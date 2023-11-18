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Ну и что дальше? Вспомните, чем закончились культовые фильмы и сериалы

Только истинные киноманы вспомнят последнюю сцену перед титрами

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Иногда, даже зная финал, мы в глубине души надеемся на счастливый конец

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Есть такие культовые фильмы и сериалы, сюжет которых надолго остается в памяти. Но если суть происходящего в них могут вспомнить все, то вот чем они закончились — едва ли. Проверьте, помните ли вы, что показывали на экране перед титрами.

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