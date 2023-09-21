Новосибирцы показали своих питомцев в пробке в районе площади Труда — самое милое видео

После изменения схемы движения в районе площади Труда в Новосибирске в дорожном событии 2ГИС кто-то выложил фотографию своего кота. Идея понравилась другим водителям, к вечеру 21 сентября под событием НГС насчитал более100 фото домашних питомцев.
Всего же под событие более 150 фотографий, но питомцев там меньше: здесь замешались интернет мемы и фотографии знаменитостей, таких как Райан Гослинг.
Сегодня, 21 сентября жесткое столкновение Land Cruiser и Tank 500 вызвало пробку под Новосибирском. Из-за столкновения 2/3 проезжей части оказались временно заблокированы для движения.