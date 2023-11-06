Что происходит на площади Труда? Новосибирцы завалили «кольцо ада» снимками кошек и собак — вспоминаем, когда это началось

— Этой осенью один из пользователей добавил в районе площади Труда фото с котиком, а остальные новосибирцы присоединились и за небольшое время добавили более трёхсот фотографий питомцев. Надеемся, так водители и пассажиры скрасили утренние часы в дороге. Но, конечно, главное, чтобы котики не отвлекали водителей, — отметила Наталья Тютюникова.