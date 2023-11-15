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Расследование

«Азиз Аминович, заряжайте автоматик». Чем сейчас занимается телохранитель Моргенштерна*, про которого рэп-звезда даже пел песни

Рассказываем всё, что известно о телохранителе рэпера

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Азиз работал с Моргенштерном* до эмиграции рэпера

Азиз работал с Моргенштерном* до эмиграции рэпера

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Настоящий материал (информация) произведен иностранными агентами Моргенштерном Алишером Тагировичем, Дрёминым Иваном Тимофеевичем, Дудём Юрием Александровичем либо касается деятельности иностранных агентов Моргенштерна Алишера Тагировича, Дрёмина Ивана Тимофеевича, Дудя Юрия Александровича.

Рэпер Моргенштерн* на днях вновь привлек к себе общественное внимание, дав двухчасовое интервью-реванш журналистке Ксении Собчак. В ходе этой беседы артист рассказал о многих вещах, волновавших его фанатов, а среди прочего упомянул и об одном из своих друзей, оставшихся в России, — 33-летнем Азизе Нуриллаеве.

Он известен как телохранитель Моргенштерна* и до вынужденной миграции артиста из родной страны (о ее причинах мы подробно рассказывали в отдельной статье) повсюду его сопровождал. Наши коллеги из UFA1.RU решили разузнать побольше о биографии этого человека и о том, как он живет сейчас.

Восхищался Емельяненко и метил в спецназ

Азиз Нуриллаев родился 20 февраля 1990 года в узбекском Самарканде, указано в его профиле на сайте Федерации бокса России. Как сам он рассказывал в интервью YouTube-каналу Pravda Old School Boxing, в Россию он приехал, когда ему было 17 лет. Изначально Азиз перебрался в Москву, там он жил и учился, уточнил он в беседе с корреспондентом UFA1.RU. В Уфе у него жили родственники, у которых он был прописан.

— В Уфу я попал до армии, где-то в 2014 году, призывался [на службу] я из Башкирии, — рассказал он. — После армии я уже не стал в Москву возвращаться, остался в Уфе.

Азиз Аминович стал известен как телохранитель рэперов

Азиз Аминович стал известен как телохранитель рэперов

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В интервью Азиз уточнял, что приезжал в Россию он к своей матери, но потом она заболела и уехала домой, потому ему «пришлось одному проходить все испытания». Парень тогда занимался боевым самбо, в десятых годах участвовал в различных соревнованиях. По словам Нуриллаева, его больше всего вдохновлял Федор Емельяненко, он пересмотрел все его бои.

Во время службы в армии Азиз также принимал участие в спортивных соревнованиях. В вышеупомянутом интервью он демонстрировал некоторые из грамот, полученных в те годы, на одной из них указано, что он был снайпером.

Фото с армейской службы

Фото с армейской службы

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Многие сайты со светскими новостями упоминают со ссылкой на пост в Instagram (деятельность запрещена в РФ) Нуриллаева о том, что он с детства склонен к полноте и потому вынужден следить за своим питанием и тренировками. Корреспонденту UFA1.RU не удалось найти эту публикацию, однако в интервью Азиз подтверждал, что действительно соблюдает спортивную диету.

Вернувшись со службы, Нуриллаев попал в сферу охраны. Как он рассказывал ведущим утреннего шоу на «Всей Уфе» в 2016 году, изначально это не входило в его планы — парень мечтал скорее пробиться в спецназ. Однако «некая череда неудач» привела Азиза к тому, что он не прошел профотбор, и тогда ему предложили устроиться телохранителем.

Азиз на телевидении в 2016 году

Азиз на телевидении в 2016 году

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— После месяца работы я понял, что это мое, — пояснил он. — Раз не получилось охранять Родину, буду охранять человека. Была ситуация в [2015 году], когда мы сопровождали клиента с места постоянной дислокации в другой город и на нас было совершено нападение. На двух машинах нам перегородили путь, началась перестрелка. Машина у нас была бронированная, я и мой напарник были вооружены. Они не ожидали, видимо, что им дадут отпор, стали отходить, оставили свою машину.

Как рассказывал сам Азиз в одном из своих постов в Instagram (деятельность запрещена в РФ), в разное время он «сопровождал разных по статусу и характеру людей», среди которых были «бизнесмены, криминальные авторитеты, политики, артисты».

Попал в тусовку рэперов из ночных клубов

За рискованную работу, по словам телохранителя, хорошо платили. Однако ему доводилось работать и в менее опасных местах, например в уфимских ночных клубах в качестве начальника охраны. Именно там его и приметил первый звездный клиент.

