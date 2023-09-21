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Новосибирцы показали своих питомцев в пробке в районе площади Труда — самое милое видео

Флешмоб водители затеяли со скуки в пробке

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Ранее НГС собрал мнения экспертов о том, как проскочить «кольцо ада» — именно так в народе прозвали развязки в районе площади Труда

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После изменения схемы движения в районе площади Труда в Новосибирске в дорожном событии 2ГИС кто-то выложил фотографию своего кота. Идея понравилась другим водителям, к вечеру 21 сентября под событием НГС насчитал более100 фото домашних питомцев.

Всего же под событие более 150 фотографий, но питомцев там меньше: здесь замешались интернет мемы и фотографии знаменитостей, таких как Райан Гослинг.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Новосибирцы создали собственную галерею домашних питомцев в справочнике

Видео: НГС

Сегодня, 21 сентября жесткое столкновение Land Cruiser и Tank 500 вызвало пробку под Новосибирском. Из-за столкновения 2/3 проезжей части оказались временно заблокированы для движения.

Кольцо адаПлощадь ТрудаПробки
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