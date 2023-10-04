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Поклонники накинулись на Клаву Коку из-за нового жениха. Как он выглядит? И кем работает?

Певица даже захотела удалить социальные сети

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Видео: Городские порталы

Накануне на телеканале «Пятница» закончилось шоу «Сердце Клавы», в котором Клава Кока выбрала себе жениха. Им оказался 25-летний Александр Поверин — актер, модель и тиктокер. Однако не все поклонники певицы оценили ее выбор. На артистку обрушился шквал критики и негатива. После этого она оставила лишь одно сообщение: «Настроение: удалить соцсети» — и пропала.

Что известно про нового избранника певицы? И чем он не угодил публике? Подробности смотрите в коротком видео чуть выше.

Главная сваха страны Роза Сябитова отметила, что на проект Клава пришла не просто найти любовь, а — в перспективе — выйти замуж за избранника и родить от него детей. По ее мнению, Александр для этого неподходящий кандидат. Перед финальным решением Роза дала девушке конверт с компроматом на Поверина, но героиня решила не открывать его.

— Рядом с каждой топовой знаменитостью всегда есть такой «пассажир», который, попадая в ее окружение, пытается выдвинуть себя на первый план. Саша — из этой серии. Жизнь с таким мужчиной будет веселой, эмоциональной, страстной, но очень короткой. Построить долгосрочные отношения точно не получится, — сказала Сябитова.

Мнения подписчиков Клавы Коки тем временем разделились. В соцсетях певицы можно встретить как развернутые сообщения от разочарованных поклонников, так и слова поддержки.

Ранее Клава Кока говорила, что уже несколько месяцев счастлива с победителем шоу (читайте подробности о ее возлюбленном в интервью наших коллег из E1.RU). Она также рассказывала, каким видит идеального мужа, — и говорила, что рассматривает «варианты до 40 лет».

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