«В одиночку я бы не поехала». Туристка — об отдыхе на Кавказе, ценах, условиях и отношении местных

Достойная альтернатива дорогим тропическим курортам — отдых в родных краях. Путешествия по России в этом году пользуются особой популярностью у туристов. В августе 2023 года 22-летняя жительница Ярославля Вероника отправилась с семьей на машине в Дагестан.
Наши коллеги из 76.RU поговорили с Вероникой о поездке на Кавказ, ценах и условиях проживания. Заодно выяснили, какие туристические объекты обязательны к посещению.
«Нет кабинок для переодевания, и туалетов мало»
Вероника с семьей уже пять лет ездит в отпуск на Кавказ. В этом году отправились в Дагестан. Решили ехать на машине, чтобы быть мобильнее и увидеть больше.
— Мы с семьей выбираем автопутешествия из-за возможности посетить все интересующие места вне зависимости от гида и группы, удобства транспортировки чемоданов. Путешествовать на Кавказ на машине в последние годы очень комфортно, так как трасса М-4 «Дон» и трасса «Кавказ» имеют хорошее дорожное покрытие, множество АЗС и мест для отдыха, — рассказала Вероника.
В Дагестан удобно ездить, потому что он в России и поэтому не нужны визы и другие валюты. При этом есть и свои трудности.
— Отсутствуют качественные сервисы в отдаленных от центральных городов местах. Например, почти все достопримечательности в горах, даже имея рядом организованную парковку, не имеют туалетов, воды и прочих удобств. На пляжах также отсутствует качественная инфраструктура: нет кабинок для переодевания, туалетов может быть мало, также они могут быть не особо чисты, — объяснила туристка.
Еда и цены
Со вкусной и разнообразной едой проблем в Дагестане нет. Но, как отметила наша героиня, национальные блюда выйдут гораздо дешевле, чем привычные позиции европейской кухни.
— В столице региона огромный выбор ресторанов, кафе и точек быстрого питания. В центре города есть рестораны с европейскими блюдами и соответствующим интерьером, но наибольшей популярностью среди туристов всё равно пользуются заведения, предлагающие кавказскую кухню. Во-первых, цены на национальные блюда в ресторанах ниже, чем на европейскую кухню. Во-вторых, шашлыки, овощи на гриле, местную выпечку так вкусно, как на Кавказе, не готовят нигде, — рассказала Вероника. — Более того, в каждом регионе Кавказа есть свои уникальные блюда, которые интересно попробовать. В Дагестане — чуду, в Карачаево-Черкессии — хычин, в Осетии — осетинские пироги.
Чуду — тонкие либо толстые пресные лепешки с начинкой, обжаренные на сухой сковороде. Хычин — это круглые лепешки или пироги из пресного теста с разнообразной начинкой.
Несмотря на то что Дагестан — один из регионов Российской Федерации, знакомых нам сетевых магазинов или аптек там нет. Вместо привычных супермаркетов в регионе встречаешь свои интерпретации, например продуктовый магазин «Зеленое яблоко». Цены практически не отличаются от ярославских, но сезонные продукты — фрукты и овощи — стоят в разы дешевле.
— Но есть и то, что дороже, — бензин. В Дагестане нет сетевых АЗС, привычных нам, местные заправочные станции закупают топливо, например на «Лукойл» в Волгограде, и перепродают со своей наценкой. Топливо — это то, что стоит выбирать с осторожностью, обращая внимание на отзывы об АЗС на карте или хотя бы уточнить, где закупался бензин, — поделилась ярославна.
50 тысяч рублей на человека
В общей сложности Вероника с семьей путешествовали две недели. За это время семья пожила в селе Гуниб, в столице Дагестана — Махачкале, пару дней — в Ростове-на-Дону и даже успела заехать в Чечню. С учетом дороги и всех расходов, по расчетам Вероники, отдых обошелся в 50 тысяч рублей на человека.
— Вся поездка заняла 2 недели: 4 дня в горах Дагестана в селе Гуниб, 4 дня в столице региона — Махачкале, 2 дня в Чеченской Республике, 2 дня в Ростове-на-Дону и дорога на машине. Цена приемлемые, но, конечно, заметно, что с каждым годом дорожают и бензин, и проезд по платным дорогам, и жилье. Подобный отпуск обойдется около 50 тысяч рублей с человека с учетом всех расходов, но, как и в любом другом месте, можно отдохнуть и дешевле, и дороже в зависимости от запросов.
Путешественница из Ярославля отметила, что проблем с поиском отелей благодаря современным сервисам аренды жилья не возникало. В Дагестане есть варианты на любой вкус и кошелек: от бюджетных гостевых домов до весьма дорогих отелей в центре Махачкалы.
«Оденьтесь нормально»
В Дагестане преобладающий процент населения исповедует ислам. Религия диктует нормы и требования к внешнему виду как местных жителей, так и туристов. Приезжим рекомендуется выбирать одежду с закрытыми плечами и избегать коротких юбок и шорт выше колен.
— Мы попали в регион в аномальную жару, температура превышала
Семья из Ярославля старалась придерживаться местных правил, но избежать замечаний не удалось.
— Мы ходили в одежде, прикрывающей колени и плечи, везде, кроме пляжа. Но вот единственный раз, когда решили добежать от пляжа до отеля (10 минут) в футболках и шортах на пару сантиметров выше колена, проезжающий мимо мужчина сказал из автомобиля: «Оденьтесь нормально, пожалуйста». Агрессии в его словах не было, но факт остается фактом, — вспомнила туристка.
Вероника поделилась, что местные доброжелательно относятся к туристам. Интересуются, откуда к ним приехали в гости, всегда готовы помочь. Ярославна отметила, что чувствовала себя комфортно в Дагестане в компании семьи, но одна не решилась бы туда поехать, так как строгость местных правил по отношению к девушкам вызывает некоторый дискомфорт.
— Находиться в регионе с семьей мне было комфортно, но в одиночку я бы всё-таки не поехала. В составе туристической группы или с друзьями — без проблем, но одной чувствовался бы дискомфорт. Всё-таки местные девушки гуляют в основном в сопровождении мужчин, также одевается большинство согласно религиозным обычаям.
Топ мест для посещения
Вероника осталась впечатлена природой и красотой горных ландшафтов региона. Объездив все основные достопримечательности Дагестана, она выделила четыре самые красивые точки, которые обязательны к посещению.
№ 1: Сулакский каньон
Это один из самых глубоких каньонов в мире. Он даже глубже знаменитого американского Гранд-Каньона. Его протяженность составляет 53 километра, ширина достигает 3,5 километра, а самая нижняя точка находится на уровне 1920 метров.
№ 2: бархан Сарыкум
Он официально признан геологами вторым по величине в мире песчаным наносным холмом в пустыне. Интересный факт об этой достопримечательности: именно на бархане Сарыкум снимали сцены из фильма «Белое солнце пустыни».
«Белое солнце пустыни» — советский художественный фильм 1969 года в жанре истерн (назван по аналогии с вестерном) режиссера Владимира Мотыля, повествующий о приключениях красноармейца Федора Ивановича Сухова, спасающего женщин из гарема бандита Абдуллы в годы Гражданской войны.
№ 3: крепость Нарын-Кала в Дербенте
Крепость была построена в VI веке персидскими шахами для обороны Закавказья и обеспечения безопасности каспийского порта. Это одна из крупнейших в мире и самая старая из сохранившихся крепостей в России.
№ 4: аул-призрак Гамсутль
Это покинутое село расположено в Гунибском районе Дагестана. Последний житель аула скончался в 2015 году, с тех пор село заброшено.