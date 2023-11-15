«Азиз Аминович, заряжайте автоматик». Чем сейчас занимается телохранитель Моргенштерна*, про которого рэп-звезда даже пел песни

Рэпер Моргенштерн* на днях вновь привлек к себе общественное внимание, дав двухчасовое интервью-реванш журналистке Ксении Собчак. В ходе этой беседы артист рассказал о многих вещах, волновавших его фанатов, а среди прочего упомянул и об одном из своих друзей, оставшихся в России, — 33-летнем Азизе Нуриллаеве.
Он известен как телохранитель Моргенштерна* и до вынужденной миграции артиста из родной страны (о ее причинах мы подробно рассказывали в отдельной статье) повсюду его сопровождал. Наши коллеги из UFA1.RU решили разузнать побольше о биографии этого человека и о том, как он живет сейчас.
Восхищался Емельяненко и метил в спецназ
Азиз Нуриллаев родился 20 февраля 1990 года в узбекском Самарканде, указано в его профиле на сайте Федерации бокса России. Как сам он рассказывал в интервью YouTube-каналу Pravda Old School Boxing, в Россию он приехал, когда ему было 17 лет. Изначально Азиз перебрался в Москву, там он жил и учился, уточнил он в беседе с корреспондентом UFA1.RU. В Уфе у него жили родственники, у которых он был прописан.
— В Уфу я попал до армии, где-то в 2014 году, призывался [на службу] я из Башкирии, — рассказал он. — После армии я уже не стал в Москву возвращаться, остался в Уфе.
В интервью Азиз уточнял, что приезжал в Россию он к своей матери, но потом она заболела и уехала домой, потому ему «пришлось одному проходить все испытания». Парень тогда занимался боевым самбо, в десятых годах участвовал в различных соревнованиях. По словам Нуриллаева, его больше всего вдохновлял Федор Емельяненко, он пересмотрел все его бои.
Во время службы в армии Азиз также принимал участие в спортивных соревнованиях. В вышеупомянутом интервью он демонстрировал некоторые из грамот, полученных в те годы, на одной из них указано, что он был снайпером.
Многие сайты со светскими новостями упоминают со ссылкой на пост в Instagram (деятельность запрещена в РФ) Нуриллаева о том, что он с детства склонен к полноте и потому вынужден следить за своим питанием и тренировками. Корреспонденту UFA1.RU не удалось найти эту публикацию, однако в интервью Азиз подтверждал, что действительно соблюдает спортивную диету.
Вернувшись со службы, Нуриллаев попал в сферу охраны. Как он рассказывал ведущим утреннего шоу на «Всей Уфе» в 2016 году, изначально это не входило в его планы — парень мечтал скорее пробиться в спецназ. Однако «некая череда неудач» привела Азиза к тому, что он не прошел профотбор, и тогда ему предложили устроиться телохранителем.
— После месяца работы я понял, что это мое, — пояснил он. — Раз не получилось охранять Родину, буду охранять человека. Была ситуация в [2015 году], когда мы сопровождали клиента с места постоянной дислокации в другой город и на нас было совершено нападение. На двух машинах нам перегородили путь, началась перестрелка. Машина у нас была бронированная, я и мой напарник были вооружены. Они не ожидали, видимо, что им дадут отпор, стали отходить, оставили свою машину.
Как рассказывал сам Азиз в одном из своих постов в Instagram (деятельность запрещена в РФ), в разное время он «сопровождал разных по статусу и характеру людей», среди которых были «бизнесмены, криминальные авторитеты, политики, артисты».
Попал в тусовку рэперов из ночных клубов
За рискованную работу, по словам телохранителя, хорошо платили. Однако ему доводилось работать и в менее опасных местах, например в уфимских ночных клубах в качестве начальника охраны. Именно там его и приметил первый звездный клиент.
