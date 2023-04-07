В новосибирском музее выставили картины стоимостью до 6 миллионов: их художники попали в рейтинг Forbes

В Новосибирском художественном музее открылась выставка «Всякие сказки» (6+) современных московских художников.
На выставке представлено 50 работ от тринадцати авторов, которые считаются одними из самых дорогих в современном российском искусстве. Среди художников есть как уже признанные мэтры — Владимир Дубоссарский, Александр Виноградов, Константин Звездочетов и другие, так и представители молодого поколения. Это Мария Сафронова, Антон Кузнецов, Иван Коршунов, его супруга Анастасия Кузнецова-Руф и еще несколько имен.
Почти все работы готовились для «Всяких сказок» специально и нигде ранее не выставлялись. Придумала проект Анастасия Кузнецова-Руф как дань памяти своему деду — известному советскому иллюстратору детских книг и сказок Леониду Кузнецову. 20 апреля 2023 года ему исполнилось бы 95 лет. Анастасия с супругом Иваном лично открыли выставку в Новосибирске.
— Идея проекта пришла во время сидения на пандемии в 2021 году. Я подумала, что в юбилейный год хотела бы сделать деду подарок. И я знаю, это был бы лучший подарок для него: что молодое поколение работает со сказками и реализмом. Я благодарна ему каждый день за то, что я художник. Наверное, я самый счастливый человек на свете! — заметила корреспонденту НГС Анастасия Кузнецова-Руф.
— «Всякие сказки», как мне кажется, это такое прочтение старых тем по-новому. Причем здесь не только русские сказки, у меня вот европейская — про крысолова. Есть вот по Алисе в стране чудес. Это — различные культурные коды, которые влияют на формирование современного человека… Ну а дальше — кто как сам поймет, — объяснил идею проекта Иван Коршунов.
Кстати, Анастасия Кузнецова-Руф и Иван Коршунов, по версии журнала Forbes, входят в
Супруги-художники также вошли и в другой топ: 100 самых выдающихся художников России. Самая дорогая картина Анастасии была продана за 1,6 миллиона рублей, рекорд Ивана Коршунова выше: 2 миллиона за большую картину. За эту цену в России в частную коллекцию приобрели одну из последних работ художника — «Торт». Маленькие работы Коршунова продаются по полмиллиона.
Проект «Всякие сказки» стартанул в Новосибирске. После Новосибирска выставка поедет по городам России, а завершение этих гастролей планируется в 2024 году в Китае. Китай выбран неслучайно: сегодня это одна из самых интересующихся современным искусством стран в мире. Возможно, в Китае картины из «Всяких сказок» и будут распроданы.
Выставка «Всякие сказки» пройдет в Новосибирском художественном музее до 4 июня. Стоимость билетов от 100 до 400 рублей. Возрастное ограничение: 6+
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