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Овнам экономить, а Козерогам ждать богатства. Финансовый гороскоп на декабрь от астролога
Карточки

Овнам экономить, а Козерогам ждать богатства. Финансовый гороскоп на декабрь от астролога

В начале зимы у многих будут хорошие шансы поправить финансовое положение

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Провожаем 2023 год

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Последний месяц года часто становится настоящим испытанием. Сдать все отчеты, поздравить всех партнеров, построить планы на январь... На работе в это время творится настоящий хаос! А денег то хоть после всего этого удастся заработать? Ждать ли премии? На новогодние подарки родным хватит или лезть в кредиты? Спросили у астролога Анастасии Казанцевой.

— Несмотря на холодный зимний пейзаж, планеты в декабре обещают яркий и насыщенный период. Даже земной Меркурий в Козероге с 1 по 22 декабря не потушит творческую энергию, которая поможет всем без исключения реализовать интересные финансовые идеи. Не забываем, что Солнце в Козероге с 22 декабря призывает строить грандиозные планы на следующий год, — объясняет астролог.

Персональный прогноз для каждого знака зодиака читайте ниже в наших удобных карточках! Перед этим обязательно посмотрите советы тюменского астролога по любовной части.

1

Овен

Вас ждет множество предновогодних хлопот и планов, которые не требуют промедления. Не волнуйтесь — вы всё успеете. Если есть возможность, то откажитесь от посещения праздничных мероприятий. Так вы сэкономите крупную сумму денег.

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2

Телец

На работе возможны разногласия с коллегами и даже с начальником. Будьте осторожны, старайтесь держать себя в руках. Не поддавайтесь предновогодней суете.

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3

Близнецы

Вас ожидает агрессия и зависть со стороны конкурентов. Возможна даже борьба с ними. Если ситуацию не уладить, то дело может дойти до разбирательств в суде!

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4

Рак

Не сидите дома и не прячьтесь от мира! Этот месяц принесет интересные перспективы и большую радость. Будут удачными как мелкие, так и крупные покупки.

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5

Лев

Если вам будут предлагать другую сферу деятельности, то лучше согласиться. Перемены в данный период приведут вас к карьерному росту. В конце месяца избегайте ненужных расходов.

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6

Дева

Взаимодействие с коллегами нельзя назвать надежным. Их действия могут поставить вас в тупик. Научитесь подстраиваться под ситуацию и людей — это приведет вас к успеху и дополнительным доходам.

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7

Весы

Можете рассчитывать на отличный результат своей работы. Ничего не бойтесь и идите вперед! Самое главное — это не нарушать данных обещаний.

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8

Скорпион

Придется резко поменять многие планы с 12 декабря по 2 января. Предстоит немало работать, чтобы выполнить всё в срок. Только благодаря вашему терпению всё изменится к лучшему.

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9

Стрелец

В начале месяца будет непросто контролировать свои эмоции и финансы. Наберитесь терпения: всё будет, но не сразу. В конце декабря старайтесь не занимать много денег.

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10

Козерог

Вас ждут необычные способы обогащения. Но на этом пути встретится множество препятствий. Не упустите свой шанс в достижении успеха!

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11

Водолей

Не лучшее время для покупки недвижимости, бытовой техники или путешествий. Могут возникнуть проблемы, о которых вы даже не думали. Несмотря на это, трудности могут подтолкнуть вас к успеху.

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12

Рыбы

Не поддавайтесь чужому влиянию. В декабре высока вероятность приобрести не то, что вам нужно. Только настойчивость поможет справиться с трудностями и давлением со стороны.

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