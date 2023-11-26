Овнам экономить, а Козерогам ждать богатства. Финансовый гороскоп на декабрь от астролога

Последний месяц года часто становится настоящим испытанием. Сдать все отчеты, поздравить всех партнеров, построить планы на январь... На работе в это время творится настоящий хаос! А денег то хоть после всего этого удастся заработать? Ждать ли премии? На новогодние подарки родным хватит или лезть в кредиты? Спросили у астролога Анастасии Казанцевой.



— Несмотря на холодный зимний пейзаж, планеты в декабре обещают яркий и насыщенный период. Даже земной Меркурий в Козероге с 1 по 22 декабря не потушит творческую энергию, которая поможет всем без исключения реализовать интересные финансовые идеи. Не забываем, что Солнце в Козероге с 22 декабря призывает строить грандиозные планы на следующий год, — объясняет астролог.

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