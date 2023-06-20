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«Я поняла, что это самое кайфовое»: история пенсионерки, которая танцует k-pop и хип-хоп

Зоя Царева открыла для себя мир молодежных танцев после 60

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Эдуард Баглай / NGS24.RU

Сибирячке Зое Царевой 62 года. До выхода на пенсию она работала инженером, а после увлеклась творчеством. Женщина уже проявила себя в роли драматурга и певицы. Последнее увлечение Зои Павловны — современные танцы. Она перепробовала все, от хип-хопа до контемпорари, и в итоге остановилась на k-pop (аббревиатура от англ. Korean pop).

Как у нее получается — смотрите в коротком видео наших коллег из NGS24.RU, которое опубликовано чуть выше. На этих кадрах — одно из занятий, на котором пенсионерка и ее юные напарницы разучивают новую танцевальную связку. А также рассказ начинающей танцовщицы о том, почему она полюбила k-pop.

— Когда я пришла в танцевальную студию, то увидела, что есть куча вариантов и разновидностей танцев. Я стала все пробовать. Остановилась сначала как раз на хип-хопе и хаусе. Потом контемпорари. Афро мне очень зашло. И в итоге я поняла, что самое кайфовое — k-pop. Это направление очень подвижное, молодежное, пластичное. Там очень много работает тело. А мне нравится именно пластика тела. Ну, как говорят, она у меня хорошая, и мне нравится ее использовать, — рассказывает Зоя Царева.

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