ответственность будет на мне, — согласилась Яровицына.
После монолога в личные сообщения комика стали приходить слова благодарности, отметила Зоя Яровицына. При этом заявление критиковали в комментариях, «где всем видно». Стендап-комик описала часть историй, в которых родственники и коллеги девушек спрашивали их о том, когда они планируют завести детей.
— Была пара девушек, которые мне написали, что не могут иметь детей, но не хотят об этом рассказывать. И поэтому им приходится выслушивать, — сказала Зоя. — Твое решение и твоя возможность или невозможность завести ребенка — самое личное, что вообще может быть. И никакие родственники, коллеги, друзья и тем более зрители передачи «Женский стендап» не имеют никакого права в это лезть и иметь мнение по поводу того, должны быть у женщины дети или нет. Это решение ее и партнера.
Во время шоу стендап-комик заявила, что не считает аргументом мнение, что девушка может пожалеть из-за принятого решения не заводить ребенка, когда станет поздно. Она отметила, что берет ответственность за то, что из-за своего выбора может быть несчастной.
— У нас, к сожалению, плохо развита эмпатия к людям с другим выбором. Я, например, не сомневаюсь, что женщины, у которых есть дети, счастливы, им это нравится и большинство не сожалеют. А вы (мамы. — Прим. ред.) сомневаетесь в моем выборе и опыте. Что я тоже так могу быть счастливой. Что для меня не иметь детей будет лучше, чем если я рожу. Я принимаю решение, предполагая и допуская, что потом могу передумать и пожалеть. Почему у кого-то в парадигме жизненной лучше на всякий случай родить, предполагая, что будет два человека несчастных: ребенок, которого не хотели, и мать, которая не хотела? А в моем сценарии несчастна только я, если вдруг передумала и не смогла родить.
Девушка также отметила возможность сбоя детородной функции в организме, но добавила, что «детей в детдомах предостаточно».
— Если я передумаю, но уже не смогу физически родить, я возьму ребенка и дам ему жизнь и любовь, которые я пойму, что готова дать. Поэтому для меня: «А потом пожалеешь» — не аргумент, — заключила Зоя.
В ноябре Зоя Яровицына приняла участие в съемках нового шоу в Новосибирске. Она заехала в школу, в которой училась, и рассказала про родной город.