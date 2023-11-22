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Лечилась от анорексии, а потом делала липосакцию. Как за год изменилась жизнь модели Алены Шишковой

30-й год жизни у модели прошел тяжело

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Годы Алену не портят! Она всё еще очень эффектная блондинка

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Недавно модели Алене Шишковой исполнился 31 год. Последний год был для нее очень тяжелым. Ее хейтили за отекшее лицо и переборы с уколами красоты. В это время у Алены чуть не отказали почки, пока она лечилась от анорексии.

О том, как Алена покорила мир своей красотой, как пришла к славе, с кем крутила романы, рассказывали наши коллеги из 72.RU. В этом материале они вспомнили, как круто изменилась жизнь звезды всего за один год.

Называли тупой и доводили до слёз

В прошлом году модель активно участвовала во всевозможных шоу. Особенно зрителям запомнились «Звезды в Африке», где Алена мужественно преодолевала самые экстремальные испытания. В одном из выпусков актриса Светлана Пермякова назвала ее тупой, когда Алена не смогла ответить на вопросы из школьной программы. Позже актриса за это извинилась.

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Актриса призналась, что болтнула лишнего на эмоциях

Видео: 72.RU

На съемках шоу «Наследники и самозванцы», где известные люди борются за наследство таинственного миллионера, модель расплакалась. Она проходила проверку на детекторе лжи и не смогла сдержать эмоций.

— Меня недооценивают всю мою жизнь, меня считают глупой, предсказуемой, бесполезной, медленной, плаксивой. Мне это надоело, — говорила сквозь слезы Шишкова.

Позже Алена подверглась публичной критике еще один раз. Только в этот раз из-за своей внешности. Виктория Боня высказалась, что Шишкова переборщила с филлерами и стала выглядеть отечно. Светская львица даже сказала, что Алену обезобразили.

Лечила булимию и анорексию

Летом 2023 года модель призналась, что она долгие годы страдает от анорексии и булимии. Ситуация дошла до того, что ей пришлось обратиться в Центр изучения расстройств пищевого поведения.

Так выглядели ноги модели, когда она легла в больницу. Она весила 45 килограммов при росте 176 сантиметров

Так выглядели ноги модели, когда она легла в больницу. Она весила 45 килограммов при росте 176 сантиметров

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Шишкова рассказала в своих соцсетях, что вызывала рвоту после приема пищи. Сначала она делала это из-за страха поправиться, а потом — из-за отеков. Модель начала принимать мочегонные препараты: она была недовольна своей внешностью. Позже они вызвали у нее зависимость. Со временем это привело к тому, что у нее начали отказывать почки.

2,5 месяца Алена провела на парентеральном питании (ежедневные капельницы). Ее лечили диетологи и психологи

2,5 месяца Алена провела на парентеральном питании (ежедневные капельницы). Ее лечили диетологи и психологи

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За время лечения она набрала 15 килограммов. Алена утверждает, что вес распределился неравномерно, поэтому ей потребовались услуги хирурга. Звучит удивительно, но после лечения анорексии модель отправилась на липосакцию. Особенно ей не нравился второй подбородок.

Алена позирует со звездным хирургом Самиром Седышевым

Алена позирует со звездным хирургом Самиром Седышевым

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После долгих месяцев лечения, операции и реабилитации тело звезды выглядит так

После долгих месяцев лечения, операции и реабилитации тело звезды выглядит так

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Была с семьей

В течение года Алена выставляла много фотографий со своей мамой Надеждой. Она поддерживала дочку во время лечения, помогала с внучкой. Алисе, которая родилась от союза Шишковой и Тимати, уже девять лет.

Только посмотрите на этих красавиц. Маме тюменской модели 59 лет! Глазам не верим

Только посмотрите на этих красавиц. Маме тюменской модели 59 лет! Глазам не верим

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Дочка похожа одновременно и на маму, и на папу. Судя по соцсетям, в семье теплые отношения

Дочка похожа одновременно и на маму, и на папу. Судя по соцсетям, в семье теплые отношения

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Сейчас Алена Шишкова продолжает принимать участие в фотосессиях. Соцсети она ведет не очень активно, но и не забрасывает совсем. Она хорошо выглядит и много путешествует. В личной жизнь у звезды всё тихо.

Алена Шишкова и Инстасамка

Алена Шишкова и Инстасамка

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Кстати, ранее мы рассказывали, как за последний год изменилась жизнь скандальной певицы Инстасамки. Любительнице хайпа Дарье Зотеевой исполнилось 23 года. Она успела побриться налысо, поругаться с налоговой и пожить в ОАЭ.

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