«Просят продать ношеные трусики»: как зарабатывает известная модель эрокосплея из Сибири и что думают ее родители

Из первых серьезных работ могу назвать Боузетту в 2018 году. Это фан-героиня. Художник нарисовал по играм «Марио» арт, что главный злодей Боузер надевает корону и превращается в сексуальную девушку — Боузетту. Ее все стали косплеить. И у меня она очень хорошо зашла.



— Косплей у вас очень сексуальный и откровенный. Почему именно такие образы?



— Косплей для меня — это не только самовыражение и творчество, но и работа. В этом случае зарабатывают или на фестивалях, работая на секциях и с игровыми компаниями, или второй вариант — эрокосплей.