— Я начал заниматься охранной деятельностью, работал в личной охране, в ночных клубах, там и познакомился с Ваней Дрёминым**, — рассказал корреспонденту UFA1.RU Нуриллаев. — [Face**] перебрался в Москву, у него вышел альбом No Love, набравший популярность, я поработал с ним. Уже к тому времени начал Алишер* выстреливать, он [тоже] переехал в Москву, и я уже начал работать с ним.
В этом рассказе он не упоминает эпизод, который, по мнению некоторых фанатов, якобы мог стать причиной, по которой Дрёмин** отказался от услуг бодигарда. Дело в том, что осенью 2018 года у рэпера возник конфликт с блогером-музыкантом Русланом Тушенцовым. Тот критически высказывался о песнях уфимца в соцсетях, на фоне чего, по собственным словам, после октябрьского концерта в Уфе столкнулся с группой «быдланов», потребовавших извиниться перед Face**.
Об этой ситуации Тушенцов подробно рассказывал в одном из видео на своем канале. В нем он утверждал, что группой людей, прессовавших его возле концертной площадки в «Огнях Уфы», руководил именно Нуриллаев, бывший тогда личным охранником Face**. Тушенцов обвинил Дрёмина** в организации этой атаки и призвал своих подписчиков использовать в соцсетях хештег «#фэйскрыса», который стал крайне популярен в ноябре.
Неизвестно, пытался ли блогер наказать обидчиков в юридическом поле или остановился на непродолжительной акции в Сети, однако в картотеке Советского райсуда Уфы сохранились сведения о слушании по делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью, по которому в 2019 году проходил полный тезка Нуриллаева. В чем заключалась суть обвинения, сейчас сказать сложно — дело было прекращено не позднее начала 2020 года.
К этому моменту Азиз уже работал телохранителем у другой уфимской рэп-звезды — Моргенштерна*. Он повсюду сопровождал своего клиента и постепенно сдружился с артистом. Рэпер даже упомянул его в одной из своих самых популярных песен Iсe («Азиз Аминович, заряжайте автоматик»), а сам Нуриллаев в этом же фрагменте трека произносит эдлиб — так в рэпе называют выкрики или слова на фоне, разбавляющие основной текст (иногда такие возгласы становятся своего рода визитной карточкой исполнителей).
— Мы живем в прекрасном большом доме, у нас есть студия, отличная компания, телохранитель со стволом, если вдруг захотите прийти в гости, — описывал Моргенштерн* то, как проходит его карантин, в ходе трансляции в мае 2020 года (цитата по Peopletalk). — Пишем музыку, наслаждаемся жизнью.
Добивался возлюбленной семь месяцев
В жизни телохранителя Алишера* в этот период произошел ряд важных перемен. Уже в 2021 году он женился на красавице-хирурге Джамиле Саламовой, приобрел дом, а также исполнил свою мечту, став владельцем собственной охранной организации Kaif Security.
Свою будущую жену Азиз нашел через Instagram (деятельность запрещена в РФ), она тогда проходила ординатуру в медико-хирургическом центре имени Пирогова. Несколько месяцев он писал ей сообщения, но не получал ответа, после чего решил сам явиться в больницу, где они и познакомились.
— Я сначала испугалась, когда поняла, кто это такой, что это человек, который писал мне семь месяцев, — признавалась Джамиля. — Дверь закрыла [перед ним].
Однако в итоге настойчивость Азиза победила. Свадьба прошла в одном из элитных комплексов столицы «Москва-Сити» в августе 2021 года, на нее явился и Моргенштерн* с его тогдашней возлюбленной Диларой Зинатуллиной, писали наши коллеги из издания StarHit.
Что касается бизнеса, то денег на собственное ЧОП Нуриллаеву дал Алишер*. Это понятно и по названию — в тот период рэпер пытался открыть множество разнопрофильных бизнесов под брендом Kaif — как он сам объяснял журналисту Юрию Дудю***, планировалось создать настоящую империю, в которой будет «и Kaif Security, и Kaif Beauty, и Kaif Music». Воплотить эти планы удалось лишь частично.
