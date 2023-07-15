Речь губернатора и срыв в Сочи. Как концерты довели певицу MaкSим до тяжелой алкогольной зависимости и что стало последней каплей

— Апогеем стал концерт, не состоявшийся толком, в Сочи. Когда я приехала не просто уставшая, а я толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом я была под капельницей. И я решила, что если я сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену, отработаю как машина. Не получилось. Закончилось всё так, как мы все знаем, — срывом концерта. Здесь не столько жаль больших многомиллионных моих неустоек, сколько жаль моей ответственности, работы моих коллег, вашего отношения, уважения. Поэтому я всё-таки пришла к тому, что эта моя уже ставшая привычкой попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений (а я очень впечатлительная), от каких-то эмоций посредством алкоголя, она ни к чему не приводит, более того, она приводит к большим потерям в конечном итоге. И я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла, решила действовать. Потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра. Поэтому я сейчас нахожусь в клинике. Уже долгое время.

