Дейнерис или Бузова? В «Сибирском Молле» повесили надувную блондинку на огромном драконе

В ТРЦ «Сибирский Молл» появился надувной огромный дракон, верхом на котором сидит блондинка. Для экспозиции потребовалось 60 тысяч воздушных шаров.
Горожане предположили, что инсталляция может изображать героиню сериала «Игра престолов» Дейнерис Таргариен или же быть рекламой предстоящего концерта певицы Ольги Бузовой, которая использует на промошоу примерно ту же цветовую гамму, в какой сделан дракон.
Оказалось, что конструкция появилась в рамках творческого проекта.
— С 11 по 12 апреля в ТРЦ «Сибирский Молл» возведена масштабная инсталляция из воздушных шаров высотой более 13 метров. Гигантский дракон и сказочный лес создавались 13 оформителями из 15 городов России и Казахстана, в рамках VIII творческого проекта аэродизайнеров Сибири «Умная весна — 2023», — объяснили в ТРЦ «Сибирский Молл».
Дракон с наездницей будет стоять в ТРЦ до 19 апреля.
В начале апреля в новосибирском музее выставили картины стоимостью до 6 миллионов — их художники попали в рейтинг Forbes.