— Для чего мне нужно было ЧОП? Ко мне пришел Азиз и говорит: «Есть такая идея, давайте сделаем ЧОП, и будет у нас типа своя армия», — поделился Алишер* в беседе с Ксенией Собчак в ноябре 2023 года. — Я такой: «О, на [деньги]». Что с ним дальше происходило, я не знаю. Мы как-то пытались его запустить, охранять селебрити и так далее, но что было с ним дальше и что с ним сейчас — не знаю.
Для Азиза открытие собственного ЧОПа явно было чем-то большим, чем просто способом заработать. В соцсетях он как-то сетовал на то, что пока в западных странах работа телохранителя воспринимается как престижная, в наших широтах индустрия только зарождается.
— Для меня это не просто работа, это мой путь и смысл жизни. На этом пути я прошел очень много школ, школ выживаний в любой ситуации, — объяснял он в одной из своих публикаций. — В моей профессии нужно не только самому спастись, а спасти и обезопасить другого человека!
Нуриллаев неоднократно отмечал, что от клиентов ожидает уважения к себе. Стоит отметить, что его, например, обидело, когда журналист из Казани Айрат Галимов назвал его «охранником» и попросил «охранять», а не вмешиваться в его беседу с администратором сайта Моргенштерна*. Между мужчинами возникла стычка, едва не переросшая в драку — всё происходило около здания Зюзинского суда, где слушалось дело о пропаганде наркотиков в песнях «Розовое вино-2» и Family, писало издание Kazan First.
— Для меня Kaif Security — это не очередная охранная организация, каких тысячи. Моя цель — создать самые комфортные условия для сотрудников, — рассказывал Азиз. — Мне не нужны клиенты, которые будут относиться к бойцам как к цепным псам. Мне не нужны клиенты, которые будут унижать моих бойцов. Уважаемый клиент Kaif Security, если ты нуждаешься в охране и пришел к нам, знай, мы тебя обеспечим полной безопасностью. С твоей стороны требуется только уважение.
Оставил бизнес ради спорта
Азиз и Алишер* не стали создавать бизнес с нуля, а нашли партнера. Им оказался Василий Семёнов — член регионального отделения общественной организации «Опора России», владелец охранной группы «Арбат», действующей в Уфе с 2012 года. В Госкомитете Башкирии по молодежной политике упоминали, что в такой специфический бизнес он решил пойти после службы в правоохранительных органах.
— Дабы не открывать новое ЧОП, не получать заново все лицензии, не стоять в очереди, мы решили запартнериться с ним, — пояснил в беседе с корреспондентом UFA1.RU Нуриллаев. — Kaif Security — это бренд, а под этим брендом мы могли уже привлекать разные частные охранные предприятия.
Kaif Security стала работать на базе уфимской ЧОО «Городская служба безопасности», созданной Семёновым еще в 2015 году — в 2021 году Азиз стал ее соучредителем, следует из данных сервиса «Контур.Фокус». Сам Алишер* признался, что не особо следил за этим бизнесом, а потому затруднился прокомментировать его успехи в интервью Ксении Собчак.
Вопросы у журналистки возникли к тому, что компания периодически выигрывала госконтракты, в том числе на охрану детсада
— У Василия [Семёнова] было ЧОП в Уфе, существовало оно давно, видимо, как-то договорились [о госконтрактах], — предположил рэпер. — Азиз раньше тоже охранял какого-то башкирского олигарха, какую-то шишку, возможно, он договорился. Я за этим не слежу.
По данным «Контур.Фокуса», в 2020–2022 годы ЧОО «Городская служба безопасности» показывала стабильные 1,4–2,1 миллиона рублей чистой прибыли при выручке в 28,9–44,9 миллиона. Что касается госконтрактов, то большинство из них фирма получала до 2020 года, а последние четыре достались ей в декабре 2022 года и в течение первой половины 2023 года, большую часть этого времени Азиз уже не был соучредителем фирмы. В остальном же в период с 2021 по 2022 год компания получила лишь один контракт на охрану объектов Башоперы.
