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Фоторепортаж

В новосибирском музее выставили картины стоимостью до 6 миллионов: их художники попали в рейтинг Forbes

Выставка поедет по городам России, а затем отправится в Китай

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Картина «Крысолов» художника из рейтинга журнала Forbes Ивана Коршунова. Работы Коршунова находятся во многих частных коллекциях и в государственных музеях Пекина и Новосибирска

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В Новосибирском художественном музее открылась выставка «Всякие сказки» (6+) современных московских художников.

На выставке представлено 50 работ от тринадцати авторов, которые считаются одними из самых дорогих в современном российском искусстве. Среди художников есть как уже признанные мэтры — Владимир Дубоссарский, Александр Виноградов, Константин Звездочетов и другие, так и представители молодого поколения. Это Мария Сафронова, Антон Кузнецов, Иван Коршунов, его супруга Анастасия Кузнецова-Руф и еще несколько имен.

Работа Владимира Дубоссарского, который считается мэтром современного российского искусства

Работа Владимира Дубоссарского, который считается мэтром современного российского искусства

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Почти все работы готовились для «Всяких сказок» специально и нигде ранее не выставлялись. Придумала проект Анастасия Кузнецова-Руф как дань памяти своему деду — известному советскому иллюстратору детских книг и сказок Леониду Кузнецову. 20 апреля 2023 года ему исполнилось бы 95 лет. Анастасия с супругом Иваном лично открыли выставку в Новосибирске.

Иван Коршунов входит в топ-100 выдающихся художников России и топ-20 самых дорогих современных российских художников по версии журнала Forbes

Иван Коршунов входит в топ-100 выдающихся художников России и топ-20 самых дорогих современных российских художников по версии журнала Forbes

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Иван Коршунов, «Крысиный король», 2023 год

Иван Коршунов, «Крысиный король», 2023 год

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— Идея проекта пришла во время сидения на пандемии в 2021 году. Я подумала, что в юбилейный год хотела бы сделать деду подарок. И я знаю, это был бы лучший подарок для него: что молодое поколение работает со сказками и реализмом. Я благодарна ему каждый день за то, что я художник. Наверное, я самый счастливый человек на свете! — заметила корреспонденту НГС Анастасия Кузнецова-Руф.

Картина из серии по сказке Льюиса Кэрролла про Алису в стране чудес

Картина из серии по сказке Льюиса Кэрролла про Алису в стране чудес

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Как заметила перед открытием выставки в радиоэфире «Серебряного дождя» Анастасия Кузнецова-Руф, стоимость картин на выставке от 400 тысяч до 6 миллионов рублей

Как заметила перед открытием выставки в радиоэфире «Серебряного дождя» Анастасия Кузнецова-Руф, стоимость картин на выставке от 400 тысяч до 6 миллионов рублей

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— «Всякие сказки», как мне кажется, это такое прочтение старых тем по-новому. Причем здесь не только русские сказки, у меня вот европейская — про крысолова. Есть вот по Алисе в стране чудес. Это — различные культурные коды, которые влияют на формирование современного человека… Ну а дальше — кто как сам поймет, — объяснил идею проекта Иван Коршунов.

Картина с Дюймовочкой художницы Анастасии Кузнецовой-Руф. Если приглядеться, Дюймовочка занята не реальным миром, а происходящим в смартфоне

Картина с Дюймовочкой художницы Анастасии Кузнецовой-Руф. Если приглядеться, Дюймовочка занята не реальным миром, а происходящим в смартфоне

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У Кузнецовой-Руф работ в коллекциях государственных музеях до апреля 2023 года не было. Но вместе с выставкой в Художественный музей Новосибирска она привезла одну из своих картин в подарок

У Кузнецовой-Руф работ в коллекциях государственных музеях до апреля 2023 года не было. Но вместе с выставкой в Художественный музей Новосибирска она привезла одну из своих картин в подарок

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Кстати, Анастасия Кузнецова-Руф и Иван Коршунов, по версии журнала Forbes, входят в 20-ку самых дорогих художников России. Рейтинг журналом составлялся по итогам аукционных продаж.

Художница Анастасия Кузнецова-Руф — автор арт-проекта «Всякие сказки»

Художница Анастасия Кузнецова-Руф — автор арт-проекта «Всякие сказки»

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В Новосибирске мероприятие было организовано местной PR-командой проекта и друзьями художников Коршунова и Кузнецовой-Руф — Михаилом Докукиным и Ириной Видяковой

В Новосибирске мероприятие было организовано местной PR-командой проекта и друзьями художников Коршунова и Кузнецовой-Руф — Михаилом Докукиным и Ириной Видяковой

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Супруги-художники также вошли и в другой топ: 100 самых выдающихся художников России. Самая дорогая картина Анастасии была продана за 1,6 миллиона рублей, рекорд Ивана Коршунова выше: 2 миллиона за большую картину. За эту цену в России в частную коллекцию приобрели одну из последних работ художника — «Торт». Маленькие работы Коршунова продаются по полмиллиона.

Помимо живописных работ на выставке есть и сказочные скульптуры

Помимо живописных работ на выставке есть и сказочные скульптуры

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Проект «Всякие сказки» начался именно в Новосибирске по нескольким причинам. Первое: три года назад у Анастасии Кузнецовой-Руф и Ивана Коршунова здесь успешно прошли персональные выставки

Проект «Всякие сказки» начался именно в Новосибирске по нескольким причинам. Первое: три года назад у Анастасии Кузнецовой-Руф и Ивана Коршунова здесь успешно прошли персональные выставки

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Проект «Всякие сказки» стартанул в Новосибирске. После Новосибирска выставка поедет по городам России, а завершение этих гастролей планируется в 2024 году в Китае. Китай выбран неслучайно: сегодня это одна из самых интересующихся современным искусством стран в мире. Возможно, в Китае картины из «Всяких сказок» и будут распроданы.

Второе: куратор проекта — Владимир Назанский, который считает себя новосибирцем, потому что 26 лет жизни отдал культуре именно в Новосибирске

Второе: куратор проекта — Владимир Назанский, который считает себя новосибирцем, потому что 26 лет жизни отдал культуре именно в Новосибирске

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Наконец, третье: Кузнецова-Руф считает Новосибирск некой точкой силы и настоящим местом глубокого русского современного искусства, где сама художница чувствует себя очень комфортно

Наконец, третье: Кузнецова-Руф считает Новосибирск некой точкой силы и настоящим местом глубокого русского современного искусства, где сама художница чувствует себя очень комфортно

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Выставка «Всякие сказки» пройдет в Новосибирском художественном музее до 4 июня. Стоимость билетов от 100 до 400 рублей. Возрастное ограничение: 6+

Картина художницы Марии Сафроновой — «Праздник к нам приходит»

Картина художницы Марии Сафроновой — «Праздник к нам приходит»

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Куда еще сходить в городе в ближайшее время, НГС рассказывал в афише мероприятий на апрель.

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