— Я начал заниматься охранной деятельностью, работал в личной охране, в ночных клубах, там и познакомился с Ваней Дрёминым**, — рассказал корреспонденту UFA1.RU Нуриллаев. — [Face**] перебрался в Москву, у него вышел альбом No Love, набравший популярность, я поработал с ним. Уже к тому времени начал Алишер* выстреливать, он [тоже] переехал в Москву, и я уже начал работать с ним.

На этом фото крайний справа Азиз, слева от него — Face**. Фотографией с подписчиками когда-то поделился в Twitter сам рэпер, она сохранилась в фанатских сообществах

На этом фото крайний справа Азиз, слева от него — Face**. Фотографией с подписчиками когда-то поделился в Twitter сам рэпер, она сохранилась в фанатских сообществах

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В этом рассказе он не упоминает эпизод, который, по мнению некоторых фанатов, якобы мог стать причиной, по которой Дрёмин** отказался от услуг бодигарда. Дело в том, что осенью 2018 года у рэпера возник конфликт с блогером-музыкантом Русланом Тушенцовым. Тот критически высказывался о песнях уфимца в соцсетях, на фоне чего, по собственным словам, после октябрьского концерта в Уфе столкнулся с группой «быдланов», потребовавших извиниться перед Face**.

Об этой ситуации Тушенцов подробно рассказывал в одном из видео на своем канале. В нем он утверждал, что группой людей, прессовавших его возле концертной площадки в «Огнях Уфы», руководил именно Нуриллаев, бывший тогда личным охранником Face**. Тушенцов обвинил Дрёмина** в организации этой атаки и призвал своих подписчиков использовать в соцсетях хештег «#фэйскрыса», который стал крайне популярен в ноябре.

Неизвестно, пытался ли блогер наказать обидчиков в юридическом поле или остановился на непродолжительной акции в Сети, однако в картотеке Советского райсуда Уфы сохранились сведения о слушании по делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью, по которому в 2019 году проходил полный тезка Нуриллаева. В чем заключалась суть обвинения, сейчас сказать сложно — дело было прекращено не позднее начала 2020 года.

К этому моменту Азиз уже работал телохранителем у другой уфимской рэп-звезды — Моргенштерна*. Он повсюду сопровождал своего клиента и постепенно сдружился с артистом. Рэпер даже упомянул его в одной из своих самых популярных песен Iсe («Азиз Аминович, заряжайте автоматик»), а сам Нуриллаев в этом же фрагменте трека произносит эдлиб — так в рэпе называют выкрики или слова на фоне, разбавляющие основной текст (иногда такие возгласы становятся своего рода визитной карточкой исполнителей).

— Мы живем в прекрасном большом доме, у нас есть студия, отличная компания, телохранитель со стволом, если вдруг захотите прийти в гости, — описывал Моргенштерн* то, как проходит его карантин, в ходе трансляции в мае 2020 года (цитата по Peopletalk). — Пишем музыку, наслаждаемся жизнью.

Добивался возлюбленной семь месяцев

В жизни телохранителя Алишера* в этот период произошел ряд важных перемен. Уже в 2021 году он женился на красавице-хирурге Джамиле Саламовой, приобрел дом, а также исполнил свою мечту, став владельцем собственной охранной организации Kaif Security.

Свою будущую жену Азиз нашел через Instagram (деятельность запрещена в РФ), она тогда проходила ординатуру в медико-хирургическом центре имени Пирогова. Несколько месяцев он писал ей сообщения, но не получал ответа, после чего решил сам явиться в больницу, где они и познакомились.

— Я сначала испугалась, когда поняла, кто это такой, что это человек, который писал мне семь месяцев, — признавалась Джамиля. — Дверь закрыла [перед ним].

Возлюбленная телохранителя — врач

Возлюбленная телохранителя — врач

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Однако в итоге настойчивость Азиза победила. Свадьба прошла в одном из элитных комплексов столицы «Москва-Сити» в августе 2021 года, на нее явился и Моргенштерн* с его тогдашней возлюбленной Диларой Зинатуллиной, писали наши коллеги из издания StarHit.

Что касается бизнеса, то денег на собственное ЧОП Нуриллаеву дал Алишер*. Это понятно и по названию — в тот период рэпер пытался открыть множество разнопрофильных бизнесов под брендом Kaif — как он сам объяснял журналисту Юрию Дудю***, планировалось создать настоящую империю, в которой будет «и Kaif Security, и Kaif Beauty, и Kaif Music». Воплотить эти планы удалось лишь частично.

