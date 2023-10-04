Поклонники накинулись на Клаву Коку из-за нового жениха. Как он выглядит? И кем работает?

Главная сваха страны Роза Сябитова отметила, что на проект Клава пришла не просто найти любовь, а — в перспективе — выйти замуж за избранника и родить от него детей. По ее мнению, Александр для этого неподходящий кандидат. Перед финальным решением Роза дала девушке конверт с компроматом на Поверина, но героиня решила не открывать его.



— Рядом с каждой топовой знаменитостью всегда есть такой «пассажир», который, попадая в ее окружение, пытается выдвинуть себя на первый план. Саша — из этой серии. Жизнь с таким мужчиной будет веселой, эмоциональной, страстной, но очень короткой. Построить долгосрочные отношения точно не получится, — сказала Сябитова.

