Овнам экономить, а Козерогам ждать богатства. Финансовый гороскоп на декабрь от астролога

1
Овен
Вас ждет множество предновогодних хлопот и планов, которые не требуют промедления. Не волнуйтесь — вы всё успеете. Если есть возможность, то откажитесь от посещения праздничных мероприятий. Так вы сэкономите крупную сумму денег.
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2
Телец
На работе возможны разногласия с коллегами и даже с начальником. Будьте осторожны, старайтесь держать себя в руках. Не поддавайтесь предновогодней суете.
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3
Близнецы
Вас ожидает агрессия и зависть со стороны конкурентов. Возможна даже борьба с ними. Если ситуацию не уладить, то дело может дойти до разбирательств в суде!
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4
Рак
Не сидите дома и не прячьтесь от мира! Этот месяц принесет интересные перспективы и большую радость. Будут удачными как мелкие, так и крупные покупки.
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5
Лев
Если вам будут предлагать другую сферу деятельности, то лучше согласиться. Перемены в данный период приведут вас к карьерному росту. В конце месяца избегайте ненужных расходов.
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6
Дева
Взаимодействие с коллегами нельзя назвать надежным. Их действия могут поставить вас в тупик. Научитесь подстраиваться под ситуацию и людей — это приведет вас к успеху и дополнительным доходам.
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7
Весы
Можете рассчитывать на отличный результат своей работы. Ничего не бойтесь и идите вперед! Самое главное — это не нарушать данных обещаний.
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8
Скорпион
Придется резко поменять многие планы с
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9
Стрелец
В начале месяца будет непросто контролировать свои эмоции и финансы. Наберитесь терпения: всё будет, но не сразу. В конце декабря старайтесь не занимать много денег.
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10
Козерог
Вас ждут необычные способы обогащения. Но на этом пути встретится множество препятствий. Не упустите свой шанс в достижении успеха!
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11
Водолей
Не лучшее время для покупки недвижимости, бытовой техники или путешествий. Могут возникнуть проблемы, о которых вы даже не думали. Несмотря на это, трудности могут подтолкнуть вас к успеху.
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12
Рыбы
Не поддавайтесь чужому влиянию. В декабре высока вероятность приобрести не то, что вам нужно. Только настойчивость поможет справиться с трудностями и давлением со стороны.
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