— Для чего мне нужно было ЧОП? Ко мне пришел Азиз и говорит: «Есть такая идея, давайте сделаем ЧОП, и будет у нас типа своя армия», — поделился Алишер* в беседе с Ксенией Собчак в ноябре 2023 года. — Я такой: «О, на [деньги]». Что с ним дальше происходило, я не знаю. Мы как-то пытались его запустить, охранять селебрити и так далее, но что было с ним дальше и что с ним сейчас — не знаю.

Собственное охранное агентство было мечтой Азиза

Собственное охранное агентство было мечтой Азиза

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Для Азиза открытие собственного ЧОПа явно было чем-то большим, чем просто способом заработать. В соцсетях он как-то сетовал на то, что пока в западных странах работа телохранителя воспринимается как престижная, в наших широтах индустрия только зарождается.

— Для меня это не просто работа, это мой путь и смысл жизни. На этом пути я прошел очень много школ, школ выживаний в любой ситуации, — объяснял он в одной из своих публикаций. — В моей профессии нужно не только самому спастись, а спасти и обезопасить другого человека!

Нуриллаев неоднократно отмечал, что от клиентов ожидает уважения к себе. Стоит отметить, что его, например, обидело, когда журналист из Казани Айрат Галимов назвал его «охранником» и попросил «охранять», а не вмешиваться в его беседу с администратором сайта Моргенштерна*. Между мужчинами возникла стычка, едва не переросшая в драку — всё происходило около здания Зюзинского суда, где слушалось дело о пропаганде наркотиков в песнях «Розовое вино-2» и Family, писало издание Kazan First.

— Для меня Kaif Security — это не очередная охранная организация, каких тысячи. Моя цель — создать самые комфортные условия для сотрудников, — рассказывал Азиз. — Мне не нужны клиенты, которые будут относиться к бойцам как к цепным псам. Мне не нужны клиенты, которые будут унижать моих бойцов. Уважаемый клиент Kaif Security, если ты нуждаешься в охране и пришел к нам, знай, мы тебя обеспечим полной безопасностью. С твоей стороны требуется только уважение.

Оставил бизнес ради спорта

Азиз и Алишер* не стали создавать бизнес с нуля, а нашли партнера. Им оказался Василий Семёнов — член регионального отделения общественной организации «Опора России», владелец охранной группы «Арбат», действующей в Уфе с 2012 года. В Госкомитете Башкирии по молодежной политике упоминали, что в такой специфический бизнес он решил пойти после службы в правоохранительных органах.

— Дабы не открывать новое ЧОП, не получать заново все лицензии, не стоять в очереди, мы решили запартнериться с ним, — пояснил в беседе с корреспондентом UFA1.RU Нуриллаев. — Kaif Security — это бренд, а под этим брендом мы могли уже привлекать разные частные охранные предприятия.

Kaif Security стала работать на базе уфимской ЧОО «Городская служба безопасности», созданной Семёновым еще в 2015 году — в 2021 году Азиз стал ее соучредителем, следует из данных сервиса «Контур.Фокус». Сам Алишер* признался, что не особо следил за этим бизнесом, а потому затруднился прокомментировать его успехи в интервью Ксении Собчак.

Василий Семёнов и Азиз Нуриллаев

Василий Семёнов и Азиз Нуриллаев

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Вопросы у журналистки возникли к тому, что компания периодически выигрывала госконтракты, в том числе на охрану детсада № 222 в Челябинске, Башкирского государственного театра оперы и балета, администрации Давлекановского района, продюсерского центра «Вся Уфа» и др. Алишер* исключил связь между этими фактами и тем, что его мама Марина и тетя Наталья Моргенштерн уже много лет успешно ведут бизнес в Уфе, поставляя цветы для протокольных мероприятий органов власти.

— У Василия [Семёнова] было ЧОП в Уфе, существовало оно давно, видимо, как-то договорились [о госконтрактах], — предположил рэпер. — Азиз раньше тоже охранял какого-то башкирского олигарха, какую-то шишку, возможно, он договорился. Я за этим не слежу.

По данным «Контур.Фокуса», в 2020–2022 годы ЧОО «Городская служба безопасности» показывала стабильные 1,4–2,1 миллиона рублей чистой прибыли при выручке в 28,9–44,9 миллиона. Что касается госконтрактов, то большинство из них фирма получала до 2020 года, а последние четыре достались ей в декабре 2022 года и в течение первой половины 2023 года, большую часть этого времени Азиз уже не был соучредителем фирмы. В остальном же в период с 2021 по 2022 год компания получила лишь один контракт на охрану объектов Башоперы.

