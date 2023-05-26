130 тысяч за банкет: сколько тратят на выпускные и последние звонки в Новосибирске — отвечают мамы

В Новосибирске начались последние звонки и выпускные. Радостные дни школьников для родителей значат дополнительные расходы. НГС узнал у мам выпускников, сколько стоят праздничные мероприятия, на что уходит больше всего и где будут праздновать выпуск-2023.
«На пиджак сын сам заработал»
Читательница НГС Екатерина рассказала, что на выпускной вместе с банкетом в зале «Премьер» потратила в этом году 12 тысяч рублей. В эту сумму на выпускной также вошли три букета, оплата автобусов, фотозона, которую родители оформили самостоятельно. Стол для взрослых стоит 2700 рублей, немного дешевле — стол для ребенка.
— Костюм выбрали давно: шьем на заказ пиджак из двух тканей разных. Пошив —
На выпускной альбом родители потратили по 2700 рублей. Учителям планируют подарить букеты по 7 роз, благодарственные письма в рамке за 90 рублей и коробку конфет. На обратной стороне письма будет листок с пожеланиями от детей.
— Классному руководителю большой букет из 27 роз и немного в конверте. Мне кажется, мы очень дешево обошлись. Вся эта сумма была постепенной, не сразу, поэтому не сильно ощутили, — рассказала сибирячка.
Сто тысяч за банкетный зал и ведущего
Жительница Новосибирска Виктория (имя изменено по ее просьбе) в этом году выпускает дочь из СУНЦ НГУ. По ее подсчетам, на выпускной и последний звонок на подарки, цветы, аренду зала, еду и ленточки ушло 15 тысяч рублей с человека, а всего в классе 20 учеников.
В СУНЦ НГУ выпускной делится на две части: официальная в учебном заведении и неофициальная в коттедже.
— Больше всего потратили: на банкетный зал — 50 тысяч, ведущего — 50 тысяч, цветы — 40 тысяч, аренду коттеджа — 30 тысяч, — перечислила сибирячка.
Дочь Виктории около месяца выбирала платье. Виктория с дочкой из Алтайского края, и мама выпускницы отметила, что в Новосибирске платья дороже. На прическу и макияж выпускницы планируют потратить 3500 рублей. На подарки учителям родители скинулись по 2 тысячи рублей — всего получилось 40 тысяч.
— Самое сложное — организовать праздник, всё учесть, договорится с поставщиками услуг, забронировать коттедж, ведущего, оператора, рассчитать бюджет и договорится о бюджете с родителями. Экономить на выпускном можно. Не все готовы потянуть, и в итоге ребенок не попадает на неофициальную часть, а детям хочется, — рассказала Виктория.
Выпускной на теплоходе
Еще одна мама выпускника, Наталья, рассказала, что на последний звонок и вручение аттестатов их семья потратила 3 тысячи рублей. В эту сумму вошло оформление класса, зала, цветы учителям, подарок лицею от всей параллели.
— По 500 рублей на подарок учителю на выпускной, на сам выпускной —
В другой школе выпускной собираются отпраздновать на теплоходе. Как отмечает мама старшеклассницы Ирина, все расходы вместе с платьем, прической, подарками учителям и столом составили 60 тысяч рублей с семьи.
Читательница НГС Юлия (имя изменено по ее просьбе) подсчитала, что только на последний звонок в школе собирали по 2,5 тысячи рублей с выпускника, отдельно за 1500 рублей к празднику купили форму.
В этом году в Новосибирске впервые с начала пандемии пройдет общегородской выпускной. Праздник планируют на Михайловской набережной 23 июня.