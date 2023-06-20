«Я поняла, что это самое кайфовое»: история пенсионерки, которая танцует k-pop и хип-хоп

— Когда я пришла в танцевальную студию, то увидела, что есть куча вариантов и разновидностей танцев. Я стала все пробовать. Остановилась сначала как раз на хип-хопе и хаусе. Потом контемпорари. Афро мне очень зашло. И в итоге я поняла, что самое кайфовое — k-pop . Это направление очень подвижное, молодежное, пластичное. Там очень много работает тело. А мне нравится именно пластика тела. Ну, как говорят, она у меня хорошая, и мне нравится ее использовать, — рассказывает Зоя Царева.