«Лучше работать мозгами, чем руками»: массажист рассказал про внутреннюю «кухню» мужских эротических SPA-салонов

— Кто бы что ни говорил, почти у всех было, кто давно работает. Это просто опыт, просто человеческое желание. Тут всё зависит от многих факторов. Но это запрещено в салонах. Особенно на территории самих салонов. Вне салона — администрации всё равно кто, чем и с кем занимается, — добавил парень.



Однако для сотрудников это всё равно остается работой, где чувства уходят на задний план, а ко всякого рода контактам относятся нейтрально. Поэтому у многих работников таких SPA-салонов случается выгорание. Но в большей степени это касается девушек, так как по природе своей они более эмоциональные, работы у них больше и постоянное нахождение в четырех стенах может давить на них.



— Парни не устают. Приезжают на час-два и всё. Но работать приходится с любыми женщинами. Какие-либо связи с гостями, как я уже говорил, запрещены. Строго работа, — подчеркнул Андрей.

