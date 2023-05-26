130 тысяч за банкет: сколько тратят на выпускные и последние звонки в Новосибирске — отвечают мамы

На выпускной альбом родители потратили по 2700 рублей. Учителям планируют подарить букеты по 7 роз, благодарственные письма в рамке за 90 рублей и коробку конфет. На обратной стороне письма будет листок с пожеланиями от детей.

— Классному руководителю большой букет из 27 роз и немного в конверте. Мне кажется, мы очень дешево обошлись. Вся эта сумма была постепенной, не сразу, поэтому не сильно ощутили, — рассказала сибирячка.

Сто тысяч за банкетный зал и ведущего

Жительница Новосибирска Виктория (имя изменено по ее просьбе) в этом году выпускает дочь из СУНЦ НГУ. По ее подсчетам, на выпускной и последний звонок на подарки, цветы, аренду зала, еду и ленточки ушло 15 тысяч рублей с человека, а всего в классе 20 учеников.