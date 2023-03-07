Самоедство и эмоциональные качели: чего ждать от мартовского полнолуния — предупреждение от астролога

Сегодня, 7 марта, в небе над Новосибирском можно будет увидеть полнолуние. Максимальная фаза состоится в 19:40, сообщается на сайте СГУГиТ. Астролог Марина Шумкина объяснила, что значит это явление.
Марина Шумкина — новосибирский астролог, руководитель проекта Asprofy, автор Telegram-канала «Asprofy — канал про астролайфхаки».
Как пишет специалист в своем блоге, полнолуние сегодня — в знаке Девы. В этот период могут наблюдаться приливы энергии и «эмоциональные качели».
— Полнолуние — это время, когда Солнце «расположено» напротив Луны. То есть, наши эмоции «я могу» в оппозиции к нашему «я хочу». Одни это выражают активными действиями, чтобы максимально приблизить желаемое. Другие уходят в самоедство, потому, что не получается достичь того, что хотят. И это вызывает «эмоциональные качели», — пишет Марина Шумкина.
В этот период астролог рекомендует четко планировать свои действия. Заниматься стоит тем, что находится в зоне вашего влияния. Стоит учитывать, что из-за «эмоциональных качелей» другие люди могут вас подвести. Желательно отказаться от стимуляторов, например, кофе и алкоголя, при этом добавить в свою жизнь физическую активность.
Ранее астролог составила календарь бьюти-процедур на основании фаз Луны. Читайте, что лучше делать в два дня до и два дня после полнолуния, а также до конца марта.