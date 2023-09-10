«В одиночку я бы не поехала». Туристка — об отдыхе на Кавказе, ценах, условиях и отношении местных

50 тысяч рублей на человека

В общей сложности Вероника с семьей путешествовали две недели. За это время семья пожила в селе Гуниб, в столице Дагестана — Махачкале, пару дней — в Ростове-на-Дону и даже успела заехать в Чечню. С учетом дороги и всех расходов, по расчетам Вероники, отдых обошелся в 50 тысяч рублей на человека.

— Вся поездка заняла 2 недели: 4 дня в горах Дагестана в селе Гуниб, 4 дня в столице региона — Махачкале, 2 дня в Чеченской Республике, 2 дня в Ростове-на-Дону и дорога на машине. Цена приемлемые, но, конечно, заметно, что с каждым годом дорожают и бензин, и проезд по платным дорогам, и жилье. Подобный отпуск обойдется около 50 тысяч рублей с человека с учетом всех расходов, но, как и в любом другом месте, можно отдохнуть и дешевле, и дороже в зависимости от запросов.



Путешественница из Ярославля отметила, что проблем с поиском отелей благодаря современным сервисам аренды жилья не возникало. В Дагестане есть варианты на любой вкус и кошелек: от бюджетных гостевых домов до весьма дорогих отелей в центре Махачкалы.