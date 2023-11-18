Ну и что дальше? Вспомните, чем закончились культовые фильмы и сериалы

Есть такие культовые фильмы и сериалы, сюжет которых надолго остается в памяти. Но если суть происходящего в них могут вспомнить все, то вот чем они закончились — едва ли. Проверьте, помните ли вы, что показывали на экране перед титрами.
Только истинные киноманы вспомнят последнюю сцену перед титрами
Есть такие культовые фильмы и сериалы, сюжет которых надолго остается в памяти. Но если суть происходящего в них могут вспомнить все, то вот чем они закончились — едва ли. Проверьте, помните ли вы, что показывали на экране перед титрами.
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