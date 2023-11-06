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Что происходит на площади Труда? Новосибирцы завалили «кольцо ада» снимками кошек и собак — вспоминаем, когда это началось

Пользователи сервиса 2ГИС собрали уже более 300 фотографий на геометке

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Снимки начали появляться в сентябре, пользователи продолжают их выкладывать

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Новосибирцы завалили геометку с площадью Труда в 2ГИС фотографиями питомцев. Флешмоб, который начался в сентябре, до сих пор не заканчивается. НГС узнал у 2ГИС зачем пользователи делятся снимками собак и кошек.

Как рассказала PR-менеджер 2ГИС Наталья Тютюникова, чаще всего пользователи сообщают о пробках, перекрытиях и других ситуациях на дорогах, чтобы автомобилисты могли ориентироваться на участках.

— Этой осенью один из пользователей добавил в районе площади Труда фото с котиком, а остальные новосибирцы присоединились и за небольшое время добавили более трёхсот фотографий питомцев. Надеемся, так водители и пассажиры скрасили утренние часы в дороге. Но, конечно, главное, чтобы котики не отвлекали водителей, — отметила Наталья Тютюникова.

Новосибирцы показывают, как их питомцы отдыхают дома

Новосибирцы показывают, как их питомцы отдыхают дома

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Первый снимок опубликовали 5 сентября. Флешмоб с животными поддержали и в самом 2ГИС, выложив информацию об этом. Также иногда пользователи, оказавшись в большой пробке, подбадривают друг друга сообщениями на картах, например, желают доброго утра, поздравляют с праздниками, передают привет знакомым.

Публикуют снимки как с котятами, так и со взрослыми кошками

Публикуют снимки как с котятами, так и со взрослыми кошками

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А некоторые хвастаются своими собаками, мопс слева, как будто описывает состояние каждого, кто стоит в пробке

А некоторые хвастаются своими собаками, мопс слева, как будто описывает состояние каждого, кто стоит в пробке

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По количеству на снимках лидируют котики

По количеству на снимках лидируют котики

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Несколько лет назад из-за большой пробки на Октябрьском мосту, новосибирцы построили четвертый мост через Обь из дорожных событий в 2ГИС.

Два года назад жители Новосибирска также выкладывали фотографии котиков, но стоя в пробке на Речном вокзале.

Схему движения по площади Труда изменили в августе, там собираются пробки с раннего утра. Из-за постоянных заторов участок стали называть «Кольцом ада», в августе трамвай перекрыл проезд на дороге, образовался огромный затор, тогда на место выезжали прокуратура, ГИБДД, представители муниципальных предприятий города, группы «ВИС» и общественности, а в мэрии решили, как можно снизить нагрузку на дорогах.

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ПитомцыСобакаКошка2ГИСПользователиПлощадь Труда
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