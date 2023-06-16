Можно чокнуться! 8 самых диких фактов об алкоголе, которых не знают даже заядлые любители

А вы знали, что самая древняя выпивка была сделана из боярышника? Человечество выпивает как минимум 9000 лет. Археологи нашли сосуд в районе Желтой реки (Китай), где обнаружили следы перебродившего риса, меда и боярышника.

Доисторические греки пили так много медовухи, что их потомки хранят память об этом до сих пор. Уже 8000 лет очень древние греки с острова Крит опьяняли себя не разбавленным вином, а хмельным напитком на основе меда. И упивались им так, что до сих пор в греческом языке слова, связанные с пьянством (methi), созвучны со словом мед (meli), а не со словом вино (krasi).