Слева направо: Азиз Нуриллаев, его супруга, член совета «Опоры России» Константин Лукманов и Василий Семёнов в апреле 2021 года

Слева направо: Азиз Нуриллаев, его супруга, член совета «Опоры России» Константин Лукманов и Василий Семёнов в апреле 2021 года

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Образ жизни Азиза за годы карьеры в сфере охраны явно изменился в лучшую сторону. С помощью базы Российского союза автостраховщиков мы обнаружили, что на него сейчас оформлен автомобиль Cadillac Escalade, судя по VIN-номеру, тот самый, на котором раньше ездил сам Моргенштерн*, только госномер теперь другой. Помимо этого, за ним числится Skoda Kodiaq, а до того он был владельцем Chevrolet Cruze. Также о многом говорит и то, как он сам описывал свой нынешний быт в интервью.

— У меня есть дом в Подмосковье, там сейчас родители: мама, папа — и сестра, — рассказал он. — Я езжу туда очень редко, раз неделю, а в основном живу в городе. В доме жил я долгое время, еще когда Алишер* был в Москве и продюсер Slava Marlow, мы с ними жили в Троицке, а потом переехали в город, и с тех пор я в городе.

На него также оформлено люксовое авто бывшего босса

На него также оформлено люксовое авто бывшего босса

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На данный момент Азиз решил отойти от бизнеса и посвятить себя спорту. В начале 2023 года Нуриллаев вышел из числа соучредителей ЧОО «Городская служба безопасности», которая была его единственным бизнес-проектом, а в 2022 году он дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах на турнире AMC Fight Nights 112, который проходил в Москве, писал «Спорт-Экспресс».

Его соперником был Егор Тор Блашкевич, поединок закончился для Нуриллаева победой. Впоследствии он выиграл бой с силачом Брюсом Хлебниковым, а сейчас готовится к поединку с бразильским бойцом Зулузиньо. Последний бросил ему вызов еще летом, а Азиз вместе с Моргенштерном* записали ему издевательский видеоответ, назначив бой на ноябрь.

— Да, я вышел из состава учредителей, потому что смысла вести данный бизнес в той ситуации, когда Алишер* уехал, не было, — объяснил свой поступок Нуриллаев в беседе с корреспондентом UFA1.RU. — Семёнов был основателем «Городской службы безопасности» и до нас, я его знаю очень давно. Думаю, если, дай Бог, Алишер* вернется, мы заново запустим эту историю, я также связь с ребятами [поддерживаю] и с Василием. Это же бренд, мы, даже не открывшись, подняли такой шум, вся Россия говорила о нас. Так что, если Алишер* захочет дальше вести охранный бизнес, мы его запустим.

Сам Моргенштерн* сейчас живет за границей

Сам Моргенштерн* сейчас живет за границей

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Сейчас, рассказал Нуриллаев, он продолжает работать с Моргенштерном*: помогает с делами в России и выполняет некоторые его поручения. При этом сам он пока сосредоточился на спорте. Правда, посетовал Азиз, из-за сотрудничества с опальным рэпером иногда возникают неожиданные проблемы.

— Бой с Зулузиньо планировался на 18 ноября, но всё сорвалось. Организаторы (по словам Нуриллаева, промоутером должен был выступить «Бойцовский клуб РЕН ТВ». — Прим. ред.) боятся проводить бой, так как у меня есть связи с иноагентом, — признался он. — Но я готовлюсь, может, будет другой промоушен, который готов будет выставить наш бой. Зулу тоже писал, он очень хотел этот бой, даже немного подсушился, двадцать килограммов скинул, по-моему. Алишер* всегда меня поддерживает, но в этом плане он тоже бессилен. Если бы я дрался где-то за границей — в Дубае, в Казахстане, наверное, было бы больше выходов, но я просто хочу драться в России.

Азиз отметил, что рассчитывает продолжить свою серию побед и радуется тому, что сейчас есть возможность активно тренироваться, так как бокс — «это вообще была мечта детства». На вопрос корреспондента UFA1.RU о том, не наводило ли его присутствие в рэперской тусовке на мысль самому податься в музыкальную сферу, он скромно ответил, что будет «лучше так, где-то в тени».

— Я пробовал, даже есть пара демок, но, думаю, это не мое, — посмеялся он.

* 7 мая 2022 года Минюст РФ внес в список иноагентов рэпера Алишера Моргенштерна.

** 8 апреля 2022 года Минюст РФ включил в список иноагентов рэпера Ивана Дрёмина (Face).

*** 15 апреля 2022 года Минюст РФ включил в список иноагентов журналиста Юрия Дудя.

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