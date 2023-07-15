«Лучше работать мозгами, чем руками»: массажист рассказал про внутреннюю «кухню» мужских эротических SPA-салонов

В последние годы большую популярность набрали так называемые мужские SPA-салоны. Большинство опций выполняют девушки-массажистки, но есть в штате эротических салонов и сотрудники мужского пола. Журналист NN.RU поговорил с одним из массажистов и узнал всё о внутренней «кухне» подобных мест отдыха.
Андрей Волков (имя изменено. — Прим. ред.) работает в сфере эротического SPA уже несколько лет. За это время нижегородец сменил семь таких заведений и считает, что все они почти не различаются по стоимости и разновидности услуг.
— Смущений и стеснений, когда устраивался, не было. Собеседование проходило с красивыми и общительными девушками, ну какой тут может быть дискомфорт? — с улыбкой отметил собеседник. — В голове, когда работаю, четкая мысль — выполнил работу, забрал деньги. Ничего личного.
По образованию Андрей преподаватель иностранного языка. Говорит, какое-то время работал по специальности в качестве репетитора, но быстро решил отказаться от этой затеи — мало денег, привилегий, возможностей и перспектив для карьерного роста.
Вместе с тем работа в эротическом SPA финансового удовлетворения Андрею тоже не принесла. Много денег там тоже не заработаешь.
— Почти все мои коллеги, с которыми я был знаком лично, пришли сюда за большими деньгами, но получили кучу стресса и далеко не такие радужные выплаты. Как бы иронично и забавно не звучало, но самый главный мой вывод за все годы этой работы таков: «Лучше научиться работать мозгами, чем руками», — подчеркивает Андрей.
Что касается условий труда, то у девушек и парней в интим-салонах они разные — последние работают только по вызову, тогда как массажистки находятся там постоянно по графику 2 через 2 либо сутки через сутки. Для девушек в помещениях салонов есть специальная комната отдыха, стимулирующие выплаты и оплата проживания, если массажистка приехала из другого города. В некоторых заведениях девушкам компенсируют затраты на спортзал, медосмотры и бьюти-процедуры. Мастеров-мужчин у нас мало, не больше шести человек на весь город. Однако, как добавил Андрей, никакой конкуренции между ними нет. Все они дружно общаются и делятся опытом при необходимости. В этой сфере у мастеров в первую очередь ценят внешность и харизму, а уже потом его умения.
— Парни могут рассчитывать только на предоставление инвентаря для работы — помещения, чистого белья, полотенец, тапочек, масел и игрушек, если такие потребуются. За час работы получается около двух тысяч рублей в среднем. Но таких часов в неделю/месяц может быть 10, а может и один. Так что по зарплате сравнивать сложно. Спрос значительно упал после пандемии. В качестве приятного бонуса на работе — печеньки и вкусняшки, — отмечает Андрей.
Как нетрудно догадаться, условия работы у массажисток лучше, чем у коллег-мужчин, по двум причинам: они находятся в салоне постоянно и пользуются большим спросом. Однако услуги для прекрасной половины населения в таких заведениях тоже есть.
Программы и стоимость услуг во всех салонах примерно идентичны. Например, в одном из самых популярных заведений нашего города предлагаются стандартные программы для женщин и семейных пар, есть БДСМ-тематика и даже экспресс-сеансы на полчаса. Стоимость программ начинается от 1,5 тысячи рублей и может достигать 50 тысяч рублей и выше.
Андрей отмечает, что различаются салоны только комнатами и выбором девушек.
— Где-то выбор лучше, где-то хуже. В одном салоне, к примеру, сейчас работает 4 девочки, а в другом — 14. В одном две комнаты, а в другом вип-комнаты, и их 10. Очевидно, что человек поедет туда, где выбор больше. Чаще всего берут самые обычные и дешевые программы — часовые. На сеансах предлагаются различные техники массажа, мастурбация и так далее. Поцелуи могут быть, но только за отдельную плату. А вот интим категорически запрещен, никакого проникновения в мастера, даже руками, — говорит Андрей.
