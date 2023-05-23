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Стала известна дата единого выпускного в Новосибирске

Его проведут на Михайловской набережной

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Выпускной не проводили на Михайловской набережной с начала пандемии

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В Новосибирске впервые после пандемии коронавируса пройдет общегородской выпускной. Его проведут 23 июня на Михайловской набережной.

Об этом на аппаратном совещании 23 мая рассказала Елена Кащенко, заместитель начальника департамента мэрии Новосибирска:

— С 23 июня по 1 июля в школах города пройдут торжественные мероприятия по вручению аттестатов об основном общем образовании, среднем общем образовании и выпускные вечера. На сегодняшний день все организационные моменты проведены, составлены графики мероприятий. 23 июня планируется проведение единого городского выпускного на набережной.

Безопасность во время мероприятия обеспечат сотрудники МВД.

Последние звонки в новосибирских школах пройдут на этой неделе. НГС выяснил, какой погоды ждать в торжественный день.

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