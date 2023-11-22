Лечилась от анорексии, а потом делала липосакцию. Как за год изменилась жизнь модели Алены Шишковой

На съемках шоу «Наследники и самозванцы», где известные люди борются за наследство таинственного миллионера, модель расплакалась. Она проходила проверку на детекторе лжи и не смогла сдержать эмоций.



— Меня недооценивают всю мою жизнь, меня считают глупой, предсказуемой, бесполезной, медленной, плаксивой. Мне это надоело, — говорила сквозь слезы Шишкова.