Речь губернатора и срыв в Сочи. Как концерты довели певицу MaкSим до тяжелой алкогольной зависимости и что стало последней каплей

С начала 2023-го певица МакSим отправилась в свой тур «Я буду жить». В марте она выступила в Краснодаре, затем — в Сочи. Но курортный концерт был сорван: артистка начала странно себя вести, не попадала в ноты, а затем и вовсе молча ушла со сцены.
Тогда поведение Марины Абросимовой (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) связали с последствиями тяжело перенесенного ковида. Однако 13 июля артистка выложила видеообращение, в котором призналась, что страдает от алкогольной зависимости.
Наши коллеги из 93.RU собрали всё, что происходило на концертах перед срывом.
Борьба в наших генах
MaкSим начала тур еще в январе. Она выступила в Воронеже, Кирове, Сыктывкаре и Нижнем Новгороде. Следующий концерт прошел 14 марта в ДС «Олимп» в Краснодаре. Судя по видео и фото с мероприятия, зал был полон — это примерно 3000 человек.
На мартовский концерт даже заглянул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В конце выступления он поднялся на сцену, подарил певице огромный букет из белых и розовых роз на длинной ножке и произнес необычную речь. Про борьбу и гены.
— В борьбе всегда жил наш народ. В борьбе за свою землю, за будущее, в борьбе за детей, за детей наших детей, борьба в наших генах. И побеждать в наших генах, — сказал губернатор.
Пока глава региона говорил речь, певица МакSим будто не очень внимательно его слушала. Она покачивалась в разные стороны, нюхала цветы и не смотрела в сторону Кондратьева. Кто-то из зрителей в этот момент крикнул: «Кринж».
После Краснодара МакSим отправилась в Ростов-на-Дону. Концерт 16 марта прошел штатно, хоть фанаты и обратили внимание на усталый вид артистки. Тогда МакSим отыграла двухчасовое выступление без сокращений.
Срыв
18 марта певица выступала в Сочи в концертном зале «Роза Холл». И там началось что-то непонятное. Артистка вышла на сцену, начала петь, не попадая в ноты. Зрители заметили, что она хрипела и едва держалась на ногах, а после пятой песни положила микрофон. Ей потребовалась помощь медиков: артистка ушла за кулисы и прервала концерт на курорте «Роза Хутор» через полчаса после его начала.
— Марине действительно внезапно стало плохо. Сейчас ее осматривают врачи. Она до последнего не хотела отменять концерт, так как это ее работа — дарить людям хорошее настроение, и работу она свою любит. Но организм не справился и дал сбой. Возможно, потому что было сложное расписание, много съемок, несколько десятков концертов подряд. Еще днем у нее поднялось давление, кружилась голова, появилась сильная слабость. Врач всячески старался стабилизировать состояние, и на саундчеке всё было хорошо. Однако на концерте случилось то, чего никто не ожидал, — объяснила нашим коллегам из StarHit Яна Богушевская, пиар-менеджер певицы.
Сама МакSим после концерта в Сочи также объяснила свое состояние поднявшимся давлением. Всем зрителям пообещали вернуть деньги, а дальнейший тур планировалось провести без изменений.
После срыва в Сочи врач-терапевт, автор книг о медицине Андрей Звонков предположил, что случившееся — последствия ковида. Напомним, в июне 2021 года МакSим попала в больницу, где находилась на ИВЛ, после того как ее госпитализировали с поражением 75% легких. Спустя полтора месяца артистку вывели из комы. Певица долгое время восстанавливалась.
По мнению Звонкова, последствия ковида могут преследовать до конца жизни. А еще врач рекомендовал артистке повременить с концертами и дозировать нагрузки.
— МакSим показалось, что всё у нее хорошо: но мы с вами видим, что нет. Ежу понятно — если человек неважно себя чувствует, он не будет выходить на сцену, — говорит Звонков. — Одно дело — сборный концерт. Спел одну-две песенки, и совсем другое — отработать на сцене полтора, а то и два часа. Это крайне тяжело. Особенно для человека, перенесшего ковид.
Дело не в ковиде
После концерта в Сочи ситуация повторилась в Твери. Фанаты снова услышали хриплый голос и несвязную речь. И если после сочинских объяснений, что певице стало плохо, что ей вызвали скорую, что у нее поднялось давление и что она не пьет спиртное, люди поверили, то после второго похожего факта уже засомневались.
На этот раз за МакSим заступилась певица Лолита Милявская, она попросила не осуждать пьяных артистов. Ведь события в жизни могут быть разными, но музыкантам всё равно необходимо выйти на сцену и спеть, у них нет возможности отменить концерт.
— Я никогда не осуждаю моих коллег, я всегда на их стороне. Сама выходила пару раз в керогазе, и мне это зритель прощал, — говорила Лолита.
Ситуацию 13 июля прояснила сама певица МакSим. Она записала видеообращение к поклонникам, в котором призналась, что лечится от алкогольной зависимости. Она объяснила это тем, что слишком рано начала гастролировать после перенесенного коронавируса в тяжелой форме.
— Апогеем стал концерт, не состоявшийся толком, в Сочи. Когда я приехала не просто уставшая, а я толком не могла уже стоять на ногах. Перед выходом я была под капельницей. И я решила, что если я сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену, отработаю как машина. Не получилось. Закончилось всё так, как мы все знаем, — срывом концерта. Здесь не столько жаль больших многомиллионных моих неустоек, сколько жаль моей ответственности, работы моих коллег, вашего отношения, уважения. Поэтому я всё-таки пришла к тому, что эта моя уже ставшая привычкой попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений (а я очень впечатлительная), от каких-то эмоций посредством алкоголя, она ни к чему не приводит, более того, она приводит к большим потерям в конечном итоге. И я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла, решила действовать. Потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра. Поэтому я сейчас нахожусь в клинике. Уже долгое время.
Певицу поддерживают ее коллеги, семья и друзья. Она продолжает лечение. Сейчас на ее официальном сайте информации о концертах на 2023–2024 годы нет. Вероятно, МакSим пока планирует выступать.