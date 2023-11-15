«Азиз Аминович, заряжайте автоматик». Чем сейчас занимается телохранитель Моргенштерна*, про которого рэп-звезда даже пел песни

Восхищался Емельяненко и метил в спецназ

Азиз Нуриллаев родился 20 февраля 1990 года в узбекском Самарканде, указано в его профиле на сайте Федерации бокса России. Как сам он рассказывал в интервью YouTube-каналу Pravda Old School Boxing, в Россию он приехал, когда ему было 17 лет. Изначально Азиз перебрался в Москву, там он жил и учился, уточнил он в беседе с корреспондентом UFA1.RU. В Уфе у него жили родственники, у которых он был прописан.

— В Уфу я попал до армии, где-то в 2014 году, призывался [на службу] я из Башкирии, — рассказал он. — После армии я уже не стал в Москву возвращаться, остался в Уфе.