Даже если кто-то из гостей предложит баснословные деньги за интимную связь с мастером, то в лучшем случае ему просто откажут, а в худшем — выгонят и откажут в обслуживании. А вот вне салона контакты мастеров с клиентами не отслеживаются. Как поделился собеседник, интимная связь с гостем вне салона бывала практически у всех, кто работает в этой сфере.
— Кто бы что ни говорил, почти у всех было, кто давно работает. Это просто опыт, просто человеческое желание. Тут всё зависит от многих факторов. Но это запрещено в салонах. Особенно на территории самих салонов. Вне салона — администрации всё равно кто, чем и с кем занимается, — добавил парень.
Однако для сотрудников это всё равно остается работой, где чувства уходят на задний план, а ко всякого рода контактам относятся нейтрально. Поэтому у многих работников таких SPA-салонов случается выгорание. Но в большей степени это касается девушек, так как по природе своей они более эмоциональные, работы у них больше и постоянное нахождение в четырех стенах может давить на них.
— Парни не устают. Приезжают на час-два и всё. Но работать приходится с любыми женщинами. Какие-либо связи с гостями, как я уже говорил, запрещены. Строго работа, — подчеркнул Андрей.
Кроме того, на практике случается много конфликтных и даже зачастую неадекватных случаев. Клиенты начинают качать права, пытаются сбить цену, а также пытаются всячески унизить персонал. Андрей отметил, что мужчины ошибочно считают, что, покупая какую-то услугу, они покупают и самого человека, а значит могут вести себя с ним так, как им вздумается.
— Неадекватные случаи почти каждый день. Многие наивные и глупые считают, что они там короли и им всё дозволено (за их несколько тысяч рублей в час). В реальной жизни — жалкие и неприятные люди (чаще всего на хороших должностях в госструктурах). К счастью, бывают и адекватные, хорошие гости, которые относятся с уважением к мастерам и придерживаются всех правил, — подчеркнул Андрей.
Что касается клиентов, то среди женщин чаще всего встречаются взрослые дамы хорошего достатка. Зачастую у них есть мужья, но в салоны такие клиентки ходят из-за разлада в постели со своим мужчиной. Как добавил Андрей, 9 из 10 приходящих к нему женщин — это далеко не модели с обложки.
— Чаще всего — взрослые, замужние, с лишним весом, далеко не всегда симпатичные дамы с извращенными фантазиями. К счастью, бывают и красотки. Только вот работать тяжелее всего парням именно с ними, по понятным причинам. Нужно уметь контролировать свое тело и мысли.
— Мне было сложно первые 3 сеанса, но справился. Не поддался искушению, — с улыбкой отметил массажист.
Но большинство среди клиентов эротического массажа, как уже говорилось — мужчины. Такой способ расслабиться выбирают женатые люди или клиенты в отношениях. Таким образом они борются с желанием изменить своей второй половинке. Есть среди клиентуры мужчины при деньгах, но с большим набором комплексов. Например, по поводу своего полового органа. Или же мужчина имеет мало опыта общения с девушками и хочет наверстать упущенное. Либо он просто не может набраться уверенности для взаимодействия с противоположным полом и компенсирует это.
— Реже, но тоже бывают — молодые обычные парни, которые просто хотят попробовать что-то новое, или приходят, например, чтобы отметить праздник в мужской компании — мальчишник, день рождения. Из женщин — чаще те, у кого есть деньги и кому не хватает своих мужчин «в этом плане», либо хотят острых ощущений с молодыми и сексуальными ребятами.
Андрей работает в этой сфере давно, но оставаться в ней не планирует, так же как и возвращаться в образование. В его планах сменить сферу деятельности или открыть свой бизнес.
— Развития тут нет. Только как дополнительный заработок для себя это рассматриваю. Да и спрос после начала пандемии упал сильно. Проще заработать в других профессиях. В планах — открывать свое дело и не зависеть от работодателей. Уйду в продажи, — заключил Андрей.
Ранее наши коллеги из 63.RU рассказали о буднях вебкам-моделей. Одна из бывших сотрудниц этой сферы поделилась воспоминаниями, как пришла в профессию, о своих клиентах и планах на будущее.