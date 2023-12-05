«Для меня не иметь детей лучше, чем если я рожу»: Зоя Яровицына высказалась о материнстве на шоу у Меньшовой

Ранее стендап-комик публиковала монолог, который, по словам интервьюера, вызвал «огромную волну хейта». Речь идет о чайлдфри — идеологии, для которой характерно сознательное нежелание иметь детей. Зоя отметила, что она стала ребенком родителей, которые не были готовы к детям и браку, что привело к «травмирующим событиям» для нее и ее брата. Девушка добавила, что у нее было несчастливое детство и не было ситуаций, в которых она бы проснулась и подумала: «Я хочу жить этот день».

— Я несуицидальный человек, не пытаюсь от нее отказаться — это противоречит моим убеждениям. Но и жить я не хочу. Меня никто не спрашивал, привели в этот мир люди, которые не разбирались ни в чем. Я говорю о себе, а не о том, что хочу как-то переубедить людей. Вам нравится мир, в котором мы живем? Мне тоже он не нравится, но я властна над тем, чтобы сюда не приводить другого человека, который тоже будет страдать. Я не бездушный человек, прекрасно понимаю, что, если у меня родится ребенок, буду любить его и обожать, — отметила Яровицына.

