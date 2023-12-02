«Это понт босяцкий»: постаревший «пацан» прокомментировал нашумевший сериал и рассказал, как всё было на самом деле

В качестве примера сибиряк приводит историю, когда он и три его друга отправились в соседний район «на тусовку». Один из них умудрился «пощупать» девушку местного авторитета. Когда романтическая линия вскрылась, пришлось спасаться бегством. В пути у машины, на которой скрывались пацаны, закончился бензин.



— Накосячил наш пацан. Мы его что, по понятиям должны отдать на растерзание? У нас тачка заглохла, они подлетают — бах, стёкла посыпались, нас давай бить через окна. Потом ездили на разбор, отстаивали нашего пацана. А как по-другому, если ты с ним каждый день шагаешь вместе? Откажешься от него — ты сам чухан, получается, — подчеркивает мужчина.



Предателей, по его словам, если не клеймили, то общение с ними обрывали сразу. Как и в сериале.



Шапки, дубленки, наркоманы — как зарабатывали пацаны

— Ну это каким дебилом надо быть? Учительница тебя видит, ты трешься стоишь, потом бежишь и дергаешь у нее шапку. Маратик, ты дурак, что ли, оловянно-деревянный? — со смехом недоумевает постаревший «пацан», обсуждая эпизод с шапкой для матери одного из главных героев.