Образ жизни Азиза за годы карьеры в сфере охраны явно изменился в лучшую сторону. С помощью базы Российского союза автостраховщиков мы обнаружили, что на него сейчас оформлен автомобиль Cadillac Escalade, судя по VIN-номеру, тот самый, на котором раньше ездил сам Моргенштерн*, только госномер теперь другой. Помимо этого, за ним числится Skoda Kodiaq, а до того он был владельцем Chevrolet Cruze. Также о многом говорит и то, как он сам описывал свой нынешний быт в интервью.
— У меня есть дом в Подмосковье, там сейчас родители: мама, папа — и сестра, — рассказал он. — Я езжу туда очень редко, раз неделю, а в основном живу в городе. В доме жил я долгое время, еще когда Алишер* был в Москве и продюсер Slava Marlow, мы с ними жили в Троицке, а потом переехали в город, и с тех пор я в городе.
На данный момент Азиз решил отойти от бизнеса и посвятить себя спорту. В начале 2023 года Нуриллаев вышел из числа соучредителей ЧОО «Городская служба безопасности», которая была его единственным бизнес-проектом, а в 2022 году он дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах на турнире AMC Fight Nights 112, который проходил в Москве, писал «Спорт-Экспресс».
Его соперником был Егор Тор Блашкевич, поединок закончился для Нуриллаева победой. Впоследствии он выиграл бой с силачом Брюсом Хлебниковым, а сейчас готовится к поединку с бразильским бойцом Зулузиньо. Последний бросил ему вызов еще летом, а Азиз вместе с Моргенштерном* записали ему издевательский видеоответ, назначив бой на ноябрь.
— Да, я вышел из состава учредителей, потому что смысла вести данный бизнес в той ситуации, когда Алишер* уехал, не было, — объяснил свой поступок Нуриллаев в беседе с корреспондентом UFA1.RU. — Семёнов был основателем «Городской службы безопасности» и до нас, я его знаю очень давно. Думаю, если, дай Бог, Алишер* вернется, мы заново запустим эту историю, я также связь с ребятами [поддерживаю] и с Василием. Это же бренд, мы, даже не открывшись, подняли такой шум, вся Россия говорила о нас. Так что, если Алишер* захочет дальше вести охранный бизнес, мы его запустим.
Сейчас, рассказал Нуриллаев, он продолжает работать с Моргенштерном*: помогает с делами в России и выполняет некоторые его поручения. При этом сам он пока сосредоточился на спорте. Правда, посетовал Азиз, из-за сотрудничества с опальным рэпером иногда возникают неожиданные проблемы.
— Бой с Зулузиньо планировался на 18 ноября, но всё сорвалось. Организаторы (по словам Нуриллаева, промоутером должен был выступить «Бойцовский клуб РЕН ТВ». — Прим. ред.) боятся проводить бой, так как у меня есть связи с иноагентом, — признался он. — Но я готовлюсь, может, будет другой промоушен, который готов будет выставить наш бой. Зулу тоже писал, он очень хотел этот бой, даже немного подсушился, двадцать килограммов скинул, по-моему. Алишер* всегда меня поддерживает, но в этом плане он тоже бессилен. Если бы я дрался где-то за границей — в Дубае, в Казахстане, наверное, было бы больше выходов, но я просто хочу драться в России.
Азиз отметил, что рассчитывает продолжить свою серию побед и радуется тому, что сейчас есть возможность активно тренироваться, так как бокс — «это вообще была мечта детства». На вопрос корреспондента UFA1.RU о том, не наводило ли его присутствие в рэперской тусовке на мысль самому податься в музыкальную сферу, он скромно ответил, что будет «лучше так, где-то в тени».
— Я пробовал, даже есть пара демок, но, думаю, это не мое, — посмеялся он.
* 7 мая 2022 года Минюст РФ внес в список иноагентов рэпера Алишера Моргенштерна.
** 8 апреля 2022 года Минюст РФ включил в список иноагентов рэпера Ивана Дрёмина (Face).
*** 15 апреля 2022 года Минюст РФ включил в список иноагентов журналиста Юрия Дудя.