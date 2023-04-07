В новосибирском музее выставили картины стоимостью до 6 миллионов: их художники попали в рейтинг Forbes

— Идея проекта пришла во время сидения на пандемии в 2021 году. Я подумала, что в юбилейный год хотела бы сделать деду подарок. И я знаю, это был бы лучший подарок для него: что молодое поколение работает со сказками и реализмом. Я благодарна ему каждый день за то, что я художник. Наверное, я самый счастливый человек на свете! — заметила корреспонденту НГС Анастасия Кузнецова-Руф.